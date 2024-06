De las raíces al futuro

Manuel Matallanas es Ex Director Territorial del Insalud Y exgerente del HUCA

Desde la firma del convenio que permitió la gestión del Hospital General (HGA) por parte del Insalud, en 1989, se planteó, especialmente desde la comunidad autónoma la necesidad de construir un nuevo hospital que sustituyera a los tres hospitales de Oviedo (HGA, Residencia Nuestra Señora de Covadonga e Instituto Nacional de Silicosis), con la intención de resolver los grandes problemas de funcionalidad y circulación que significaba el mantenimiento de las tres estructuras.

La dificultad para conseguir financiación del Insalud para este nuevo centro en aquel momento era muy elevada, máxime teniendo en cuenta que la inversión de la Administración del Estado desde 1983 en nuestra comunidad estaba siendo de una gran dimensión:

–Se construyeron los hospitales de Cangas y Jarrio

–Se recuperó el viejo hospital de Mieres (que estaba cerrado con su personal distribuido por otros centros.)

–Se amplió el Hospital de Cabueñes, con recuperación del esqueleto de edificio, que había pretendido ser años antes un Centro Materno infantil, para convertirlo en Consultas Externas, además de aumentar el número de camas y construir una nueva lavandería y un nuevo edificio para la Escuela de Enfermería.

–Ampliación del Hospital San Agustín de Avilés, en dos fases que resituó su tamaño para aumentar su capacidad asistencial hasta casi su duplicación.

–Creación del Policlínico de Arriondas, que después se convertiría en hospital (con financiación de la Comunidad Autónoma)

–Participación, conjuntamente con la comunidad, en la creación de más de 70 centros de salud.

En esas circunstancias y a pesar de que se desarrolló una planificación funcional y arquitectónica que se asentaba sobre la finca de la Cadellada, el proyecto quedo abortado.

No obstante, la comunidad autónoma persistió en su idea de construir un nuevo hospital que planteó en los años previos a las transferencias, teniendo en el entonces vicepresidente del Gobierno central, señor Álvarez-Cascos, su mayor opositor. De manera insistente prefería que se reformara el complejo de Buenavista con el hospital en funcionamiento.

En el momento de las transferencias sanitarias, el Gobierno asturiano decidió definitivamente la construcción del nuevo HUCA, para lo cual desarrolló un plan funcional que contó con la participación de más de 400 profesionales.

La construcción del hospital se inicia en junio de 2005, planificada para 54 meses y prorrogada después hasta 72 meses . Eso hizo que la construcción y algunos modificados posteriores llevasen hasta el año 2011. Sin embargo, no es hasta que comienza la nueva legislatura en 2012, tras el adelanto electoral en Asturias, cuando se decide impulsar la apertura. Teniendo en cuenta que, salvo en el periodo 2011-2012, ya hubo iniciativas para realizar el traslado, que no cuajaron por diferentes circunstancias.

A finales del año 2012 recibimos la propuesta de dirigir el traslado y "cambio" del HUCA, ocupando la Oficina de Gestión del Cambio y desarrollándola, puesto que su objetivo no era un simple traslado, sino que tenía como misión aprovechar éste para modificar y reorientar la organización del centro. Todo ello en una situación poco favorable en cuanto al personal, medico especialmente, pues veníamos de un conflicto que duraba más de tres meses y había aumentado las dificultades de dialogo con los profesionales. Dialogo absolutamente necesario para realizar el traslado con la mayor cooperación posible.

La Oficina para la Gestión del Cambio tenía una información producida durante los años anteriores en las diferentes iniciativas de traslado, tanto en cuanto a equipamientos, adaptación y ordenación en el nuevo HUCA.

Además de la Comisión de Dirección del Área Sanitaria IV, de la que formaba parte la dirección de la Oficina de Gestión del Cambio, el trabajo de coordinación durante todo el proceso fue esencial entre la citada Oficina, Gispasa (empresa pública responsable de las infraestructuras y de la compra de equipamientos) y la Subdirección de Gestión Económica y Logística del Área.

La adaptación de todo el Hospital a los planes de traslado fue ejemplar

El viejo HUCA tenía, además de los problemas obvios de un traslado de esta magnitud, aquellos derivados de un proceso de fusión hospitalaria de larga evolución. Especialmente importante era que la demora en el traslado estaba produciendo deterioro en material básico con tendencia a la obsolescencia

Se planteaba que el cambio no debería ser solo de ubicación, conscientes como éramos de que la organización interna de nuestros hospitales necesitaba urgentemente un cambio. Por ello, los planteamientos de mejora caminaban en la dirección de simplificar la organización, horizontalizando su estructura y acercando las decisiones clínicas a la gestión. Se trataba de buscar una mayor implicación de los profesionales, con organizaciones más matriciales basadas en el dialogo profesional y la temporalidad (Unidades de Gestión Clínica).

El reto del traslado tenía un planteamiento audaz, pero necesario que era la digitalización total del mismo, abandonando los papeles ("hospital sin papeles"). En este proceso también intervino como un factor de dificultad el hecho de las paradas de los intentos anteriores en la relación con la empresa adjudicataria. No obstante, haciendo un esfuerzo notable, se consiguió poder arrancar con el programa en marcha desde el primer día del traslado integro, el 14 de Junio de 2014. Aunque realmente desde el 21 de Enero se fueron incorporando algunos servicios parcialmente, como Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico...

Se iniciaron varios meses antes del traslado las labores de digitalización de las antiguas historias clínicas, alcanzando el número necesario antes de la apertura y completando la totalidad, ya en funcionamiento y se arrancaron progresivamente las Consultas Externas con la incorporación de la asignación automática de turnos de consulta.

Es cierto que la incorporación digital era posiblemente la mayor dificultad previsible de todo el traslado, pero es verdad también que es, probablemente, una de las cuestiones de las que el Hospital se siente ahora satisfecho y más orgulloso tras el traslado. Las dificultades de encajar un programa como "Millennium" se fueron resolviendo con el trabajo coordinado de la empresa, con los recursos informáticos del Área y, especialmente, por la colaboración y participación muy activa de todos los profesionales a lo largo de varios meses. Es decir, el Hospital fue construyendo la adaptación a la realidad asistencial de un programa con muchísimas potencialidades, adaptación solo posible con el HUCA en funcionamiento.

La adaptación de todo el Hospital a los planes de traslado fue ejemplar, especialmente el personal de Enfermería, pero muy participado por todo el personal. La ejecución que fue realizándose desde enero de 2014, culminó con la reducción de actividad progresivamente, para alcanzar el 14 de Junio el número de pacientes ingresados aceptable para el traslado en un solo día, traslado que se realizó de manera impecable. Todo con la colaboración de otros hospitales de la red regional que en esos días aceptaron pacientes del HUCA.

La actividad se recuperó con rapidez a pesar de ser una época vacacional, realizándose más actividad en ese segundo semestre que en el mismo del año anterior.

En todo el proceso se incorporó la investigación como un sustrato básico e irrenunciable del HUCA. Para ello, siendo ya parte de la FINBA, se ha desarrollado y acreditado el ISPA, soportado sobre el HUCA e integrado en su estructura, que debe seguir progresando para ser un vector de desarrollo del centro y sus profesionales.

Sin embargo , el problema fundamental del servicio sanitario público español, también del asturiano, que es el control de la demanda en tiempo y forma , no solo no se ha resuelto, sino que ha empeorado de manera generalizada, especialmente después de la pandemia. Las eventuales respuestas, en programas especiales, no resuelven, en mi opinión, el problema que se va reproduciendo a la vez que se realiza la actividad pendiente. Y aunque sea necesario hacerlo para dar soluciones a los pacientes que esperan, nada tendrá solución definitiva si no se abordan los grandes problemas pendientes del sistema, más allá de conseguir un financiación suficiente que es necesaria.

Entre otros, estos son estos problemas pendientes:

–Revisión del Estatuto Marco desde el Ministerio de Sanidad, para superar los problemas que tiene el sistema, estructurado como administración pública: gestión de personal , tanto en salarios que deberían establecer diferencias en la dedicación y capacidad para obtener resultados, como en el desarrollo de un autentico régimen disciplinario ágil y efectivo.

–Potenciación de la Atención Primaria, que debe ser financiada y atendida como núcleo fundamental de la atención sanitaria, haciendo que todos los profesionales puedan cumplir con su misión de atención a los ciudadanos durante toda su vida, no solo por sus médicos de familia sino también la Enfermería que debe cobrar un protagonismo esencial en el seguimiento de enfermos crónicos (que dado el envejecimiento de la población suponen un volumen muy importante).

–Asentar y desarrollar en este nivel de Atención Primaria labores como Fisioterapia, Odontología...

–La conexión entre los dos niveles asistenciales debe apoyarse en protocolos diseñados entre los dos niveles haciendo que la comunicación sea continua y obligada.

–El seguimiento de los pacientes debe realizarse entre los dos niveles utilizando la comunicación digital de la manera más extensiva posible

–Eliminar los miles de pruebas diagnósticas realizadas de manera repetitiva, duplicada o triplicada.

Todo esto sin querer ser exhaustivo, pero subrayando que la organización debe ser horizontal con capacidad para realizar gestión clínica con autonomía, tanto en hospitales como en la Atención Primaria.

En definitiva, el futuro de nuestro HUCA tras estos diez años, es claramente esperanzador y se le esperan numerosos éxitos científicos y técnicos, pero el reto del control de la demanda y su satisfacción es el fundamental, siendo su incumplimiento el peor enemigo de su progreso.

