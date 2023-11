"Tras la pandemia, reposo y conexión": la necesaria receta de la psiquiatra infantil Carmen de Rosales

Los más chicos no saben que vivir era eso...

Uno de los grandes retos que la vida nos pone delante a los seres humanos una y otra vez es cómo bregar con la incertidumbre. La vida es cambio constante, a pequeña y gran escala. Transformaciones múltiples en todos los ámbitos, interpersonales e intrapsíquicos. Lo único que permanece es justamente esa variabilidad continua de la forma. Tratar de aferrarnos a una supuesta inmutabilidad es misión imposible, además de generarnos gran desasosiego.

Sin embargo, para asumir la incertidumbre que supone estar vivos, los seres humanos necesitamos puntos de anclaje. Puntos de anclaje pueden ser personas, lugares, experiencias... que permanezcan de alguna manera, orientándonos y generándonos cierta seguridad. Los puntos de anclaje que nos hacen la vida más fácil son aquéllos que nos dan confianza. Los que nos generan esperanza. Y los que aportan además un sentido a la vida.

Estos puntos de anclaje funcionan como una base. Una base que puede ser más o menos segura. Una base a partir de la cual se desarrolla todo lo demás. Esta base es como la raíz de nuestro árbol. Nos permite relacionarnos con nosotros mismos y con los otros. Y va tener una enorme influencia en la forma en que nos miramos y nos tratamos a nosotros mismos, en la forma en que nos relacionamos con los demás y en la manera que tenemos de percibir el mundo.

Esta base, y los anclajes que la componen, se van desarrollando a fuego lento desde nuestra infancia. Y, en cierto modo, se pueden ir reactualizando a lo largo de nuestra vida. La materia prima de esa base son los vínculos. Los vínculos son inherentes a las relaciones humanas. Son los que las posibilitan. Los que permiten que desarrollemos nuestra humanidad. En los que somos reflejados y reflejamos a otros. Es a través de los vínculos como la vida transcurre. Y a través de los cuales cubrimos nuestras necesidades básicas como la conexión, la pertenencia y el reconocimiento, entre otras. Sin ellos, un ser humano no puede sobrevivir. De hecho, una buena red de apoyo es el mejor factor protector para que una persona goce de buena salud mental.

Acabamos de salir de una pandemia a nivel mundial que ha tenido muchas consecuencias, en particular sobre la salud de los niños y adolescentes. Es evidente que actualmente están manifestando un elevadísimo grado de sufrimiento mental, emocional y corporal. Las consultas aumentan a la par que la complejidad de las mismas. Los profesionales de salud mental muchas veces no podemos acompañar como nos gustaría: no sólo por la falta de adecuación de los servicios a las necesidades actuales y por la escasez de recursos, sino también porque la respuesta al sufrimiento que están expresando los niños y adolescentes va mucho más allá de un acompañamiento profesional.

Los niños y los adolescentes son un reflejo fiel de los lugares por los que el sistema está sangrando. Expresan una desesperada necesidad de encuentro, de ser mirados, valorados, reconocidos, escuchados... también de límites estructurantes y protectores

Deany Laliottis, psicoterapeuta norteamericana, explica que, tras una situación potencialmente traumática, no sólo es importante la situación que hayamos vivido, sino lo que viene después. Y destaca dos elementos fundamentales para poder recuperarnos y para que la situación tenga más posibilidades de archivarse en nuestras redes de memoria de forma adaptativa. Un elemento es que haya un tiempo de reposo. El otro es el consuelo y la reparación. Si se da todo esto, la posibilidad de recuperación de las personas es mucho mayor. Si esto no se produce, hay partes de nuestro sistema nervioso que quedarán activadas interpretando como potencialmente peligrosas muchas situaciones que no son tal. Eso puede tener enormes implicaciones en el neurodesarrollo de los niños y adolescentes.

Durante la pandemia, y a lo largo de meses, día tras día, se dio un hecho demoledor para el psiquismo humano. Las personas éramos unos para otros fuente de posible apoyo y, a la vez, motivo de amenaza. Una amenaza asociada con la posibilidad de muerte para nosotros mismos o nuestros seres queridos. Esta circunstancia, de alguna forma, nos colocó a todos en mayor o menor medida en un lugar interno de confusión, soledad y desamparo. Y especialmente a los niños y adolescentes, que sin lugar a dudas dependen de las relaciones con otros significativos para poder regularse y desarrollarse. Aquellos días no dejaba de escucharse que los niños se estaban "portando muy bien". Pero en realidad lo más importante quedaba oculto. ¿Cómo se estaban sintiendo, de qué forma estaban vivenciando el distanciamiento de sus figuras de apego y, en el caso de los adolescentes, también de sus amistades?

Los niños y los adolescentes son un reflejo fiel de los lugares por los que el sistema está sangrando. Trabajo como psiquiatra infantil desde hace muchos años, pero hoy en día percibo más que nunca que los niños y los adolescentes están expresando como pueden una desesperada necesidad de encuentro, de ser mirados, valorados, reconocidos, escuchados. También de límites estructurantes y protectores. Necesidad de sentir al otro y de ser sentidos. Me doy cuenta de cuánto necesitan y agradecen que les ofrezcamos palabras, para contar y contarse. Mantas de palabras y contacto. Están ávidos de buenos momentos, de risas, de juego, de placer compartido. Momentos a través de los cuales volver a tejer la confianza en el otro, en uno mismo, en la vida. Memorias fundantes que luego les permitan ser capaces de hablar de lo que duele también sin desmontarse... Y desde ahí sostenerse.

Veo claramente que nos piden que hagamos una pausa, un alto en el camino. Para, así, juntos descubrir las condiciones que permitan la recuperación. Ofrecerles nuestra presencia y escucha a modo de anclaje que les posibilite navegar por la incertidumbre de la vida en un tiempo especialmente cambiante. Nos están pidiendo a su manera que seamos capaces de contemplar la belleza y singularidad de cada uno. Que nos pongamos a su altura. Esa altura que de alguna forma nos eleva, porque nos obliga a agacharnos y a enraizarnos en la vida, ellos y nosotros.

Cada uno tendrá que ir haciendo lo que pueda. Pero por algún sitio hay que empezar. Con pequeños gestos que vayan provocando finas grietas por las que se filtre la savia vincular, hacia dentro y hacia fuera. Y hay que empezar a varias bandas, no solo en las familias y en las consultas. Porque la salud de los niños y los adolescentes se juega en todas las relaciones.