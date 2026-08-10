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CARDIOLOGÍA

Los cardiólogos alteran del riesgo del calor para los pacientes con insuficiencia cardiaca: "puede convertirse en un auténtico desafío para su corazón"

Mantener una hidratación adecuada y personalizada es clave, evitando tanto la deshidratación como la ingesta excesiva de líquidos

La insuficiencia cardíaca afecta al 2% de la población española

La insuficiencia cardíaca afecta al 2% de la población española / Freepik

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María Saiz

María Saiz

El verano no solo trae altas temperaturas, también supone un reto añadido para las personas con insuficiencia cardiaca, enfermedad que afecta al 2% de la población española. El calor obliga al organismo a realizar un esfuerzo extra para regular la temperatura y puede alterar el equilibrio de pacientes que ya tienen limitada su capacidad de adaptación. Por eso, reconocer los primeros síntomas y saber diferenciarlos de los efectos habituales del calor puede resultar clave.

El Doctor Ignacio Hortelano Moya, cardiólogo especializado en rehabilitación cardíaca, insuficiencia cardíaca y prevención cardiovascular del Hospital Marina Baixa y Quironsalud Alicante, advierte de que “el calor del verano, para un paciente con insuficiencia cardiaca, puede convertirse en un auténtico desafío para su corazón".

Cuando las temperaturas aumentan, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan para favorecer la pérdida de calor. Esto obliga al corazón a aumentar el gasto cardiaco, es decir, a bombear más sangre cada minuto. En los pacientes con insuficiencia cardiaca, sin embargo, esa reserva funcional está reducida. “Es comparable a pedirle a un motor que ya funciona cerca de su límite que aumente todavía más su rendimiento: llega un momento en el que aparecen los síntomas”, explica Hortelano.

El problema se complica cuando aparece la deshidratación. La sudoración permite al organismo enfriarse, pero también supone una pérdida de agua y sales minerales. En pacientes que toman diuréticos, este equilibrio resulta especialmente delicado. Una pérdida excesiva de líquidos puede provocar una bajada de la presión arterial, mareos, debilidad o incluso deterioro de la función renal.

Estas son las señales que no convienen pasar por alto

Pero el especialista pone también el foco en el extremo contrario. Beber grandes cantidades de agua sin indicación médica puede favorecer la retención de líquidos y empeorar la insuficiencia cardiaca. Por eso, la recomendación no es simplemente beber más: “El objetivo no es beber cuanto más mejor, sino mantener una hidratación adecuada e individualizada siguiendo las recomendaciones de su médico habitual”.

Durante el verano, los pacientes deben prestar atención tanto a los síntomas de deshidratación como a los de empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. Los principales signos de alarma son:

  • Aumento de la dificultad para respirar, especialmente con esfuerzos pequeños o al acostarse
  • Hinchazón de piernas, tobillos o abdomen
  • Incremento rápido del peso corporal en pocos días, que puede indicar retención de líquidos
  • Mareos, sensación de desmayo o tensión arterial baja
  • Disminución importante de la cantidad de orina
  • Palpitaciones o sensación de latidos irregulares

Por eso, ante síntomas nuevos o un empeoramiento de los habituales, el especialista recomienda consultar cuanto antes con el equipo médico. Durante las olas de calor, aconseja evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos, seguir correctamente la medicación y controlar el peso.

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“El verano no debe ser una época de miedo para las personas con insuficiencia cardiaca, pero sí de mayor vigilancia”, concluye Hortelano. Y deja una idea especialmente clara: “La buena noticia es que, con información y prevención, muchas descompensaciones pueden evitarse”.

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