Tumor testicular: una autoexploración puede salvar tu vida

–¿Has visto la noticia?

–¿Cuál? ¿La del adelanto de las elecciones generales?

–No, no, qué va... De eso ya he pasado página. Me refiero a la del humorista sevillano, Manu Sánchez.

–¿Qué ocurre con él?

–Qué le han diagnosticado un tumor testicular.

–Vaya... ¿Y han dicho algo más al respecto? ¿El tipo de tumor, por algún casual?

–Sí, han comentado que es un tumor testicular germinal, y que, además de la cirugía, van a darle quimioterapia. ¿Tú puedes aclararme algo más sobre este tipo de cáncer?

–Sí, mira, sabemos que más del 90 por ciento de los tumores malignos de testículo tienen su origen en las denominadas células germinales, que son las que producen los espermatozoides. Y dentro de estas hay dos grandes grupos de cáncer: los seminomas y los no seminomas.

–¿Y cuál es más grave de los dos?

–Los seminomas tienden a propagarse y a crecer más lentamente que los no seminomas, por lo que, en general, tienden a ser menos agresivos.

El diagnóstico temprano de este cáncer es casi sinónimo de curación

–¿Y son frecuentes?

–Ten en cuenta que el cáncer testicular debe considerarse como un tumor poco frecuente. Representa el 1,5 por ciento de todos los cánceres del hombre. Y su incidencia –casos nuevos– ronda sobre un caso por cada cien mil varones al año.

–¿Y entre el subgrupo de los germinales, que es el caso de Manu Sánchez?

–Pues aproximadamente la mitad de ellos son seminomas, variedad que suele aparecer entre los 25 y 55 años, con una incidencia máxima a los 35 años. Los no seminomatosos suelen aparecer a una edad más temprana: generalmente entre los 15 y 30 años.

– ¿Y tienden a diseminarse, eso que llamáis "dar metástasis"?

–Dejados a su evolución natural, los tumores germinales invaden de forma progresiva todas las estructuras testiculares. La diseminación metastásica suele iniciarse por vía linfática. A partir de los ganglios retroperitoneales, los tumores pueden diseminarse a los ganglios mediastínicos y supraclaviculares.

–¿Mediastínicos, has dicho?

–Sí, esa zona anatómica que se encuentra detrás del esternón y, donde se localizan, por lo tanto, el corazón y otras estructuras de vital importancia, como ya te haces una idea.

–Ya lo creo que me la hago...

–Sin embargo, la diseminación hematógena, es decir, a través de la sangre, produce predominantemente metástasis pulmonares.

–¿Y pueden dirigirse a otros órganos?

–Otras localizaciones, como el hígado, el cerebro, la piel, el bazo y el aparato digestivo, son propias de los no seminomas, especialmente las variedades más agresivas. Porque no te lo había dicho todavía, pero de estos últimos hay otras cuatro variedades; pero no quiero liarte más...

–¿Y cómo se diagnostican los tumores del testículo?

–Te diré que el diagnóstico temprano de este cáncer es prácticamente sinónimo de curación. Esto es fundamental. Sólo pacientes con gran volumen tumoral son los que fallecen hoy en día. Inicialmente, una ecografía testicular y un análisis de sangre para valorar marcadores tumorales, además de la exploración física, pueden ser suficientes para su diagnóstico. En ocasiones, puede ser preciso recurrir al escáner, también llamado TAC (tomografía axial computarizada), o a la resonancia magnética nuclear. El TAC nos ayuda a descartar metástasis retroperitoneales y torácicas.

–Vamos, que me estás diciendo que es fundamental un diagnóstico precoz para un tratamiento que suponga la curación de estos tumores.

–Así es. Una vez más, el diagnóstico precoz es fundamental. Por eso aconsejamos realizar la autoexploración manual, aunque sea una vez al mes y aprovechando el momento de la ducha.

–Pues me lo has dejado bien claro, muchas gracias.

–Justo eso es lo pretendía. Divulgación sanitaria, lo llaman.