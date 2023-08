En el centenario de Emilio Rodríguez-Vigil: el liderazgo de un maestro de la pediatría

Hoy se cumple un siglo del nacimiento del pediatra Emilio Rodríguez-Vigil Lorenzo, ocurrido en Pola de Lena el 18 de agosto de 1923. Mi conocimiento de su persona puede describirse en tres etapas.

La primera, desde los comentarios de mi padre, también pediatra, que me relató alguna vez las circunstancias de su larga amistad, de la que guardo algunas cartas plenas de mutua admiración e identificación personal. Aunque no conservo en mi memoria ninguna imagen suya por razones de edad, sé que pasó algunos fines de semana en mi casa donde, entre los dos, revisaban algunos niños del occidente de Asturias que Jesús Martínez seleccionaba como problemáticos, aprovechando para realizar alguna visita a domicilio y algún paseo por la comarca. Cuando el domingo por la tarde don Emilio iba a tomar el autobús para volver a Oviedo, su amigo y colega le acompañaba llevándole el maletín, presentándose después de la partida la Guardia Civil en su domicilio para preguntarle qué había estado haciendo Vigil en Navia. Como saben quienes le conocieron y trataron en aquellos años –hablo de los 60 del pasado siglo–, además de un pediatra de referencia en todo el país era colaborador del clandestino Partido Comunista, al que apoyaba y ayudaba en alguna de sus actividades.

Pasados los años, en enero de 1991, me incorporé al Hospital Materno-Infantil de Oviedo para iniciar mi residencia, cumpliendo mi primer período de formación en el Tercero Centro con quienes eran discípulos directos de Rodríguez-Vigil. Las conversaciones sobre su persona y sobre la influencia que en ellos había tenido era ocasional tema de conversación. La impronta que les dejó era la de una medicina humana, afectiva y efectiva, en la que había que estar al día y prepararse para darle al paciente lo que necesitaba.

Era cordial y respetuoso con las ideas ajenas, y carecía de presunción

Finalmente, al acceder en 2004 a dirigir la Sociedad de Pediatría de Asturias, Cantabria y Castilla-León (SCCALP) sentí la obligación de leer todos los números de su revista creada en 1960. En esa enriquecedora aventura a la que dediqué varios meses encontré un valioso número de colaboraciones de don Emilio, todas de un notable nivel científico y escritos con una pulcritud inusual. Con una amplia vibración humanísta, Vigil es aludido por quienes fueron sus compañeros como hombre inteligente, con un gran sentido de la amistad, cordial, respetuoso con las ideas ajenas y carente de cualquier grandilocuencia.

Una clave de su personalidad me la proporcionó otro de sus seguidores, Manuel Menéndez, quien me comentó que no estaba seguro de que a Vigil le satisfaciese ningún recuerdo en forma de homenaje, dando a entender que era el prototipo de hombre discreto, que nunca buscaba promocionarse, por lo que dadas sus muchas cualidades era obligado sacarle a la luz. No aspiraba, me decía, "a pasar a la historia". Su figura ha sido glosada por algunos amigos y sucesores de su labor pediátrica, entre ellos Melquiades Cabal (1988), López-Sastre, Mati Roza y Gonzalo Solís (en 2003), que lo recordaban como discípulo destacado en Asturias del profesor santanderino Guillermo Arce; Gaudencio Tomillo (2004), el excelente escritor y médico polifacético José María Izquierdo (2006); y especialmente acertada, justa y emotiva la de su continuador de segunda generación Juan Blanco Joglar (2007).

Vigil personificó el liderazgo de una de las dos escuelas pediátricas de nuestra región, conviviendo con la del profesor Crespo apenas cinco años. En cierta medida, representaban épocas sucesivas de la pediatría, cada una con un perfil asistencial distinto. Una hacía bandera del magisterio clínico y la otra de una formación más académica y universitaria, ésta respondiendo a una medicina socializada y rápidamente masificada. Se vieron confrontadas de forma directa en 1989 –ya sin el Dr. Vigil–, con el impulso de una fusión hospitalaria abrupta y conflictiva culminada al año siguiente tras un proceso que no había tenido en cuenta todas las sensibilidades e intereses, y que trajo consigo algunos agravios evidentes que terminaron en los juzgados.

Don Emilio fue hijo de Juan Rodríguez-Vigil Fernández, facultativo de minas, y de Elena Lorenzo Arias, naturales de Pola de Lena y Fresnedo (Teverga); tuvo cinco hermanos. Hizo el Bachiller en Oviedo y en la Academia Lena. En octubre de 1942 inició los estudios de medicina en Valladolid, licenciándose el 1 de junio de 1947, obteniendo el "Premio Sierra" de fin de carrera de la Fundación San Nicolás. Logró una beca para hacer la especialidad en el servicio de Pediatría del Hospital Valdecilla. En el año 1952, obtuvo el grado de doctor en la Universidad Central con la Tesis "Hepatitis epidémica en el lactante", con la que obtuvo la máxima calificación.

El 7 de octubre de ese mismo año contrajo matrimonio con Lucrecia González-Torre de la Lage, de cuya unión nacieron sus hijos Lucrecia, Laura, María, Emilio y Luis. En 1961 ganó por oposición la plaza de jefe clínico de Pediatría del Hospital General de Asturias, donde contó con la colaboración de los doctores Badía, Mati Roza, Eduardo Ramos, Carmen Moro, Mariaje Antuña, María Galbe y Margarita Uribelarrea; también de Germán y Joaquín Castillo, de numerosos residentes y de enfermeras y auxiliares que adoraban a "El Jefe", y que conformaron el núcleo de incondicionales de una escuela todavía viva, dispersa por Asturias y que llegó a ser por entonces conocida y respetada dentro de la sanidad nacional.

El doctor Rodríguez-Vigil era aficionado a la ópera, a la pintura, él mismo dibujante y pintor, realizando en cualquier reunión y en sesiones clínicas deliciosas caricaturas para relajarse o como forma de concentrarse; fue apasionado seguidor del Sporting, le gustaba subir a esquiar a Pajares y formaba parte de la tertulia del Café Rialto, a la que también acudían Jesús Neira, Pedro Caravia, Eduardo Úrculo, Juan Benito, Felipe Santullano, Linares, Ángel González, Manolo Paredes y Villa Pastur.

Presidió la SCCALP de 1977 a 1978 y luego llegó a ser vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría; se le concedió la medalla de Honor de la Asociación de la Prensa de Oviedo, y, en 1979, fue elegido "Asturiano del Año" por el diario La Nueva España. Los ayuntamientos de Lena y Oviedo le han dedicado sendas calles en sus respectivas capitales. Falleció en su casa de Oviedo el 19 de mayo de 1981 y sus restos descansan en el cementerio de Pola de Lena.

Echando la vista sobre nuestra historia puede afirmarse que Emilio Rodríguez-Vigil forma parte de ese grupo de médicos extraordinarios que por lo que fueron y cómo fueron, por sus obras y su ejemplo, merecen siempre un recuerdo.