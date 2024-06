Gestación y desarrollo de un gran proyecto al que aún le falta obtener valor añadido

Carlos Suárez Nieto es Catedrático Emérito de la Universidad de Oviedo

A principios de 1975 llegué como jefe del Servicio de Otorrinolaringología a la Ciudad Sanitaria "Nuestra Señora de Covadonga" (CSNSC), que poco antes había empezado a funcionar como un hospital organizado según los criterios modernos puestos en práctica en Oviedo más de una década antes por el Hospital General de Asturias (HGA).

El conjunto formado por la CSNSC, el HGA y el Instituto Nacional de Silicosis (INS) era una yuxtaposición anárquica de edificios concebidos a veces para fines distintos a los sanitarios o bien dedicados al ejercicio de la medicina de otro tiempo, lleno de barreras que impedían o dificultaban la comunicación entre los mismos, así como caracterizado por la falta de coordinación de servicios que, debiendo estar estrechamente relacionados, se encontraban en áreas distantes.

Eso era especialmente patente en la CSNSC, donde se carecía de espacios destinados a otra cosa que no fueran camas de hospitalización, sin que existieran consultas externas singularizadas ni salas de espera, improvisándose de forma dispersa consultas en pequeños habitáculos a lo largo y ancho de todo el hospital (el edificio destinado a esta finalidad, a todas luces raquítico, no se abrió hasta 1984), y sin apenas despachos y sala de reuniones, por no hablar de la insuficiencia de los servicios centrales y su escasa dotación tecnológica.

Ante este panorama caracterizado por edificios ahogados por un entorno urbano cada vez más asfixiante y cuyo deterioro imparable y nulas condiciones hosteleras clamaban por su pronta sustitución, el Gobierno presidido por Pedro de Silva, cuya Consejería de Sanidad detentaba Juan Luis Rodríguez-Vigil, a finales de la década de los 80 decidió construir un nuevo hospital que unificara los tres centros contenidos en ese ámbito. Se encargó a una empresa de consultoría alemana la confección del plan funcional del nuevo centro y se creó nominalmente el HUCA en diciembre de 1989 mediante un convenio entre la administración autonómica y el Insalud, a través del cual se integró la gestión de los tres centros que dieron lugar al complejo hospitalario, estableciéndose además una pasarela entre la CSNSC y el HGA. Sin embargo, la crisis económica que comenzó en 1991 dio al traste con el proyecto.

Hubo que esperar a que después de las elecciones autonómicas de 1999, Tini Areces, elegido nuevo presidente del Principado de Asturias por mayoría absoluta, retomara el proyecto. Su idea motriz era hacer un hospital de nueva planta en los terrenos que ocupaba el Hospital Psiquiátrico de la Cadellada que fusionara físicamente los tres centros existentes y evitara la falta de funcionalidad debida a la duplicación o triplicación de numerosos servicios clínicos y centrales. No obstante, existía un problema: de los tres centros solo el HGA era propiedad del Principado, siendo los dos restantes del Insalud, cuyo presidente de entonces, Alberto Núñez Feijóo, hizo la contraoferta de aportar hasta el equivalente a 125 millones a lo largo de varias anualidades para la modernización de las instalaciones hospitalarias en el mismo lugar donde se ubicaban los centros. Este planteamiento no corregía la disfuncionalidad del diseño preexistente, además de que la magnitud de una reforma con demolición de alguno de los edificios haría inviable durante largo tiempo mantener una actividad asistencial similar a la previa, a la par de ser una fuente incontable de incomodidades para usuarios y personal sanitario, tal como se pudo comprobar en el Hospital Valdecilla de Santander, cuyas obras de reforma duraron alrededor de 20 años.

De esta forma, se estableció un pulso entre el Gobierno central y el autonómico, que trató de movilizar a la opinión pública en apoyo del proyecto de un hospital conceptualmente distinto erigido en un lugar bien comunicado por redes viarias de gran capacidad, en lugar de estar encajonado en plena ciudad, y que dispusiera de espacios amplios en su entorno para aparcamientos, áreas de investigación y empresas biosanitarias. Dentro de la estrategia para la participación ciudadana se constituyó la Plataforma por un nuevo hospital, en la que se involucraron, entre otros, directivos de la FADE como Ovidio de la Roza, Guadalupe Gómez Fouz o César Figaredo; profesores de la Universidad como Juan López Arranz, Francisco Bastida o yo mismo, personas del mundo sanitario y de los movimientos sociales como Carlos Ponte, o bien del ámbito del urbanismo, tal como Víctor García Oviedo.

Esa plataforma realizó diversos actos públicos y publicó artículos de prensa o manifiestos, pero la circunstancia que inclinó la balanza fue la transferencia a Asturias de las competencias sanitarias en el año 2002. A partir de ese momento se realizó el plan funcional del nuevo HUCA por la Escuela Andaluza de Salud Pública y a continuación se sacó a concurso internacional el proyecto arquitectónico. Al mismo concurrieron, entre otros, arquitectos galardonados con el premio "Pritzker", tales como Jean Nouvel y David Chipperfield, pero la idea seleccionada fue la que presentó el también multigalardonado Juan Navarro Baldeweg, cuya arquitectura se caracteriza por los conceptos de precisión, funcionalidad, racionalidad, austeridad y claridad, resaltando la importancia de la luz. Así, en el nuevo HUCA el diseño exterior y de los interiores evitan la sensación opresiva que los hospitales clásicos producen en sus usuarios, que en este caso se sienten envueltos por una atmósfera relajante y no agresiva, aspecto que refuerza la orientación al sur con vistas a la sierra del Aramo de todas las habitaciones.

En enero de 2005 se adjudicó la construcción del nuevo complejo hospitalario a una UTE formada por Constructora San José-SACYR-Sánchez y Lago por importe de 205 millones de euros, y comenzaron las obras en junio de dicho año, con la perspectiva de finalizarlas al término de 2009. Como suele ocurrir en este tipo de grandes equipamientos, los plazos se fueron dilatando hasta que el nuevo HUCA abrió sus puertas progresivamente en mayo de 2014, cuatro meses antes de mi jubilación, a la vez que los sobrecostes llevaron el coste total de la obra a 290 millones de euros, a los que se sumaron más de 100 por los equipamientos clínicos y el sistema informático del hospital, cantidad en conjunto bastante inferior a la de otros hospitales construidos en la época con unas menores dimensiones y prestaciones (Son Espases de Palma de Mallorca, Burgos y Toledo).

El hospital recién estrenado contenía una tecnología de última generación, muy particularmente en el campo de la digitalización, que lo situaba en una vanguardia no solo nacional, a la vez que estaba dotado de una espectacular área docente para facilitar la integración de los estudiantes de Medicina en la práctica clínica. Asturias es una de las dos comunidades autónomas que más invierten per cápita en sanidad dentro de España, lo cual es altamente satisfactorio, pero ha olvidado reiteradamente complementar este hecho con factores que potencien los resultados.

Así, una vez resuelto el concurso para la construcción del nuevo hospital, el entusiasmo puesto en el fragor de la batalla política en la defensa de un diseño muy atractivo en el que una asistencia altamente cualificada asentaba sus raíces en la investigación y se proyectaba en la formación de profesionales, con el efecto sobreañadido de servir de polo de atracción para la creación de un "cluster" biosanitario, dio paso a una fase en la que estos aspectos pasaron a un limbo, tal vez porque realmente no se creía en la importancia de lo que se estaba diciendo. Conscientes de que esta oportunidad no se podía dejar pasar, Carlos López Otín y yo nos reunimos reiteradas veces con Tini Areces y algunos consejeros de su gobierno, a la vez de que también lo hicimos con Javier Fernández, por entonces secretario general de la FSA. Se hicieron planes funcionales para la construcción de un centro de investigación anexo al HUCA que no se plasmaron en presupuestos y, al final, se preconstituyó una fundación poco antes de las elecciones que dieron paso al gobierno de Álvarez-Cascos, una de cuyas primeras decisiones fue disolverla.

No obstante, la convocatoria de elecciones unos meses después abrió una nueva ventana de oportunidad. De esta forma, una vez que Javier Fernández tomó posesión de su cargo de presidente, López Otín y yo nos reunimos con él y quedó en darnos una respuesta que llegó en poco más de una semana. Dada la aguda situación de crisis económica reinante en 2012, no esperábamos otra cosa que un proyecto a largo plazo, pero para nuestra sorpresa nos citó en el único edificio que se reconstruyó del antiguo Hospital Psiquiátrico de la Cadellada y que iba a servir para alojar a los servicios administrativos y equipo directivo del HUCA. Una vez completada la visita al inmueble, nos preguntó si podía ser suficiente y apto para reconvertirlo en un Instituto de Investigación Sanitaria (IIS).

Ante nuestra respuesta afirmativa se puso en marcha el dispositivo para esta nueva función: crear un patronato para su gestión, habilitar un crédito de 3 millones de euros para las obras de creación de los laboratorios y elaboración de los convenios con Universidad, hospital y otras instituciones que exige la constitución de un IIS. Así, en 2016 se instalaron en el edificio los primeros grupos de investigación y se firmó el convenio de creación del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), que dirigí hasta su acreditación en 2021 por el Instituto de Salud Carlos III.

Han pasado ya diez años desde la entrada en funcionamiento del HUCA y no se han alcanzado los objetivos de convertirlo en uno de los motores más relevantes del progreso científico y del desarrollo socioeconómico de Asturias. Pese a que Asturias está en cabeza de España en la aportación de recursos para la sanidad y la educación no universitaria, lo cual es muy relevante, no sucede lo mismo con el gasto en I+D+i, donde ocupa unas posiciones de cola. Desde principios de siglo se viene hablando de crear un polo de empresas de biotecnología en torno al nuevo HUCA, basadas en buena medida en el conocimiento que éste genere, pero la realidad es que la relación entre salidas del sistema, por jubilación u otros motivos, y las entradas en él es claramente deficitaria, todavía más palpable en los escalones superiores, lo que se traduce en un número muy decreciente de profesores universitarios.

En un momento en que la medicina personalizada va a cambiar el paradigma hasta ahora vigente en el tratamiento de los pacientes, no existe ningún programa de mentoría para orientar a los jóvenes prometedores, ni para facilitar estancias en centros extranjeros donde se fomenten estas habilidades y se formen en investigación clínica, ni mucho menos criterios rigurosos de selección del personal facultativo aquí formado o comités proactivos para incorporar talento exterior, tal como es moneda común en hospitales como el Clinic de Barcelona.

El ISPA, que es una buena herramienta para fomentar la interacción entre investigadores clínicos y básicos, no recibe el apoyo necesario y está en un declive preocupante por causas parecidas: no sustitución de los líderes jubilados por alguien equivalente, ni programas para la retención o captación de investigadores con porvenir. Como he comentado, el nuevo HUCA se asoció a que fuera el eje vertebrador de un cluster biosanitario. Veinte años después el mantra sigue, pero no consigue encarnarse en algo tangible. Ahora se fía a espacios liberados en la fábrica de la Vega, sin plazos ni planes concretos.

Normalmente, estos polos biosanitarios se ubican en el entorno de grandes universidades o centros de investigación para beneficiarse de la interacción con investigadores de primera línea. En Oviedo teníamos buenos argumentos para tratar de atraer alguna empresa con actividad en el emergente sector del envejecimiento o bien del cáncer, pero la marcha por jubilación anticipada de López Otín, una de las máximas autoridades mundiales en ambas materias, hace mucho más difícil esa posibilidad. Otra oportunidad factible son las empresas relacionadas con aplicaciones del estudio del microbioma, dada la reciente ubicación del IPLA en el entorno del HUCA.

Resolver todas estas barreras e inacciones que he enumerado es crucial para que el HUCA cumpla con las expectativas de excelencia que suscitó el proyecto inicial y no sea una más de las oportunidades que Asturias ha visto pasar de largo.

