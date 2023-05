Telemedicina: el avance de tener un hospital en tu casa

Son las seis de la mañana. Ramón tiene consulta y debe madrugar, porque el hospital está a 50 kilómetros y la carretera está llena de curvas. Le dijo su médica que tiene que hacerse una foto del ojo porque puede quedarse ciego por la diabetes si no lo revisa. Y es en el hospital donde están los aparatos. Mira por la ventana y ve que llueve. No hacía falta asomarse: el reuma de las piernas ya le había avisado. En el viaje en taxi al hospital –su hija no puede llevarle porque trabaja y tan temprano no hay autobús– suspira al ver como el taxímetro llega a los 40 euros. Y lo peor es que, a la vuelta, serán otros 40. En fin, dos pedidos del súper...

Gracias a la telemedicina, ya hace unos años que Ramón no tiene que gastar en taxi, ni levantarse temprano para ir al hospital, ya que la prueba se la hace su enfermera en el centro de salud cercano a su casa. Está sorprendido de ver cómo, sobre la marcha, su médico estudia la imagen y le dice cómo evoluciona su diabetes. El caso de Ramón es uno de tantos que ilustra los beneficios de la telemedicina. El origen de esta modalidad de atención sanitaria está ligado al de las telecomunicaciones. A principios del siglo XIX, el telégrafo fue adoptado por el ejército para uso sanitario en conflictos militares. En la Guerra Civil de Estados Unidos, se usó para pedir suministros médicos y hacer consultas médicas. Como otras muchas veces, lamentablemente, el mundo conocerá los grandes avances sanitarios a través de las guerras y otras calamidades naturales. La última seguro que les suena: el covid. La empatía también puede lograrse por medios remotos La primera noticia de la telemedicina apareció en abril de 1924 en la revista "Radio News". Una ilustración futurista mostraba una maquina con televisión y micrófono que permitía a un paciente comunicarse con su médico, incluyendo el uso de indicadores de latidos cardiacos y de temperatura. Otro hito importante sucedió en 1959. La Universidad de Nebraska utilizó la telemedicina interactiva para transmitir exámenes neurológicos a fin de conectar a pacientes de zonas remotas con médicos de zonas urbanas. El auge de la medicina tiene lugar a finales del pasado siglo, con la difusión a todos los ámbitos de internet, llegando la explosión de la información. Una auténtica revolución en telemedicina que incluye la educación del paciente, la transmisión de imágenes médicas, consultas de audio y vídeo en tiempo real, y las mediciones de signos vitales. En 2005, la OMS la definió como "la prestación de servicios de atención de la salud, donde la distancia es un factor crítico, por todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, la investigación y la evaluación, y para la formación continuada de los profesionales de la salud, todo en aras de avanzar en la salud de los individuos y sus comunidades". Este concepto fue evolucionando con el transcurso del tiempo y la madurez de las tecnologías y perdió, en su definición, el carácter crítico de la distancia como elemento justificador, en aquel momento casi con carácter ético, de la telemedicina. Hoy en día, como ocurre con las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida, se ve más como una necesidad de organización y de dar respuesta asistencial rápida y eficiente, que como un último recurso para dar atención a colectivos aislados o marginados. Sus beneficios son facilitar la equidad en el acceso a los servicios asistenciales, independientemente de la localización geográfica; reducir los tiempos de espera (tanto en la realización del diagnóstico como en el tratamiento), evitando problemas derivados mayores; posibilitar consultas remotas desde atención primaria al hospital de referencia, reduciendo el número de derivaciones, e incidir en términos de formación y competencia tanto a nivel de atención primaria como hospitalaria. Finalmente, la telemedicina facilita la viabilidad de modelos organizativos como la continuidad asistencial y la atención centrada al entorno del paciente, aplicando conceptos de globalidad e interoperabilidad a las organizaciones sanitarias, dando lugar a nuevos entornos organizativos y de trabajo en red. En Asturias, desde 2010, se desarrollaron distintas modalidades de teleconsulta: teleoftalmología, teledermatología, consultas virtuales, con una implantación lenta y con la duda inicial de profesionales y ciudadanos, reacios a perder el contacto social, por el desconocimiento del nuevo modelo de asistencia y por el escaso desarrollo de las tecnologías en salud. Sin embargo, la irrupción de la pandemia, con un aislamiento social obligado y el sanitario basado en el miedo a un mal mayor, provocó que lo planificado para unos años se pusiera en marcha a lo largo de días, de la misma manera que fuimos capaces de construir unidades de cuidados intensivos en gimnasios o en vestuarios en menos de una semana. Comenzaron a desarrollarse modelos alternativos asistenciales para evitar la presencialidad y restringirla exclusivamente a lo imprescindible: tomaron impulso las consultas virtuales, las videoconsultas y las telefónicas, y se expandieron las existentes de teleimagen. Hoy, con la pandemia en hibernación, el sentido común de los profesionales, de acuerdo con sus pacientes, dicta la necesidad de una consulta presencial y la alternativa de las teleconsultas a aquellos procesos que pueden resolverse perfectamente a través de medios virtuales: controles remotos de dispositivos auto implantados, seguimiento de pacientes crónicos, consultas de resultados... En la relación médico paciente hay distintos elementos que son básicos para conseguir el éxito: la confianza, la empatía el respeto y también, por supuesto la cercanía. Pero ésta puede conseguirse a través de medios remotos porque, aunque parezca un contrasentido, esa vinculación íntima entre dos personas que hablan entre sí nace no solamente de su proximidad física sino también de la intelectual y del apoyo en los valores antes mencionados que siguen presentes en la vinculación virtual. No nos olvidamos de Ramón: otro día nos contará feliz que ya tiene un hospital en casa.