Más investigación, menos visibilidad: el reto pendiente del cáncer metastásico

En España se estima que en 2026 se diagnosticarán 301.884 nuevos casos de cáncer. Sin embargo, detrás de estas cifras globales se esconde una realidad especialmente compleja: la de los tumores metastásicos. En cáncer de mama, por ejemplo, entre el 5% y el 6% de los 38.318 casos previstos debutarán ya con metástasis, mientras que en cáncer de pulmón más de la mitad de los 34.908 nuevos diagnósticos se detectarán en fases avanzadas. No es un dato menor: la metástasis extendida sigue siendo la principal causa de muerte en tumores sólidos.

En este contexto, la Alianza frente a la Metástasis, Innovación y Apoyo (ALMIA), en colaboración con la alianza entre Daiichi Sankyo y AstraZeneca, ha celebrado en Madrid un taller formativo dirigido a periodistas para profundizar en la realidad del cáncer metastásico, analizar los avances logrados gracias a la investigación y subrayar la necesidad de mejorar su visibilidad social.

Durante el encuentro, además, se anunció la propuesta de institucionalizar el 10 de junio como Día Mundial del Cáncer Metastásico, una efeméride aún inexistente en el calendario sanitario. La iniciativa, impulsada por ALMIA y respaldada por entidades como la Sociedad Española de Oncología Médica y el GEICAM, busca dar reconocimiento a una realidad clínica, social y humana que, pese a su impacto, continúa sin una voz propia en la agenda pública.

El objetivo es claro: visibilizar qué significa convivir con un cáncer en estadio avanzado. Como explica Pilar Fernández, “los avances en investigación y tratamientos están permitiendo que cada vez más pacientes vivan más tiempo con enfermedad avanzada. Sin embargo, este progreso clínico no siempre se traduce en un avance social equivalente, y persisten el estigma y la falta de comprensión”.

Porque, como subraya, hablar de cáncer metastásico va mucho más allá de los tratamientos: implica abordar la calidad de vida, el acceso a información rigurosa, el acompañamiento emocional y el impacto social y laboral. En definitiva, hablar de dignidad.

Pilar Fernández, Pedro Pérez Segura, Federico Rojo y Eduardo García-Toledano. / JOSE LUIS PINDADO

La metástasis, en el centro de la investigación

Esta falta de visibilidad contrasta con el peso que la metástasis ha adquirido en la comunidad científica. Actualmente, concentra cerca del 40% de la investigación en oncología y, en la última década, ha protagonizado el 60% de las presentaciones orales en congresos de referencia como el de la American Society of Clinical Oncology.

Para el doctor Pedro Pérez Segura, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, “el cáncer metastásico es una realidad que no podemos ignorar”. Los avances en diagnóstico y tratamiento, explica, están favoreciendo un cambio de paradigma hacia la cronificación de la enfermedad, con mejoras sostenidas en la supervivencia.

En esta misma línea, el doctor Federico Rojo destaca el papel de la medicina de precisión, que ha transformado tanto el diagnóstico como el abordaje terapéutico, abriendo la puerta a tratamientos cada vez más personalizados.

No obstante, persiste un obstáculo clave: la falta de datos precisos. Tal y como advierte el doctor Eduardo García-Toledano, sin registros específicos sobre metástasis resulta imposible dimensionar el problema real. “Lo que no se mide, desaparece del debate”, resume. Sin cifras claras, añade, no se pueden orientar recursos ni corregir desigualdades.

De ahí la importancia de iniciativas como la creación de un Día Mundial del Cáncer Metastásico, que buscan no solo aumentar la concienciación, sino también impulsar cambios estructurales. Porque, como concluyen los expertos, el éxito frente al cáncer no se mide solo en prevención, sino también en la capacidad de prolongar y dignificar la vida de quienes conviven con la enfermedad en su fase más avanzada.