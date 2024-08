"¡No te desanimes, quizá sea la desgracia la fuente de tu felicidad! " (Menandro, dramaturgo, 342-292 a.C.)

En mi paseo habitual, observo a una persona al lado de un contenedor de basura seleccionando productos que venderá para su supervivencia. Me acerco y le saludo para seguir siendo personas. Y observo en el suelo un montón de fotografías en blanco y negro en las que los protagonistas son niños y abuelos. Me sorprende: ¡abuelos por los suelos!, ¡fotos de abuelos en la basura! Y reflexiono con cierta tristeza acerca de lo que está sucediendo en la relación con los abuelos.

En una de las fotos, de tamaño mediano, se contempla a una abuela y su nieta; ambas con cara seria miran un álbum de fotos, tal vez de sus antepasados. La abuela bien peinada, de forma muy sencilla y con un pañuelo en el cuello, sostiene ese cuaderno, sentada en un sofá junto a su nieta apoyada en el hombro de su abuela, con vestido blanco y un lazo blanco en el pelo; cara seria y mucha atención en lo que le muestra su abuela.

Hay muchas fotos tiradas en el suelo; historias de vida que ya no significan nada, que ya no pertenecen a nadie, como si no existieran. Estas fotos desechadas (los abuelos ya no sirven) en un contenedor de basura, son sustituidas por Google e Instagram. En realidad, ¿qué estamos contemplando? Pues una sociedad asentada en el placer, potenciando el hedonismo como goce ininterrumpido, fomentando adicciones y dependencias y que provoca una depresión generalizada y una medicalización exacerbada para controlar el dolor de "existir". Una sociedad frágil que alimenta sin cesar el narcisismo, el consumismo, el relativismo y la permisividad, y que nos presenta a un ser humano centrado en sí mismo, desprovisto de valores morales y sociales y emancipado de cualquier noción trascendente.

Así, estas fotos despreciadas hablan de llantos rotos, escenas sobrecogedoras, abrazos olvidados, sonrisas perdidas, instantes fulminados, pensamiento hueco y vacío. En fin, censores del tiempo, puentes afectivos dinamitados que olvidan el origen de nuestra relación y vida. Unas fotos en el suelo que hablan de hijos y nietos a la deriva y valores fulminados en un mundo digital sin medidas de protección. Unas fotos en blanco y negro que hablan de paranoias infinitas y de recuerdos, sonrisas y aprendizajes encallados; es decir, de vidas disociadas. Abuelos derruidos al lado de un contenedor; abuelos sublimes, heroicos e irrepetibles. Abuelos que lo han dado todo y que encuentran su respuesta como desechos humanos.

De esta forma, muchas personas mayores, están atrapadas en una terrible soledad. Como dice José Saramago en su relato metafísico "El cuento de la isla desconocida", cada vez somos menos un nombre y más un número. Pero la sensación de vacío que sufre el anciano atrapado por el abandono y la soledad termina en "despersonalización" (extrañeza de uno mismo). Una forma de "alexitimia" en la que se observa una "afectividad plana". Además, el temor y el miedo suelen presidir frecuentemente la cotidianeidad del abuelo olvidado y, como consecuencia, se ve abocado a la angustia y a la desesperación. Como dice Heiddeger, la angustia es nuestra experiencia de la "nada", algo que sienten intensamente abuelos con gran déficit de comunicación, amor y cariño. Y la tragedia es inmensa; indefensos, desamparados, con un miedo sangrante en las pupilas. Especialmente, esa cascada de experiencias y sensaciones vitales que actúan a lo largo de nuestra vida como anestésicos potentes que impiden la formación de una conciencia vacía y generan, en última instancia, una mente muy frágil.

Nos encontramos ante un trastorno de la "identidad" del anciano cuyo síntoma cardinal es la pérdida de autoestima y que se acompaña de desánimo y tedio. Tanto el concepto de "sí mismo" como el de "autoestima" se ven sensiblemente deteriorados como consecuencia de la inadaptación progresiva. Así, en una sociedad ultraconectada, estamos más solos que nunca. Y de ahí, de ese escenario dantesco, emana ese vacío emocional inmenso y esa intensa tristeza vital que alimenta el deseo de "irse". Vivimos en un aislamiento inimaginable para nuestros mayores y hay que subrayar que cuatro millones de españoles vagan como zombis, hundidos en el dolor más profundo, engullidos por una tristeza enfermiza que a muchos les impide incluso quitarse esa vida anestesiada que pinta el rostro mismo de la muerte. Según la OMS, la depresión afecta a 340 millones de ciudadanos de todo el planeta y es la primera causa de discapacidad en el mundo. En España, es un auténtico problema de salud pública que concita más de 3.000 suicidios/año, más de 1.543.000 estancias hospitalarias y un coste de más de 45 millones de euros anuales.

En fin, fotos que nos recuerdan a sus nietos saltando de alegría, compartiendo el cariño y la vida en los días grises y lluviosos del invierno, disfrutando en espacios de serenidad y felicidad. Somos el tiempo que hemos vivido con sus aguas procelosas y siempre con el paraguas de los abuelos/as. En la foto, se muestra una niña, hablando con su abuela, orgullosa y llena de felicidad, ¡Esta es mi abuela! El nieto también relata un montón de experiencias y anécdotas que tejen su vida y que forman parte de nuestra salud mental. ¡El bizcocho de la abuela! ¡El arroz con leche de la abuela! ¡Los zapatos de la abuela! ¡Los besos de la abuela! ¡Los consejos de la abuela!

Ahora, este cúmulo de fotos rodando por el suelo en un contenedor de basuras nos habla de abandono, silencios, rupturas y olvidos. Muy atrás quedan los cuentos e historias de la abuela antes de dormir, con un poder hipnótico mayor que cualquier somnífero. Sueños con rostro de alegría, plenitud y felicidad para seguir viviendo. Fotos y recuerdos en la basura con una despersonalización absoluta. Hogares sin ancla y referentes sin referencia; espacios personales vacíos atrapados en la cultura de la pantalla y en un "paraíso digital" en el que nuestros abuelos no tienen lugar ni sitio.

En esos agujeros negros de las relaciones humanas, la incomunicación se vuelve insoportable; los días transcurren lentos y vacíos; la esperanza y los proyectos se transforman en añoranzas y la "nada" empaña progresivamente nuestra existencia.

Ahora, esos abuelos tal vez han sido ingresados en residencias, ignorando su voluntad, quizás engañados en aras de un mejor bienestar que nunca alcanzarán. ¿Dónde están aquellos hijos y nietos de las fotos? Si el anciano está solo, sin lazos afectivos que le unan a nadie, lo más probable es que termine creyéndose que nadie le quiere. Llega al autoconvencimiento mental de que no merece la pena seguir viviendo. La expresión "no quiero seguir" denota, sin duda, la existencia de un humor depresivo que se evidencia por apatía, desgana, "pasotismo", aburrimiento, irritabilidad y anhedonia. De este modo, sumidos en una angustia existencial, se alimentan de recuerdos (especialmente abrazos y caras risueñas) que siguen alimentando su vida más que cualquier otro nutriente.

Es momento de sumergirnos en aquella famosa obra de Marcel Proust (1871-1922), "A la recherche du temps perdu", en la que el protagonista se sumerge en aquellos recuerdos tan vívidos y tan ilusionantes mientras moja la magdalena en el té. En fin, tiempo de pandemia de soledad que nos angustia hasta la saciedad. Tal vez es el instante de usar más que nunca la máxima clásica "carpe diem" ("aprovecha el día"). Hay que seguir pegado a un espíritu alegre e imperturbable y disfrutar de cada momento de la vida sin reparar si ayer fue mejor que hoy y no ser arrastrado por las garras de la desesperación.

Hoy, más que nunca, tenemos hambre de afecto, amor y cariño. Sin la comunicación, la vida se ennegrece y la tristeza nos envuelve como una gigantesca telaraña. Y la ausencia de comunicación implica un abuso de medicación, múltiples fármacos que tratan de mejorar el estado de anímico para escapar de la angustia, de la frustración y, especialmente, de la soledad.

Tal vez esos ancianos apresados en estas fotos en la basura hayan muerto. O tal vez sigan contando los días de forma desesperada y melancólica como muchos otros que se encuentran en el mismo laberinto de soledad y desesperación. Las fotos desparramadas por el suelo nos hablan de una tragedia inmensa para muchas personas mayores; desprevenidos, indefensos, desamparados, con un miedo sangrante en las pupilas.

La verdad habita en el silencio. Y en sus profundos silencios nuestros abuelos pensarán: "Lo único importante que quedará cuando nos vayamos serán las huellas del amor que hayamos dejado". ¡Y vaya si las han dejado! Urge recuperar la ilusión de aprender, querer, amar. Podemos controlar el desvarío emocional centrándonos en ese camino de felicidad, en esa sinfonía lumínica de la vida única e irrepetible, y en la sensación placentera de vivir y amar con esperanza. La vida nos deslumbra, en tanto que el aislamiento puede apagar esa luz cegadora y se convierte en una luz penumbrosa.

Dice Fiódor Dostoyevski: "Vivir sin ilusión es dejar de vivir". La clave para sacudirse la soledad es vivir con ilusión y mirando hacia adelante y pasar páginas azarosas, duras y frustrantes; aquellas que nos han sacado de la pista de la felicidad; sentirse a gusto con uno mismo/a, lo que nos facilita sentirnos bien con los demás y tener una paz interior hilvanada en un fuero interno de coherencia y de invención. Además, es necesario recuperar el mundo sensorial para hacer de la monotonía de lo absoluto un caleidoscopio de colores; una borrachera de emociones positivas que nos permitan llegar hasta el final con una cara de sonrisa. Tenemos que entender y aceptar lo que sucede a nuestro alrededor, abrazar el momento presente, disfrutar de la dicha de estar vivos y conectar con el mundo que late segundo a segundo.

La humanización, por encima de todo, es amor. Es ese amor invencible que todo lo puede: "Omnia Vincit Amor", decía Virgilio. El amor "alumbra" la cara y el espíritu del anciano; es la calefacción del corazón y es el medicamento ideal en la protección de la persona. El amor es la luz de la esperanza; es tratar, dar siempre, sin medida como hacen los abuelos con sus nietos; es proveer compañía, regalar tiempo, comunicación, escucha, dedicación, paciencia y cariño.

¡Enamórate, engánchate, entusiásmate con tu vida! ¡Apuesta por tu felicidad! A pesar de todo, aún te quedan recursos para agradecer y dar las gracias. ¡Gracias por este nuevo día! ¡Gracias por poder hablar con este amigo! ¡Gracias por contemplar esta noche estrellada! ¡Gracias por sentir la fragancia de esa rosa! ¡Gracias por quererme! ¡Gracias por acompañarme! ¡Gracias por tu amistad! ¡Gracias por la vida! Y recuerda, como decía R. Tagore, que "la vida no es más que la continua maravilla de existir".

José Antonio Flórez Lozano es Catedrático Jubilado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo

