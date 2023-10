Enfermería familiar y comunitaria, esa gran desconocida

En diciembre de 1984 se ponía en marcha la reforma del sistema de Atención Primaria. Como suele decirse, "ya llovió". A partir de ese momento se desarrolló un modelo multidisciplinar integrado por trabajadores sociales, fisioterapeutas, odontólogos... En estos equipos, la enfermera adquirió un papel relevante, se reconocieron sus capacidades dentro de la atención integral de la salud y comenzó a tener independencia para poder organizar su actividad asistencial. Empezaron a diseñarse proyectos, protocolos y programas para la educación y promoción de la salud y para la prevención de la enfermedad, tareas que condujeron a la incorporación de la evidencia científica a la actividad de la enfermería.

En 2003 se legislan nuestras competencias y en 2005 se crea la especialidad de enfermería familiar y comunitaria. Ya no éramos la enfermera del médico. Pasamos a ser la enfermera del paciente y de la comunidad.

En el plan de formación de enfermería familiar y comunitaria se incluye un ciclo de dos años de Enfermera Interna Residente (EIR) al que se accede mediante un examen previo siguiendo el modelo MIR de medicina. Simultáneamente, se instituye una vía extraordinaria alternativa, mediante examen para aquellas enfermeras que cumplían unos requisitos determinados en ese momento (conviene resaltar que el examen se demoró la friolera de una década). En este año 2023, y con cierta demora, Asturias crea la categoría de enfermería especialista, de manera que la sanidad asturiana ya puede contar con una categoría profesional adaptada a las necesidades sanitarias actuales.

El envejecimiento de la población, con un aumento de las enfermedades crónicas y las discapacidades, requiere de la utilización de guías clínicas y de un abordaje sistematizado con programas de seguimiento domiciliario que han demostrado una disminución de ingresos hospitalarios y han aumentado la calidad de vida, dando lugar a un coste-beneficio más sostenible que en otras profesiones.

En este aspecto, la enfermera de Atención Primaria lidera el programa de atención domiciliaria, siendo la profesional mejor dotada y con mejor perfil para llevar a cabo estas iniciativas. Se puede asegurar que la enfermera es el profesional mejor preparado para liderar los cuidados, la adherencia a los tratamientos y la continuidad de éstos.

No obstante, el plan formativo de la especialista también aborda la base de la pirámide en la Atención Primaria, que es el cuidado compartido de las personas, las familias y las comunidades a lo largo de su ciclo vital, mediante la educación en la salud y la prevención de la enfermedad, dotando a los pacientes y a su familias de herramientas que les permiten ser los primeros vigías de su salud, siempre teniendo en cuenta el entorno y el contexto sociocultural.

Por todo ello es necesaria una especialización que maneje protocolos, indicadores de salud y estándares de calidad, instrumentos que al final repercutirán en una mejor asistencia.

La crisis del covid marcó un antes y un después en la percepción de la enfermería por parte de la población. Se tomó conciencia de que es una profesión clave dentro del sistema sanitario, y también puso en evidencia el déficit de profesionales que se arrastra desde antes de la pandemia, máxime cuando se comenzó la campaña masiva de vacunaciones.

Llevo desde la entrada del milenio trabajando en la sanidad asturiana, más concretamente en Atención Primaria. He podido ver la evolución de la profesión y la percepción de "nuestros " pacientes: de cuando llegabas a un aviso domiciliario y la familia decía "¡que viene la practicanta!" –con respeto, pero eso sí, con cierta distancia–, al "¡ahí viene Ana, la enfermera!". No solo es la que viene a curar, sino la persona en la que confían para informarse, resolver dudas y darles esas herramientas que les mejoran la calidad de vida: eres su "confidente". Y eso se debe a un cambio de modelo más integral, con una visión más global de la salud. No solo hay pacientes; hay clientes, familia, comunidad, incluso diría emociones y sentimientos, y eso forma parte de la salud.

Actualmente trabajo en la UGC de Trevías, un centro con unas características muy especiales por su situación geográfica, dispersión y marcado entorno rural. Se puede decir que es un ejemplo de lo que significa trabajar con la y en comunidad, con proyectos como "Más fuerte, más ágil", en los que la enfermería trabaja con la gerontogimnasia. Se trata de una forma de que el centro de salud no sólo sea donde los pacientes consultan, sino que el centro sale y se acerca a los ciudadanos.

La enfermería familiar y comunitaria aún tiene recorrido por andar, tanto en zona urbana como rural. Necesitamos tener más presencia en el liderazgo de los procesos y en la gestión de los centros de salud, en políticas sanitarias y en la planificación de estrategias. También falta por conseguir una reivindicación histórica: que enfermería tenga su "cupo" de pacientes, cosa que aún está por ver.

Resumiendo, la enfermería familiar y comunitaria está en pleno avance y debería ser un colectivo más fuerte y unido, porque todos sus avances repercuten en el profesional, en su entorno laboral y, sobre todo, en el paciente.