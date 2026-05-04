INFECCIOSAS
Qué es y cómo se contagia el hantavirus, la enfermedad que ha matado a tres personas en un crucero que se dirige a Canarias
De las seis personas afectadas por hantavirus en el crucero, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica
Preocupación en la Organización Mundial de la Salud (OMS) por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y se dirige hacia Canarias. Hasta el momento, según las informaciones oficiales, han fallecido tres personas a bordo. “La OMS está al tanto de y apoyando un evento de salud pública que involucra a un buque de crucero que navega en el Océano Atlántico.
Hasta la fecha, se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus, y hay cinco casos adicionales sospechosos. De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, publicó el organismo en su cuenta de la red social X.
Hantavirus: una enfermedad muy poco frecuente
El síndrome pulmonar por hantavirus , es una enfermedad infrecuente pero grave, causada por un virus que las personas adquieren por contacto con orina, excrementos y saliva de roedores infectados, fundamentalmente al respirar aire contaminado con el virus.
Esta enfermedad se produce esporádicamente en personas que viven en áreas rurales y boscosas de Estados Unidos y otras partes del mundo . La infección por Hantavirus no se transmite de persona a persona, explican desde el Ministerio de Sanidad.
Síntomas
Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus.
Se presenta con síntomas generales como:
- fiebre
- malestar general
- y dolores musculares
La mitad de los pacientes pueden experimentar:
- dolor abdominal
- cefalea
- nauseas
- y vómitos
A los pocos días, la infección progresa, apareciendo tos y dificultad respiratoria.
Consejos para evitar el contagio
Desde el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan:
- Evitar tocar a los roedores vivos o muertos y sus madrigueras o nidos,
- Guardar los alimentos en contenedores sellados y mantenerlos fuera del alcance de los roedores,
- Evitar el almacenamiento de equipajes y otros materiales en el suelo,
- Avisar inmediatamente al servicio de mantenimiento del parque si se detectan signos de presencia de roedores, incluyendo restos de orina o heces,
- No acampar o pernoctar en zonas cercanas a nidos o madrigueras o en aquellas áreas cercanas al hábitat natural de los roedores,
- No dormir directamente sobre el suelo. Usar aislantes o tiendas de campaña,
- Eliminar todos los residuos y depositarlos en contenedores a prueba de roedores.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía
- El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el 'Hollywood del norte
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves