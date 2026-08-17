Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Canarias registra 75 muertes por altas temperaturas en la primera quincena de agosto

El archipiélago se sitúa como la tercera comunidad con más fallecidos, solo por detrás de Cataluña y Andalucía

Un sol intenso.

Un sol intenso. / Carlos de Saá / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

España ha registrado 1.108 muertes asociadas a las altas temperaturas en la primera quincena de agosto, 146 más que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 962 fallecimientos. Canarias es la tercera comunidad autónoma con más muertes (75), solo por detrás de Cataluña y Andalucía.

Según las estimaciones de MoMo, supone el tercer mayor dato para los primeros 15 días de agosto desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de 2018 -cuando se estima que se produjeron 1.197 defunciones atribuibles al calor- y de 2022 -con 1.225-.

En cuanto al perfil de los fallecidos en el mencionado periodo de tiempo, 670 fueron mujeres y 438, hombres. La mayoría, 1.070, tenían más de 65 años y, entre estos, 659 eran mayores de 85 años.

Fallecidos por comunidades

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (575) asociadas al calor, seguida de Andalucía, con 105, Canarias (75), Comunidad Valenciana (56), Castilla y León (53) y Castilla-La Mancha (41).

A estas le siguen Aragón (35), País Vasco (33), Galicia (31), Comunidad de Madrid (31), Navarra (30), Murcia (12), Cantabria (12), Asturias (12), Extremadura (4), La Rioja (3), Melilla (1) y Baleares (1). En Ceuta, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

Noticias relacionadas

Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 4.191 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 1.108 estimadas durante la primera quincena de agosto, hay que sumar las 123 de mayo -contabilizadas a partir del día 22-, las 936 de junio y las 2024 de julio.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  2. Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
  3. Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
  4. Un futbolista, trasladado al HUCA tras el Oviedo-Granada: “Tenía mareos y no veía bien”
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
  7. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la jarra que filtra el agua más barata del mercado: disponible por menos de 7 euros

El asturiano Sinuhé Fernández correrá La Vuelta a España

El asturiano Sinuhé Fernández correrá La Vuelta a España

Vox Avilés denuncia la falta de interés del gobierno local ante el problema de la vivienda: "Presentan como un éxito que cientos de familias dependan de una subvención para poder llegar a fin de mes"

Vox Avilés denuncia la falta de interés del gobierno local ante el problema de la vivienda: "Presentan como un éxito que cientos de familias dependan de una subvención para poder llegar a fin de mes"

El Sporting espera por Antonio Casas para cerrar el mercado

El Sporting espera por Antonio Casas para cerrar el mercado

El alcalde de San Martín replica al PP en la polémica por la ejecución del remanente: "Ni el Ayuntamiento está paralizado ni estamos poniendo en riesgo los recursos municipales"

El alcalde de San Martín replica al PP en la polémica por la ejecución del remanente: "Ni el Ayuntamiento está paralizado ni estamos poniendo en riesgo los recursos municipales"

¿Sabes qué es la ERC, la enfermedad que afecta al 15 % de la población del país? Sigue estos diez consejos para evitarlo

¿Sabes qué es la ERC, la enfermedad que afecta al 15 % de la población del país? Sigue estos diez consejos para evitarlo

Educación autoriza un centro privado de FP cerca de La Corredoria con 40 plazas de auxiliar de Enfermería

Educación autoriza un centro privado de FP cerca de La Corredoria con 40 plazas de auxiliar de Enfermería

La Cultural Leonesa ultima la contratación del ex del Sporting, Dani Queipo

La Cultural Leonesa ultima la contratación del ex del Sporting, Dani Queipo

El "San Agustín" reúne a 55 tenistas como antesala de las fiestas de Avilés

El "San Agustín" reúne a 55 tenistas como antesala de las fiestas de Avilés
Tracking Pixel Contents