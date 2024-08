Frente al maltrato, red que sostiene

Carmen Rosales Herrera es psiquiatra infantil y de la adolescencia

Cuando un ser humano, de una u otra forma y por cualquiera que sea el motivo, es excluido de un grupo, se activa el mismo área cerebral que cuando estamos experimentando un intenso dolor físico. Esto se demostró hace años gracias a las imágenes obtenidas con las avanzadas técnicas de exploración del cerebro. Sentir que no pertenecemos es muy doloroso...

La conexión y la pertenencia son dos de las necesidades más importantes del ser humano, porque de ambas depende nuestra supervivencia. Por eso, una y otra vez haremos lo que sea por estar en conexión y por pertenecer, aunque de ello pudiese derivarse a veces daño. Lo impensable, lo que provoca terror, sería la posibilidad de quedar solo.

Cuando un niño o un adolescente es maltratado por sus compañeros en el contexto escolar, de alguna forma deja de sentir que pertenece al grupo. Sigue yendo a clase. Continúa sentándose cada día a escuchar las lecciones como si nada pasara. Quizás esté incluso en el patio junto a otros aparentando estar metido en los juegos o en las conversaciones. Pero por dentro, llega un momento en el que ya no puede sentirse parte. Cuando un adulto en su contexto laboral es maltratado por sus compañeros, de alguna forma deja de sentir que pertenece al grupo. Sigue yendo a trabajar. Hace sus tareas como si todo estuviera en orden. Trata de mantener el tipo en las situaciones grupales que forzosamente se dan a lo largo de la jornada. Pero por dentro se siente cada vez más fuera y más lejos.

Desgraciadamente, hay muchas personas que sufren situaciones de maltrato en las escuelas o en los centros de trabajo. Se habla a menudo de acoso escolar y de cómo abordarlo. Por supuesto, es un tema que requiere ser tomado muy en serio por los adultos, pues genera un daño muy profundo y muchas veces las consecuencias son devastadoras. Pero a la vez, ¿no será necesario también que los adultos revisemos el trato que nos dispensamos entre nosotros y les dispensamos a los niños y a los adolescentes?

En la habitación en la que dormíamos mi hermana y yo de niñas, había un póster colgado en la pared que rezaba: "Si un niño vive criticado, aprende a criticar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear... Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo". Los niños aprenden de lo que los adultos hacemos. No tanto de lo que decimos. Especialmente, cuando hay contradicción entre ambas cosas, a lo que atienden los niños es a nuestras acciones. Poder revisar qué nos lleva a maltratarnos entre nosotros, los adultos, es parada imprescindible para plantearnos si la forma en la que se tratan los niños no será un reflejo de cómo nos tratamos los mayores y de cómo les tratamos a ellos. Que no parezca que el "bullying" es solo cosa de niños y de adolescentes.

Hay multitud de dinámicas que pueden conducir al maltrato en los grupos humanos, tantas como individuos y grupos. Podemos entenderlo desde un punto de vista más amplio y sistémico. Como una supuración del individualismo feroz que nos cohabita. Sin perder de vista por ello de qué manera la biografía particular de cada uno se entreteje con los avatares grupales, dando lugar a que, en numerosas ocasiones, las personas que se salen de la norma entendida como promedio sean objeto de maltrato al ser vividas como una amenaza para el grupo.

Sin embargo, el hecho de que podamos analizar e incluso llegar a comprender las dinámicas que han conducido a determinada situación no justifica en ningún caso que un ser humano sea maltratado en su contexto laboral o escolar, ni por supuesto en ningún otro. Todo ser humano sin excepción alguna es digno y merece ser tratado con respeto y amabilidad.

El maltrato puede presentarse de muchas formas. Hay maltrato grupal y también maltrato institucional. Los micelios del maltrato son diversos y retorcidos. Unas veces el maltrato es burdo y se deja ver fácilmente, y otras veces es tácito y escurridizo. Silencios, golpes, insultos, omisiones... Unos hablan. Otros callan. Observan en silencio. Cuantos más testigos silenciosos, peor... Miradas. Negación descarada de lo que fue dicho. Humillaciones. No reconocimiento de los logros. Vulneración de derechos. Oídos sordos cuando "el otro" habla. Dobles mensajes. Tratar de hacer creer a la persona maltratada que es la que está agrediendo al grupo... y más y más y más... Y cuanto más tiempo, peor...

Como una lluvia fina, el maltrato va formando una especie de manta gruesa que se pone encima de uno y que nubla la visión interna y externa. Y cuando parece que, hagas lo que hagas, nada cambia; que no hay repuesta; que quienes tendrían que asumir responsabilidades miran para otro lado... entonces uno empieza a caer en un estado de indefensión aprendida que parece formar parte de una nueva y deshumanizada normalidad y va comenzando a creer cosas sobre uno mismo y sobre el mundo que no son ciertas.

Y es en esos momentos cuando la red sostenedora, la red de cuidados, te salva la vida. Todas esas personas que te quieren y te devuelven una mirada amorosa de ti mismo como alguien digno de ser amado. Esas personas que escuchan desde bien adentro y se atreven a bucear contigo en lo oscuro. Esas personas que acogen el dolor que te ha provocado el daño recibido y la exclusión. Que no niegan, no minimizan, no racionalizan, ni justifican. Personas que están, están presentes. Personas que te ayudan a que poco a poco vayan brotando las palabras que logran nombrar lo que ha pasado para hacerlo más manejable y encontrarle de momento al menos cierto sentido. Palabras que van construyendo límites protectores y que ponen voz clara a lo que ocurrió, a tu verdad, que es tu vivencia, la tuya. Tu vivencia íntima, llena de significados y de sutilezas, que solo quienes escuchen podrán descifrar contigo.

Si tienes esa red amorosa habrá un camino de retorno a ti mismo. Si no, la cosa se complica mucho...

Cualquier adulto, pero especialmente un niño y un adolescente que está recibiendo maltrato, necesita al menos una persona. Otro ser humano que le brinde conexión y le ayude a sentir que no está solo y que es digno de ser amado... Y esa persona podemos ser cualquiera de nosotros en un encuentro que nos pareció absolutamente trivial pero que sin saberlo ha cambiado el rumbo de los acontecimientos.

