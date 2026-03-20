Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

RECONOCIMIENTO

Rafa Sardiña, periodista de Prensa Ibérica, premiado por la Fundación Grünenthal por un reportaje sobre el dolor

La Fundación Grünenthal premia la labor de Rafa Sardiña por su reportaje El dolor de Elena, con migrañas desde los 10 años: "No puedo ni escuchar una voz porque me perfora la cabeza

Rafa Sardiña recibió el segundo premio de la XVI edición de los Premios de Periodismo de la Fundación Grünenthal

Rafa Sardiña recibió el segundo premio de la XVI edición de los Premios de Periodismo de la Fundación Grünenthal / Cedida

RC

Madrid

El periodista de Prensa Ibérica, Rafa Sardiña, ha sido reconocido en la XVI edición de sus Premios de Periodismo de la Fundación Grünenthal, obteniendo el segundo premio en la categoría de Dolor en prensa escrita. El reportaje galardonado, El dolor de Elena, con migrañas desde los 10 años: "No puedo ni escuchar una voz porque me perfora la cabeza", fue publicado en las 25 cabeceras del grupo editorial.

La Fundación Grünenthal ha puesto en valor la labor que periodistas y medios de comunicación ejercen en la concienciación sobre el impacto del dolor crónico y el dolor infantil en España. Esta iniciativa cuenta con el aval de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), que aglutina a los comunicadores especializados en el ámbito sanitario.

En esta edición, en la categoría de Dolor en medios de comunicación escritos, el jurado ha concedido el primer premio al reportaje Discapacidades invisibles publicado por Laura G. De Rivera, de la revista Muy Interesante. Asimismo, la Mención Especial, que se ha concedido en esta edición, ha recaído en Candela Hornero, periodista de Telecinco.es, por su compromiso con visibilizar el impacto del dolor en las diversas publicaciones presentadas a concurso y que el jurado ha valorado por tener todas ellas una alta “calidad, enfoque y sensibilidad”.

En la categoría de dolor infantil en medios de comunicación escritos, el primer premio ha sido para El dolor inagotable de Eloi, con migrañas desde los cinco años, publicado por Pedro Simón en El Mundo. El segundo galardón se ha entregado a Isabel Manzano por el artículo La esperanza de abrazar sin miedo, difundido en La Verdad.

En la categoría de medios audiovisuales, el primer premio ha sido para Gabriel Cruz, por el reportaje emitido en Cuatro: ¿Se puede medir el dolor? Cerca de 9 millones de personas en España sufren dolor crónico; y el segundo se ha concedido a Belén Gómez del Pino, por el reportaje Unidades del dolor, la medicina que devuelve esperanza a miles de pacientes, emitido en Onda Cero.

Ana Martins, presidenta de la Fundación Grünenthal, ha destacado el papel de los periodistas a la hora de visibilizar el impacto del dolor crónico, señalando que “esta enfermedad sigue siendo, todavía en demasiados casos, una realidad invisible. Y cuando algo es invisible, es más difícil comprenderlo y también atenderlo. Por eso vosotros sois tan importantes. Porque tenéis la capacidad de poner luz donde muchas veces no la hay, de contar historias reales, de dar voz a quienes conviven con el dolor cada día".

Noticias relacionadas

Rafa Sardiña pertenece a la redacción de Prensa Ibérica en Madrid, y en 2025 recibió el tercer premio que concede la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) por el artículo No hay pulmones que no se beneficien: así es la subespecialidad desconocida que trata cualquier enfermedad respiratoria. El galardón fue entregado en el 58º Congreso Nacional que se celebró en Bilbao.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
  2. Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. A subasta el histórico restaurante Las Delicias de Gijón: el importe mínimo de adjudicación es de 3,7 millones
  4. Así es el bar más patriota de Oviedo: 'Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra
  5. Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
  6. De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
  7. Multado con 200 euros un conductor de autocaravana por llevar la baliza v-16 pero no colocar la v-19: la nueva norma la DGT es clara y la Guardia Civil ya vigila de cara a Semana Santa
  8. “¡Me encontré con su cabeza a un metro de distancia!”: un montañero asturiano graba su sorprendente encuentro con un oso

Grado estrena nueva sala de spinning, ejercicio con gran demanda en la villa: "Trabaja el corazón, elimina el estrés y fortalece los huesos"

Grado estrena nueva sala de spinning, ejercicio con gran demanda en la villa: "Trabaja el corazón, elimina el estrés y fortalece los huesos"

Grado estrena nueva sala municipal de spinning

¿Quieres matricular a tu bebé en una Escuelina gratuita en Asturias para el próximo curso? Este es el plazo que debes conocer

¿Quieres matricular a tu bebé en una Escuelina gratuita en Asturias para el próximo curso? Este es el plazo que debes conocer

Fallece a los 78 años Bernardo Gutiérrez, comerciante histórico de Oviedo que vistió a generaciones de asturianos

Fallece a los 78 años Bernardo Gutiérrez, comerciante histórico de Oviedo que vistió a generaciones de asturianos

"Es uno de los momentos más duros desde que abrimos", sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada

"Es uno de los momentos más duros desde que abrimos", sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada

La inteligencia artificial irrumpe en la consulta médica: "Muchos pacientes llegan ya con el diagnóstico"

La inteligencia artificial irrumpe en la consulta médica: "Muchos pacientes llegan ya con el diagnóstico"

¿Debe preocupar el brote "explosivo" de meningitis en Reino Unido? "Las farmacias están desbordadas"

¿Debe preocupar el brote "explosivo" de meningitis en Reino Unido? "Las farmacias están desbordadas"

Los concejales no adscritos de Langreo critican que el Ayuntamiento asuma competencias que no le corresponden arreglando el colegio de La Llamiella

Los concejales no adscritos de Langreo critican que el Ayuntamiento asuma competencias que no le corresponden arreglando el colegio de La Llamiella
Tracking Pixel Contents