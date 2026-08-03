El verano pone a prueba tus ojos: los expertos advierten de los errores más frecuentes y recuerdan que "unas gafas oscuras sin protección UV pueden resultar incluso más perjudiciales que no llevar gafas"

Con la llegada del verano, las horas al aire libre se multiplican. Playa, piscina, montaña o deporte al aire libre forman parte de las vacaciones de miles de personas, pero también aumentan los riesgos para la salud ocular. La radiación ultravioleta, el viento o el cloro someten a los ojos a un importante estrés ambiental que, si no se toman las medidas adecuadas, puede provocar desde irritaciones pasajeras hasta lesiones con consecuencias permanentes,

La doctora Elena Rigo Oliver, jefa de sección de Vítreo-Retina del Servicio de Oftalmología del Hospital Son Llàzter de Palma de Mallorca, insiste en que la prevención sigue siendo la mejor herramienta. "El verano es una época en la que nuestros ojos están sometidos a un intenso estrés ambiental", explica, recordando que no solo influye el calor, sino también "el viento, el agua, la arena, el polvo o el sudor y, por supuesto el más importante, la exposición a la radiación ultravioleta (UV)". De hecho, la arena seca puede reflejar entre un 15-25 % de la radiación UV y el agua un 10-30 %.

No basta con que las gafas sean oscuras

Uno de los errores más habituales, según la especialista, es pensar que cualquier gafa de sol protege los ojos. "La gente muchas veces cree que solo con llevar cualquier gafa de sol ya está protegida y eso no es así". La oftalmóloga destaca dos factores principales a tener en cuenta a la hora de comprarse unas gafas de sol: la capacidad de bloque de la transmisión de luz visible y el bloqueo de la radiación.

"Una lente con una oscuridad adecuada disminuye esa intensidad luminosa y permite ver con mayor comodidad", advierte. En este sentido, la doctora explica que "cuanto más intensa sea la luz ambiental, menor debe ser la cantidad de luz visible que atraviesa la lente". Pero lo realmente importante es el filtro certificado capaz de bloquear el 100 % de la radiación UVA y UVB.

De hecho, advierte de un riesgo poco conocido: "Unas gafas oscuras sin protección UV pueden resultar incluso más perjudiciales que no llevar gafas", ya que al oscurecer la visión la pupila se dilata y permite que entre una mayor cantidad de radiación ultravioleta si la lente no la filtra correctamente. Por ello recomienda adquirir siempre gafas homologadas con marcado CE o protección UV400, preferiblemente en establecimientos especializados.

Rigo Oliver explica que "a corto plazo una exposición intensa al sol puede producir una quemadura de la córnea denominada fotoqueratitis. Esta produce dolor intenso, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa y gran sensibilidad a la luz. Generalmente basta con hidratación y suele resolverse en 24-72 horas".

Los niños son los más vulnerables

La doctora también hace un llamamiento especial a las familias. Los menores pasan muchas horas al aire libre durante las vacaciones y sus ojos todavía están en desarrollo. "Los niños merecen especial atención", afirma, porque sus estructuras oculares "permiten una mayor transmisión de radiación ultravioleta al interior del ojo". Por ello, considera especialmente importante que utilicen gafas de sol homologadas desde edades tempranas.

Además, recuerda que los traumatismos deportivos siguen siendo una de las principales causas de lesiones oculares infantiles y que muchas podrían evitarse utilizando protección ocular adecuada durante la práctica deportiva.

Las lentillas y el agua, una combinación peligrosa

Otro de los mayores riesgos que enfrentamos en las actividades al aire libre en verano es el relacionado con el uso de las lentillas. "Las lentes de contacto nunca deberían entrar en contacto con agua, ya sea de piscinas, mares, ríos, lagos o incluso agua del grifo", advierte.

Aunque muchas personas recurren a ellas por comodidad para bañarse, explica que actúan como "una esponja" capaz de retener microorganismos sobre la córnea durante horas.

El mayor peligro es desarrollar una queratitis infecciosa, una infección corneal que puede llegar a comprometer de forma permanente la visión. Por ello, recomienda utilizar gafas de natación bien ajustadas y evitar siempre el baño con lentillas

El cuidado ocular también forma parte del verano

El viento, el cloro, el agua salada, la arena o incluso el sudor alteran el equilibrio natural de la superficie ocular. La doctora aconseja recurrir a lágrimas artificiales cuando sea necesario, evitar frotarse los ojos si entra arena y acudir al oftalmólogo si aparecen síntomas como dolor intenso, pérdida de visión o un enrojecimiento persistente.

Como resume Elena Rigo, "la mejor protección para nuestros ojos sigue siendo la prevención". Del mismo modo que nadie concibe hoy un día de verano sin proteger la piel, concluye que también debería convertirse en un hábito cuidar la salud visual mediante gafas homologadas, una gorra o sombrero y sencillas medidas preventivas.