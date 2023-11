El privilegio de envejecer

La mayoría de las personas que habitan este planeta desean vivir muchos años. Y, eternamente jóvenes. Pero eso es imposible, aunque algunas personas no lo crean. Y en un intento desesperado para aliviar la angustia que les produce el proceso natural del envejecimiento físico, eliminan las arrugas de la cara y la grasa sobrante, con un sinfín de cremas e intervenciones de cirugía estética.

En la actualidad, está a la orden del día. Los cirujanos y médicos, que se dedican a la estética lo saben muy bien. Pero eso son, simplemente, parches. Y de muy poca duración. Aunque, claro está, existe una industria monumental de antienvejecimiento, como si envejecer fuera una desgracia. Un defecto. Pero, nada hay de malo en envejecer físicamente. Porque el envejecimiento es un proceso fisiológico, normal. Y un privilegio. Es un precioso regalo.

A medida que pasan los años, vas relativizando las situaciones y te vas dando cuenta de que las preocupaciones y los complejos absurdos son una pérdida de tiempo. Y vas sintiendo una tranquilidad enorme al decir adiós a las concesiones fáciles. Te quejas lo mínimo posible y olvidas los agravios con gran facilidad, porque se gasta mucha energía en los enfados y rencores. Renuncias al resentimiento y sacudes la negatividad, enviándola al centro de la Tierra. Sientes que la clave del bienestar está en pedir perdón a los demás, cuando haces algo que tú sientes que ha sido incorrecto y, sobre todo, a uno mismo. Amarse mucho; dejar, de una vez por todas, de culparse y querer a otros sin medir cuánto nos quieran de vuelta, es muy gratificante.

En el fondo, a estas alturas de la vida, salvo a los muy, muy cercanos, a nadie le importa un bledo qué hacemos ni quiénes somos. Pero a cada uno de nosotros, sí. Porque es nuestra vida. Y nuestro sentir.

Personalmente, creo que la felicidad es un estado de bienestar interior, apoyado en la base del amor y el respeto a uno mismo. La alegría, el placer, la pasión, son muy ruidosos. Esporádicos. Y duran poco. Sin embargo, la felicidad puede mantenerse. Pero hay que estar al tanto. Prestarle atención a la hora de vivir el día a día. Saber utilizar lo aprendido, en el viaje que estamos llevando a cabo en el transcurrir por este enigmático y misterioso planeta.

Ahora bien, con esto no se nace. Ni se hereda. Pero sí se cultiva, con mucho cuidado. Y conviene que lo llevemos a cabo porque, como decía alguien que ahora no recuerdo, "la vida es una obra de teatro con un guión, que no permite ensayos; y una vez que se baja el telón, ya no hay aplausos, ni petición de que se eleve de nuevo, para repetir otro acto".