Picos de Europa, la comarca más accesible de todo el continente para las personas ostomizadas

Picos de Europa se ha convertido en la comarca europea más accesible para las personas ostomizadas (las que viven con una bolsa pegada al abdomen para poder evacuar sus excretas corporales, heces u orina). El motivo no es otro que el hecho de contar en su territorio con siete aseos adaptados a personas ostomizadas. Cinco están situados en los hoteles del grupo La Pasera, distribuidos entre Onís y Cangas de Onís; uno en el camping Picos de Europa, en Avín (Onís); y otro en el Centro Polivalente "Hermanos Álvarez Marcos", de Benia de Onís (Onís).

Los aseos adaptados a personas ostomizadas son indispensables para que quienes portan una bolsa de ostomía puedan normalizar sus vidas. Sin estos aseos, salir a la calle durante largos periodos de tiempo se hace muy complicado por no tener lugares adecuados para vaciar y enjuagar una bolsa de ostomía o cambiarla. Prueba de ello es que, recientemente, Benia de Onís ha acogido el I Congreso Nacional de Personas Ostomizadas. La Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE) eligió este enclave de turismo rural por contar con aseos adecuados a las necesidades del colectivo.

Pero en Asturias no sólo podemos encontrar aseos bien adaptados a ostomizados en Onís y en Cangas de Onís. También en Oviedo. En la capital del Principado, la Universidad ha instalado un aseo para ostomizados en la Facultad de Derecho, en el campus de El Cristo, y otro en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, en el campus de Llamaquique. Además, antes de que finalice el año, la institución académica va a instalar tres aseos más, en los campus de Gijón, Mieres y El Milán.

También el camping Vegamar, de Castropol, acaba de instalar un aseo para quienes viven gracias a una bolsa. Asimismo, el Ayuntamiento de Gijón se ha comprometido a adaptar aseos en el municipio y ya anunciado la instalación de un baño adaptado a ostomizados en el parque de Isabel la Católica.

Por contra, en Asturias también podemos encontrar aseos que, aunque realizados con muy buena intención, no cumplen al cien por cien con lo que el colectivo de personas ostomizadas necesita. Por lo tanto, la FAPOE considera que están mal adaptados. Un ejemplo podemos encontrarlo en el centro comercial Parque Principado, donde en lugar de instalar un retrete encastrado en alto, instalaron un lavabo en el que vaciar una bolsa que contiene heces es inviable. También están mal adaptados todos los instalados por el Ayuntamiento de Oviedo, donde en lugar de enjuagadores de bolsa instalaron grifos fijos de cocina y, por lo tanto, enjuagar una bolsa de ostomía no es posible, ya que no se llega a ellos con la bolsa para poder rellenarla de agua y dejarla limpia.

En la página web de la FAPOE (www.fapoe.com) se puede consultar un mapa en el que figuran todos los aseos bien adaptados, no sólo en Asturias, sino en el resto del país. La mayoría en instalaciones sanitarias.