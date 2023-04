Medidas protectoras frente al cáncer

Casi siempre, cuando escuchamos la palabra cáncer, se apodera de nosotros el miedo, aunque gracias a los avances de la medicina y a las posiciones ganadas contra esta enfermedad es infundado la mayoría de las veces. Ahora bien, lo cierto es que no podemos menospreciar su poder. Porque al desconocer las causas que lo producen, no se puede prevenir, salvo en situaciones muy concretas, tales como las referidas al cáncer de pulmón, cuya causa principal es el tabaquismo. Pero el tabaco no es el único agente cancerígeno.

También está el alcohol, algunos alimentos y el sedentarismo. De ahí que, según los expertos, incluir en la alimentación diaria verdura, fruta, cereales, fibra, hacer ejercicio físico y, en líneas generales, evitar el tabaco, la ingesta habitual del alcohol y de carne roja elaborada, sería una medida muy adecuada para protegernos contra esta patología. Por tanto, la solución parece sencilla. Tan solo hay que ingerir con frecuencia una serie de alimentos y, al mismo tiempo, evitar el abuso de otros. También mantener el peso controlado es un factor importante en la prevención de estos problemas cancerosos. Haciendo un pequeño resumen, se sabe del efecto protector de la verdura, parece evidente, sobre todo, contra el cáncer de colon y recto. También es beneficioso incluir en la dieta habitual fruta y, por supuesto, cereales, para garantizar un consumo diario de fibra, siendo su efecto protector, particularmente evidente en la patología maligna de mama, colon y recto. Por otra parte, hay que evitar la dieta rica en grasas. El consumo excesivo de cerdo, ternera, cordero y carne elaborada (salchichas, hamburguesas, ahumados..) conlleva a un aumento del riesgo de padecer cáncer de páncreas, mama, esófago y próstata. La verdad es que se nos complican las cosas. Porque, además de alimentarnos mal, tampoco sabemos a ciencia cierta lo que comemos. De hecho, en ocasiones se retiran alimentos por contener colorantes de probados efectos cancerígenos. Noticias similares a esta están a la orden del día. ¿Y qué podemos decir del control de los residuos industriales? ¿Y las causas ambientales? Sin duda nos queda un largo camino por recorrer en la lucha contra esta enfermedad, que afecta cada vez a personas más jóvenes y que cuando te visita e impregna tus células y toda tu vida te das cuenta de lo vulnerable que eres. Y a partir de ese momento, irremediablemente, comienza una nueva etapa marcada por el antes y el después. Por eso, todos los ciudadanos deberíamos llevar cabo las medidas higiénico-dietéticas en las que insisten continuamente los responsables de la salud. Pero la administración también tiene un importante papel, ya que a ella corresponde poner dinero para la investigación. De esta forma, quizás en pocos años podamos conocer con exactitud las medidas preventivas adecuadas y disponer de respuestas terapéuticas individuales para combatir este mal, cuyas cifras no dejan de crecer.