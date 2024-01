Un referente en la oftamología española

–Juanín, acércate que te voy a enseñar una cosa que va a llamarte la atención –me dijo Juan Murube del Castillo en una de las salas de exploración del servicio de Oftalmología del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, en una fría mañana de invierno.

Estábamos atendiendo a un paciente ingresado. Ya me extrañó que un hombre de la categoría del profesor Murube, catedrático de Alcalá de Henares y jefe de servicio de aquel gran hospital, hiciera interconsultas. Pero como así es la vida, y yo estaba para aprender, examiné al paciente para darme cuenta que tenía un trasplante de córnea realizado con gran maestría, y que simplemente necesitaba un tratamiento sencillo de mantenimiento. Cuando miré para él, para comprobar qué es lo que le había hecho llamarme, vi que tenía una sonrisa tristona. Le dije: "Usted me dirá". Y me contestó: "Estás viendo la córnea de don Ramón Castroviejo".

Ramón Castroviejo, una de las glorias de la medicina española del siglo XX, había sido maestro de varias generaciones de oftalmólogos, disponía de una clínica en Nueva York donde recibía becados a oftalmólogos españoles y de otros países continuamente, y dejó una estela inolvidable en la oftalmología española. Murube había sido su becario. La sintonía que hubo entre ambos y el cariño que se profesaban hizo que al final de su vida le dijera: "Utiliza mis córneas para cuando a mí ya no me hagan falta y puedan ayudar a un enfermo".

El pasado día 9 se murió a los 90 años Juan Murube, gijonés, hijo de gijonesa, asturiano de corazón y uno de los oftalmólogos más brillantes de la segunda mitad del siglo XX en España. Era como un padre para todos aquellos que quisimos formarnos con él, para todos aquellos que tuvimos contacto profesional y, sobre todo, para los que, por motivos médicos y no sólo médicos, siendo asturianos, anduvimos por Madrid en uno u otro momento.

Compañero de colegio del doctor Muro, otro ilustre oftalmólogo asturiano, estudió en el Colegio del Corazón de María, de Gijón, hasta que por motivos laborales su familia tuvo que desplazarse. Vivió en muchos sitios de España y también coincidió con oftalmólogos asturianos en el entonces Instituto Oftálmico Nacional de Madrid.

Fue médico militar, se hizo catedrático de Oftalmología y fue muchos años jefe de Oftalmología del Hospital Ramón y Cajal. Estuvo al frente de todas, o casi todas, las iniciativas de investigación de España en el campo de la oftalmología, en concreto de las correspondientes a los párpados y al sistema lagrimal en su tratamiento, en su cirugía y en sus complicaciones; y, sobre todo, tenía una enorme afición a la vida sana, a la actividad social y a actuar en favor de los demás. Todo esto se notaba cuando acogía a los asturianos que nos acercábamos a Madrid en labores de investigación, congresuales o de formación continuada o ampliación de estudios.

El único reconocimiento del que gozó por parte de Asturias fue el nombramiento como académico de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, bagaje algo escaso para el enorme renombre y para la enorme actividad que tuvo este hombre, que ni siquiera cabría en las páginas de un periódico y con el que creo está en deuda nuestra tierra. Y no exageramos: simplemente hacemos constar que nunca perdió el amor por Asturias.

Vivió bastantes años en Madrid con un meritorio intervalo en las Canarias, en las Islas Afortunadas, donde dejó una enorme huella de cariño y buen hacer profesional. Forzoso es recordar que su principal actividad fue favorecer la divulgación y la docencia, como se puede reconocer en los libros que publicó, en los cuales era original y ameno. Sobre todo, eran textos acerca de cosas que casi nadie conocía en el terreno de la oftalmología. Por otra parte, su generoso despliegue en colaboraciones con sociedades científicas, la presidencia de las mismas y el trabajo desinteresado en pro de los grupos de trabajo, sobre todo oftalmológicos, llenó gran parte de su vida.

Humanista como pocos, recuerdo sus sorprendentes conocimientos sobre la época romana y musulmana de Gijón, que explicaba con pasión; y cómo dominaba las materias lingüísticas y los idiomas. Maestro de cirujanos, era el mejor ante las dificultades en el quirófano, resolviendo situaciones difíciles de forma inesperada y con recursos que dejaban sorprendidos a los que ejercíamos como ayudantes.

¿Cómo no se iba a ir un oftalmólogo así, desde Sevilla, la tierra que tiene un color especial?

Descanse en paz, maestro.