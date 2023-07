¿Qué es la fisioterapia respiratoria? El arte de auxiliar al pulmón enfermo

Lo malo, la misma maldad, incluso la tragedia, pueden traer en su interior cosas buenas. Fue en el año 1915, durante la Primera Guerra Mundial, cuando se desarrollaron las primeras técnicas de fisioterapia respiratoria para dar respuesta a los brutales efectos de la contienda. A lo largo de las décadas siguientes, nuestra disciplina ha incrementado su protagonismo a nivel asistencial, docente e investigador. Eso sí, envuelta en una discreción que la convierte en la gran desconocida dentro de la fisioterapia. En estas líneas, trataremos de desvelar la entraña de una disciplina sanitaria apasionante y de enorme utilidad social, que desde luego va mucho más allá de la simple consulta para "aprender a respirar".

Definición de fisioterapia respiratoria

Las intervenciones fisioterápicas abarcan cada vez más campos de actuación, tanto desde el punto de vista de las especialidades médico-quirúrgicas como en las distintas etapas de la vida. La fisioterapia respiratoria consiste en un conjunto de estrategias destinadas a la prevención, el tratamiento y la estabilización de las alteraciones cardiorrespiratorias en pacientes adultos y pediátricos. Con ellas se persigue una mejora en la calidad de vida de estos enfermos. Las técnicas manuales o instrumentales que se emplean tienen como objetivo: A) Reeducar la mecánica ventilatoria. B) Mejorar la capacidad pulmonar. C) Favorecer la movilización de secreciones para prevenir o tratar infecciones respiratorias. D) Entrenar el esfuerzo mediante programas de rehabilitación respiratoria.

Historia local de la fisioterapia

La presencia del Instituto Nacional de Silicosis, referente para toda España, fue clave para el desarrollo de esta disciplina en Asturias. Desde finales de los años 80 del siglo pasado, contaba con tres fisioterapeutas y fueron sumando incorporaciones hasta ser siete los profesionales, todos ellos con jornada completa. En el año 2013, se creó el área de Fisioterapia Respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) con los objetivos de desarrollar y promover unas prestaciones de calidad y de apoyar la creación de la especialidad.

El impulso con la pandemia

Otro gran azote para el conjunto de la humanidad, la pandemia de covid-19, hizo evidente la necesidad de esta disciplina como parte fundamental de la recuperación de los pacientes, para reducir o tratar las secuelas y disminuir las estancias hospitalarias. Las recomendaciones de las sociedades médicas eran, entre otras, que los fisioterapeutas fuesen expertos tanto en patologías respiratorias como en manejo del paciente y de las distintas terapias aplicadas. Los fisioterapeutas tuvieron una presencia 24/7 en unidades de críticos de todo el país.

¿En qué ámbitos puede actuar la fisioterapia respiratoria?

Abarca todas las etapas de la vida: unidades de neonatología, infancia, vida adulta y tercera edad. Los campos de acción incluyen a los pacientes ingresados en unidades de hospitalización y de críticos (UCI, reanimación quirúrgica, unidades de cuidados respiratorios intermedios), en unidades de fisioterapia de hospitales y atención primaria, en residencias de ancianos, en clínicas, en centros de fisioterapia e incluso en el propio domicilio, tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada.

Espacios de protagonismo

La indicación estrella de la fisioterapia respiratoria se da en patologías asociadas a la actividad pulmonar: EPOC, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, silicosis, fibrosis quística, bronquiectasias, discinesia ciliar primaria, bronquiolitis en lactantes, neumonía, asma... en las que se aplican técnicas manuales e instrumentales. En las patologías respiratorias, aparte de los problemas a nivel pulmonar y bronquial, se producen unos efectos sistémicos que van a ocasionar un desacondicionamiento físico multifactorial que se traduce en una disminución de la capacidad de ejercicio, es decir, a la hora de subir cuestas, escaleras, caminar en llano... En las actividades de la vida diaria aparecerá disnea o fatiga, que limita la actividad física y disminuye la calidad de vida del paciente.

Herramientas

La pieza clave refrendada por la ciencia es la instauración de programas terapéuticos que incluyan entrenamiento aeróbico en bicicleta, tapiz rodante o elíptica; entrenamiento de fuerza de brazos y piernas; entrenamiento de la musculatura inspiratoria; y flexibilización de la caja torácica y de la musculatura a través de estiramientos. Todo el programa ha de ser individualizado y las cargas de trabajo adaptadas al individuo, sin olvidar la necesidad de mantener criterios de seguridad clínica.

Protocolos quirúrgicos

Además, la fisioterapia respiratoria está incluida en protocolos de cirugía tanto en la fase preoperatoria como postoperatoria (prehabilitación), ya que numerosos estudios refieren una mejor preparación del paciente de cara a la cirugía, una disminución de complicaciones en el postoperatorio y una reducción de la estancia hospitalaria con la consiguiente reducción del gasto sanitario. Se instruye al paciente en una serie de ejercicios respiratorios: respiraciones profundas, tos y recomendaciones para prevenir las complicaciones más frecuentes; ejercicios para favorecer el retorno venoso; movilizaciones de extremidades y para favorecer la movilización precoz. Pueden incluir programas de entrenamiento al esfuerzo para mejorar la capacidad funcional. Está también indicada en cirugía torácica (cáncer de pulmón, trasplante pulmonar...), cirugía general (cáncer de esófago, estómago, colon, trasplante hepático), cirugía cardíaca (recambios valvulares, by-pass aorto-coronario, trasplante cardíaco...) y en todas aquellas intervenciones quirúrgicas de alto riesgo o en las que puedan aparecer complicaciones de índole respiratorio.

Sistema neuromuscular

Existe otro tipo de enfermedades en los que están afectados otros sistemas que permiten el correcto funcionamiento del acto de respirar. El sistema nervioso central (cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal) funciona como el "ordenador central" que envía señales a través de los nervios periféricos para que los músculos respiratorios se contraigan o relajen con el fin de distender o retraer los pulmones, y que así se produzcan la inspiración y la espiración; y para que haya una tos eficaz. Si alguno de los componentes falla –como sucede en patologías degenerativas tipo esclerosis lateral amiotrófica (ELA), esclerosis múltiple o distrofias musculares, entre otras– o se sufren secuelas de otros trastornos –como ictus, parálisis cerebral infantil o lesión medular– se produce un fracaso de la "bomba ventilatoria" y la respiración se vuelve ineficaz. Entonces, puede estar indicado el uso de ventilación mecánica domiciliaria, de ambú y del asistente mecánico de la tos, aparte de otras técnicas manuales de fisioterapia respiratoria, con el objetivo de mejorar o mantener la capacidad pulmonar, de lograr una tos más eficaz que permita movilizar las secreciones y de mantener la fuerza muscular respiratoria.

El mundo de los niños

La fisioterapia respiratoria se vuelve más especial cuando hablamos de pediatría. En particular, si se aplica a niños y adolescentes de la Unidad de Cuidados Crónicos Complejos y Paliativos Pediátricos. La ciencia es importante, pero el componente "arte" de la fisioterapia se vuelve imprescindible. Las distintas técnicas de fisioterapia suelen ir acompañadas de canciones, de juguetes, de hacer pompas de jabón y de que la nueva camilla sea el regazo. Pero no podemos olvidar a las madres y los padres, que también forman parte de la sesión terapéutica. Se les instruye en técnicas sencillas y en el manejo de dispositivos –nebulizadores, asistente de tos, oxigenoterapia...– que se aplican en el propio domicilio. Los fisioterapeutas y sus tratamientos acompañarán al pequeño desde sus primeros meses de vida en todos sus procesos médicos –ingresos, agudizaciones–, pero también viéndoles crecer. Y lo mismo sucede con sus familias: no sólo se comparten sesiones de fisioterapia; se comparten también sus inquietudes, miedos, planes... El vínculo con los niños y las familias es especial.

Hacia la especialidad

Aunque el desarrollo de nuestra especialidad en España se ha incrementado exponencialmente, la implementación y la dedicación laboral son bajas. Este hecho se debe principalmente a dos factores: por una parte, las fisioterapeutas comparten la aplicación de la fisioterapia respiratoria con otros tratamientos de fisioterapia dentro de su agenda de trabajo. Por otro lado, la formación específica de los fisioterapeutas respiratorios tiene un nivel elevado, pero limitado. Todo esto es debido a que no existe en la actualidad una especialidad reconocida como tal, lo que reforzaría su presencia en el Sistema Nacional de Salud y favorecería el desarrollo de nuevas subespecialidades dentro de ella. Confiemos en que no sea necesaria otra guerra ni otra pandemia –permítaseme la ironía– para que la fisioterapia pueda dar este paso decisivo hacia la excelencia.