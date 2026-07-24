Una final de infarto... también para el corazón: cómo controlar los nervios durante el España-Argentina en el Mundial

La final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, que se disputa este domingo 19 de julio, promete mantener a millones de aficionados con el corazón en un puño. La emoción, la incertidumbre del resultado y la implicación emocional con un equipo hacen que el organismo active su respuesta al estrés, incluso aunque el espectador no se mueva del sofá.

En esos momentos, el cuerpo libera hormonas como la adrenalina, que elevan la frecuencia cardiaca y aumentan de forma temporal la presión arterial. En personas sanas, estos cambios suelen desaparecer cuando termina el partido. Sin embargo, quienes padecen hipertensión no controlada, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca o determinadas arritmias deben prestar especial atención.

"Durante una final, el corazón puede acelerarse sin que exista ningún esfuerzo físico. No significa necesariamente que haya un problema de salud, pero sí conviene extremar las precauciones si ya existe una enfermedad cardiovascular, sobre todo si la emoción se combina con alcohol, tabaco o un mal cumplimiento del tratamiento", explica el doctor José Luis Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

El impacto del fútbol sobre el organismo también ha quedado reflejado en la tecnología. Un estudio publicado en 2026 en Scientific Reports analizó los datos de relojes inteligentes de 229 aficionados durante doce semanas y observó que el nivel medio de estrés aumentó un 41 % el día de la final respecto a jornadas sin partido. Además, la frecuencia cardiaca alcanzó sus valores más altos en los minutos previos y al inicio del encuentro.

Desde el punto de vista psicológico, los especialistas recuerdan que intentar reprimir la emoción suele ser contraproducente. Lo importante es identificar ese estado de activación y evitar que termine generando una sensación de pérdida de control. A ello también contribuye el entorno: el ruido, las discusiones, las reacciones del resto de aficionados o la consulta constante de las redes sociales pueden mantener al cerebro en alerta durante todo el partido.

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia. Foto archivo / Eduardo Sanz - Europa Press

Apartarse unos minutos de la pantalla

"Sentir nervios ante una final es completamente normal. Si la tensión aumenta demasiado, puede ser útil apartarse unos minutos de la pantalla, reducir los estímulos y recordar que el resultado no depende de nosotros. Esa pequeña desconexión ayuda a recuperar la sensación de control sin dejar de disfrutar del partido", señala Soledad Scarcella, psicóloga de Blua de Sanitas.

Para vivir la final con mayor tranquilidad, especialmente en personas con factores de riesgo cardiovascular o patologías previas, los expertos de Sanitas recomiendan:

Mantener la medicación y las rutinas habituales . Los tratamientos, como antihipertensivos o anticoagulantes, deben tomarse a la hora prevista. No conviene saltarse dosis, duplicarlas ni recurrir a ansiolíticos sin indicación médica.

. Los tratamientos, como antihipertensivos o anticoagulantes, deben tomarse a la hora prevista. No conviene saltarse dosis, duplicarlas ni recurrir a ansiolíticos sin indicación médica. Moderar el consumo de alcohol y evitar otros factores que aumenten la activación del organismo . El exceso de alcohol eleva la frecuencia cardiaca y favorece la deshidratación. También es recomendable limitar el tabaco y evitar las bebidas energéticas durante el encuentro.

. El exceso de alcohol eleva la frecuencia cardiaca y favorece la deshidratación. También es recomendable limitar el tabaco y evitar las bebidas energéticas durante el encuentro. Aprovechar el descanso para hacer una pausa . Levantarse, caminar unos minutos o realizar respiraciones lentas —alargando ligeramente la espiración respecto a la inspiración— puede ayudar a reducir la activación fisiológica.

. Levantarse, caminar unos minutos o realizar respiraciones lentas —alargando ligeramente la espiración respecto a la inspiración— puede ayudar a reducir la activación fisiológica. Ver el partido en un entorno tranquilo . Las personas con ansiedad o enfermedades cardiovasculares pueden beneficiarse de un ambiente menos ruidoso, con una temperatura agradable y con la medicación a mano.

. Las personas con ansiedad o enfermedades cardiovasculares pueden beneficiarse de un ambiente menos ruidoso, con una temperatura agradable y con la medicación a mano. Reducir el tiempo dedicado a redes sociales . Consultar continuamente comentarios, reacciones o noticias mantiene el estado de alerta y puede aumentar la tensión. Aprovechar los descansos para alejarse unos minutos del móvil ayuda a desconectar.

. Consultar continuamente comentarios, reacciones o noticias mantiene el estado de alerta y puede aumentar la tensión. Aprovechar los descansos para alejarse unos minutos del móvil ayuda a desconectar. No ignorar las señales de alarma. Si aparecen dolor o presión persistente en el pecho, dificultad para respirar, sudor frío, mareo intenso o cualquier malestar que no remita, es importante llamar a los servicios de urgencias sin esperar a que termine el partido.

"Si los nervios se prolongan durante horas, dificultan el sueño o provocan episodios repetidos de angustia, es recomendable consultar con un profesional sanitario. La emoción forma parte del deporte, pero no debe hacernos pasar por alto las señales que nos envía el organismo", concluye la psicóloga de Blua de Sanitas.