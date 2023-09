El camino obligado de la investigación oncológica (y sus mil una razones)

La población española vive cada vez más y es lógico que se diagnostiquen enfermedades que aparecen con mayor frecuencia a medida que aumenta la edad. El cáncer es una de ellas. Envejecimiento y cáncer son dos procesos biológicos que están íntimamente relacionados y en muchos casos se estudian conjuntamente. La esperanza de vida al nacer en España es de 80,2 años para los hombres y 85,8 años para las mujeres (INE-2021). En el año 2000, estas cifras eran de 75,9 y 82,7 años, respectivamente. Para el año 2050, las predicciones son de 93 años de promedio. No es extraño, pues, que las previsiones de diagnóstico de cáncer sean, en nuestro medio, de uno de cada dos hombres y de una de cada tres mujeres a lo largo de su vida.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Lyon, y que celebra el "Día Mundial de la Investigación sobre el Cáncer" el próximo día 24 de setiembre. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se adhiere a esta celebración y quiere hacer una llamada a toda la sociedad para que advierta y valore que la investigación oncológica es un camino obligado para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este proceso complejo que es el cáncer.

La AECC es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que se extiende por toda España, con más de 550.000 socios y 30.000 voluntarios. En Asturias cuenta con 16.728 socios y 331 voluntarios. Nuestra Asociación, que es la de todos, dedica a la investigación en cáncer 104 millones de euros, distribuidos entre 565 proyectos, de los cuales un número destacado se realizan en el Principado, donde, de una manera especial, envejecimiento y cáncer cuentan con extraordinarias líneas de investigación.

Investigar no es un trabajo fácil. Requiere conocimientos, dedicación, una dosis de ilusión muy elevada y una constancia no siempre al alcance de todos. Investigar en cáncer, ya sea en lo que se denomina "investigación básica" o directamente con pacientes, en la llamada "investigación clínica", tiene un elemento añadido nada desdeñable. Se trata de conseguir éxitos cercanos en el tiempo, que aumenten la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Hasta este momento podemos afirmar que hemos avanzado de una forma sobresaliente en este objetivo y que el cáncer de nuestros días ya no es lo que era hace unas décadas. No obstante, nuestras pretensiones ante la celebración de este día mundial podrían concretarse en la siguiente forma: 1) Superar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer para el año 2030. La supervivencia actual a los cinco años, para todo tipo de tumores, es del 55,3 por ciento para los hombres y del 61,7 por ciento para las mujeres. 2) Dedicar una mayor atención a los procesos cancerígenos con supervivencia baja o estancada (menor al 30 por ciento). 3) Fomentar la investigación oncológica en todos los centros sanitarios e institutos especializados, aumentando las aportaciones económicas de los proyectos y de los propios investigadores.

Todo el esfuerzo que dedicamos a la investigación en cáncer, con ser mucho, es mejorable. Nos falta enlazar los presupuestos generales del Estado (la financiación pública dedicada a la investigación en cáncer en España ha sido de 347 millones de euros en los últimos cinco años) con las aportaciones económicas de grandes empresas privadas y una intensa colaboración nacional e internacional de nuestros investigadores, para que estos objetivos concretos, anteriormente descritos, puedan llevarse a término.

Aumentar los recursos financieros para la investigación oncológica es una meta alcanzable. La AECC pide la colaboración y el compromiso social de todos, para aplicar nuestra pequeña (o grande) gota de agua a este enorme incendio que representa el cáncer. Dedicar un día a expandir estas ideas entre todos los países miembros de la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer no es más que una semilla. Pero no olvidemos que todas las plantas nacen de una semilla y que, si ésta es de buena calidad y está oportunamente regada, crecerá un árbol fornido y después un bosque que dará cobijo a nuestras necesidades.

Tengan presente que toda ayuda es bienvenida y que la AECC acogerá de buen grado todas sus ideas y aportaciones. Por nuestra parte, podemos garantizar total independencia, transparencia, profesionalidad y una permanente búsqueda de la equidad, para que todo lo que recibimos y disponemos pueda llegar a los pacientes con cáncer y a sus familiares directos.

Recuerden que el próximo 24 es el Día Mundial de la Investigación sobre el Cáncer y ayuden a divulgar el concepto de que la única forma de vencerlo es unir nuestras fuerzas y descubrir, mediante la investigación, la mejor forma de hacerlo.