Higiene cerebral y salud integral

Hoy en día, nos vemos inmersos en millones de tareas y obligaciones que solo nos obligan a vivir más deprisa, sin poder realmente disfrutar los momentos. Nuestra mente, está muy pendiente del trabajo, de la pensión, de pagar la hipoteca, de llegar a fin de mes, del constante tintineo de los móviles, del cambio climático, de la guerra y la subsistencia en el planeta. La evolución tecnológica de los últimos treinta años nos ha conducido con demasiada celeridad a un ritmo de vida para el cual nuestro cerebro no está preparado.

Ha habido una alteración de las costumbres, de las etapas vitales, de los ritmos de la vida cotidiana, del propio flujo, antes calmado, del pensamiento. Y una sociedad no puede sobrevivir asentada en el placer, potenciando el hedonismo y fomentando adicciones a las nuevas tecnologías que secuestran la voluntad y provocan frustración, depresión y medicalización del dolor natural de la propia existencia. El resultado es la destrucción de la higiene cerebral. Nos hemos convertido en sujetos pasivos; pasamos muchas horas en el sofá, tragando telediarios y programas; estamos anestesiados; nuestro cerebro es intervenido sin ser conscientes; el bisturí de la TV manipula las neuronas hasta lograr que pienses lo que debes pensar; te conviertes en un producto, en un número; nos hacen percibir lo que no es; la realidad ha sido cambiada.

La higiene cerebral desaparece y nos convertimos en zombis. Entonces, la ansiedad se dispara (ansiedad del wifi) hasta límites insoportables y muchas personas reaccionan con enojo, tensión, irritabilidad y frustración. En fin, sujetos neuróticos adictos a internet y a la tecnología digital con respuestas inadaptativas que incluyen ira, angustia, pánico y depresión. Por todo ello, es hora de vigilar y potenciar la higiene cerebral.

La irrupción de las tecnologías de comunicación instantánea ha quebrado por completo nuestra capacidad para mantener una atención profunda. Estamos pendientes solo a chasquidos superficiales, a timbres de teléfono, lucecitas electrónicas, siempre listos para contestar, siempre localizados para todo el mundo y siempre con el pánico de perder ese cordón que nos mantiene conectados al mundo virtual que nos rodea. Estar eternamente conectados nos ha llevado a vivir en un estado de alerta constante.

Nuestro cerebro está hecho para la profundidad y la lentitud, y alejarlo de esto trae un alto grado de inestabilidad neuroquímica. Generando pensamientos positivos, activamos la corteza prefrontal ejecutiva del cerebro. Lo podemos hacer mientras se camina y se habla y sirve para predecir el riesgo de demencia, la pérdida de movilidad y las caídas. Si tenemos una conversación interior positiva, reducimos el estrés, potenciamos la autoconfianza, aumenta nuestro autocontrol emocional y nos permite mejorar nuestro rendimiento cognitivo. Mejora la relación con nosotros mismos, nuestro entorno y los demás.

Sin una profunda atención se diluyen las relaciones humanas, la empatía y el amor. Estar siempre conectados y distraídos con todo tipo de llamadas nos lleva a una constante quiebra de la atención, a no estar presentes en las relaciones más vitales de nuestra existencia. Además, vivimos en una compulsividad (neurosis compulsiva) constante a la que contribuye la digitalización. Estamos influidos constantemente por selfies, caprichos, tiranías de los deseos, vanidades, vivir más hacia fuera que hacia adentro, angustiados por el cobro de una pensión y por llegar a fin de mes, presionados por el constante pitido de los móviles, el comercio electrónico y de likes. La adicción a los teléfonos inteligentes ha llegado a tal punto que ya se están instalando semáforos en el suelo. Desbloqueamos el móvil unas cien veces al día, consumimos en redes sociales una media de sesenta minutos. Y así se genera una intensa ansiedad digital, probablemente la enfermedad de nuestro tiempo.

La higiene cerebral, por lo tanto, se ve amenazada continuamente. Así, se dispara el cortisol, la hormona del estrés que se activa por las amenazas, el miedo y las preocupaciones que se apoderan de nuestra mente. En la vida actual, los peligros son constantes, es la intoxicación del cortisol. Asimismo, estamos atrapados por el consumismo voraz, las veleidades de fama que esclavizan, el sufrimiento, la enfermedad, la soledad y la muerte. El mal humo y la disfunción cerebral van íntimamente unidos. Cualquiera se levanta con el pie izquierdo, con cara de asco; el despertador no ha funcionado, el café abrasa, se nos queman las tostadas, el trabajo mal y el conflicto está asegurado. Hoy me quejo, hoy me cabreo, hoy doy un bocinazo a otro conductor, hoy doy un corte de manga, hoy no me apetece una conversación en el ascensor. ¡Qué asco de día! ¡Y aún no he salido de casa!

Por ello, vivimos en un estado de alerta permanente. El organismo está sobresaltado. Entonces se estimula el hipotálamo y hay una gran liberación de cortisol que produce inflamación e inmunosupresión. La higiene cerebral tiene que ver con el equilibrio funcional y morfológico de nuestro cerebro. Se basa en neuroplasticidad autodirigida; es decir, todos podemos favorecer ciertos cambios funcionales y estructurales en nuestro cerebro a voluntad. Se relaciona con la curiosidad, el aprendizaje, la confianza, la tranquilidad, los espacios de paz y la felicidad.

Nuestro lenguaje (tantas veces envenenado), nuestro pensamiento derrotado y las numerosas imágenes negativas o perniciosas que se adentran en nuestro cerebro, perjudican la higiene cerebral. Por encima de todo, es edificar una libertad interior sorda al griterío y al postureo de las redes sociales. Crear una independencia moral, una individualidad psíquica fuerte y virtuosa.

La higiene cerebral es el último refugio ante la erosión progresiva de la agresividad, ante una sociedad que nos acosa y destruye valores esenciales para la felicidad, el bienestar y el equilibrio emocional. La higiene cerebral se apoya en el pensamiento positivo, en la capacidad de escucha y en la empatía. Potencia, por lo tanto, el lenguaje, la memoria, la capacidad de concentración y la inteligencia. La higiene cerebral, nos aleja de la represión, el miedo, el orgullo, la arrogancia y la soberbia y, por supuesto, nos acerca a lo esencial del ser humano, es decir, su dignidad.

La higiene cerebral, huye de las excrecencias y de una vida diabólica atrapada por el estrés. La higiene cerebral cultiva, por el contrario, la inteligencia, el afecto, la familia, la música, la amistad, el ejercicio físico, el humor, la meditación, el amor, la generosidad y la humildad. Meditar diez minutos al día reduce el volumen de las células cerebrales en la amígdala, centro responsable del miedo, la ansiedad y el estrés. Hay que intentar romper con el flujo de pensamientos que nos inquietan y conseguir controlar nuestra mente, focalizando la mente en una escena u objeto atractivo. Hay que encontrar esos diez minutos al día para desconectar, realizar ejercicios de respiración que activan nuestro sistema inmune y combaten enfermedades.

Con la higiene cerebral se restablecen la armonía, la belleza, el proyecto de la existencia y de la vida. Sin duda, el amor potencia la higiene cerebral y es el fármaco esencial para escapar del estrés, la agonía y la tristeza. La higiene cerebral es la vida misma, tiene un camino y es que mientras se sigue vivo y aún se respira uno puede, si quiere, construir pedacitos de historia llenos de amor y de verdaderos paraísos.

La higiene cerebral se alimenta de experiencias agradables, vitales, sentimentales; está en el aire, en el susurro de un árbol, en la suave brisa, en los rayos de sol atravesando las ramas de los árboles, en el agua fresca de un manantial, en la hierba, en el estruendo del mar, en la conversación entretenida y por supuesto, en lo más trascendental del ser humano. ¡Eso es la higiene cerebral! ¡Búscala!