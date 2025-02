Si viniese otra pandemia / LNE

Los viajes en Uber en Houston pueden ser una fuente de información no catalogada en los corrillos políticos y científicos. En un viaje reciente, un conductor ruandés me explicó la situación de su país en relación con el Congo con tanto detalle, que una vez me bajé del coche estuve un buen rato en el portátil repasando la historia y la actualidad de Ruanda. En un viaje más reciente, el conductor quería hablar de los virus y las pandemias. Un tema que me toca de cerca y sobre el que tengo cierta resistencia psicológica a conversar con extraños. Era un tipo locuaz de Luisiana, donde todos parecen tener la mosca detrás de la oreja con el virus H5N1.

– La primera víctima era de allí, de mi pueblo –me dijo.

Un argumento clave de su conocimiento sobre el tema. No sabe de virus, pero un muerto en el barrio le da derecho a hablar y a saber de qué habla.

–No se enteran de nada, no vieron venir lo de las vacas.

Sonreí. Es siempre fácil hablar a toro pasado. Los virólogos y profesionales de la salud pública andan detrás de este virus desde hace años. El H5N1 apareció por primera vez como amenaza para la humanidad en 1997, causando enfermedades graves, pero sin llegar a una infección a gran escala. Tras este brote, el H5N1 se retiró a las poblaciones de aves silvestres, donde no desapareció, sino que siguió circulando. Y evolucionando.

–¿Y ahora qué? Ya hay cientos de infectados. Pronto será imparable...

En realidad, en Estados Unidos hay unos sesenta casos confirmados y dos pacientes graves. Uno de ellos falleció hace poco en Luisiana.

–Con el asunto del covid, que ha resultado ser poco menos que un misil disparado por China, se olvidaron del otro, el de la gripe que mató a medio mundo durante la Primera Guerra Mundial.

Mientras habla, me mira por el retrovisor. Con sus ojos inquisitivos en los míos, trato de mantener cara de póquer. Este tipo sabe y no sabe de lo que habla al mismo tiempo.

–¿Usted sabe que la OMS investiga lo de la gripe aviar y no hace nada para protegernos? Durante la covid se dedicaron a proteger a China.

La OMS sabe. A principios de la década de 2000, el H5N1 resurgió, provocando brotes generalizados en aves de corral e infecciones humanas esporádicas. Posteriormente, el virus nos dejó en paz hasta 2014, cuando resurgió como problema sanitario. La OMS y pocos más están pendientes de él.

–¿Cómo puede ser que infecte vacas? ¿Dónde se ha visto eso? ¡Aquí vuelve a haber gato encerrado! Si se trasmite por el aire como el covid, ¿cómo puede infectar vacas? ¡Ahí tenemos un misterio!

–Bueno, los granjeros tienen algo que ver con esto, aunque no todo... –intenté aportar.

–¡Nunca se habían visto vacas con gripe! ¿Entiende? Esto que está pasando no es normal. Igual han cambiado el virus, como hicieron los científicos chinos, a saber dónde lo estarán haciendo esta vez.

La gripe no se había visto antes en vacas. En 2020, apareció una nueva versión del virus H5N1 que es capaz de infectar a las vacas. El virus parece concentrarse en gran medida en las ubres y las glándulas mamarias. Cuando se utiliza la misma máquina de ordeñar para diferentes vacas, el virus puede pasar de un animal a otro. Pero sí, la evolución del virus suele sorprender a propios y extraños.

–Primero, los pájaros, luego las vacas, olvídate de la barrila que daban con los cerdos, y ahora la gente. Y cuando te infectas tú, te vas para el otro barrio, y aquí nadie es responsable de nada. ¡Cómo siempre!

Sus ojos vuelven a mirarme por el retrovisor. Me muevo inquieto en el asiento y me decido a hablar.

–La amenaza persistente que plantean estos virus se debe a su notable plasticidad genética. Esta constante mezcla y remezcla de genes, rápida y continua, permite a los virus mejorar su capacidad de infectar y propagarse entre diversas especies huésped, incluida la humana. Y ahora se han adaptado a las vacas.

Hay unos largos segundos, una pausa electrificada mientras analiza mi vocabulario. Y, entonces, me espeta:

–Oiga, ¿no será usted uno de ellos?

Sus palabras han salido arrastrándose entre los dientes. Mi viaje podría acabar aquí. «Ellos» son los que paran la economía, los del encierro, los que imponen distancia y mascarillas, los de lavarse las manos y usar gel desinfectante. Yo estoy de acuerdo con «ellos» y bajo la mirada. Y me repongo:

–Una pandemia de la gripe no parece inminente. Aunque el virus puede replicarse en células humanas, carece de las mutaciones cruciales para una transmisión eficaz de persona a persona. No puede, por el momento, transmitirse por vía aérea entre personas porque necesita ser más estable en las gotas de saliva y aerosoles. Hoy, que se sepa, no representa una amenaza pandémica inmediata.

–¡Ajá! ¿Lo ve? ¡Podría ser! ¿Y qué está haciendo la OMS?

Yo tampoco puedo evitar seguir con lo mío:

–Pero ahora estamos mejor preparados. La OMS sigue al virus. Tenemos cepas de virus para diseñar vacunas, que ahora con la nueva tecnología del ARN mensajero son más fáciles y rápidas de fabricar y hay medicamentos antivirales eficaces. Y la gente ha aprendido a hacerse los tests para ver si tienen el virus en sus casas, lo cual ayudara a disminuir la propagación del virus.

–Bueno, acabamos de salirnos de la OMS y eso es algo: nos chupaban la sangre a los americanos.

Vuelvo a bajar la cabeza. Miro el trayecto del Uber en la app de mi teléfono. Dos minutos para llegar a mi destino.

–¡Y no vamos a quedarnos encerrados en casa! Eso sí que no. Ya ha muerto uno en mi pueblo. Si hay pandemia saldremos a la calle a luchar. ¡El pueblo quiere ser libre!

Me doy cuenta de que esto no es una conversación con intercambio de información. Son datos versus creencias, realidad versus imaginación. Y las creencias y la imaginación tienen las de ganar. Ahí afuera, el centro médico y los institutos de investigación parecen tranquilos. Poco después, el vehículo se detiene.

–¡Gracias! –le dije, y me bajé del coche.

–Usted parece buena gente –me dice por la ventanilla.– ¡Que no le engañen! Si llega la pandemia, lo malo no será el virus, serán los políticos.

–La ciencia nos volverá a salvar.

–¡Muy bueno lo suyo, jefe! –dijo, con una sonrisa esquinada, y arrancó el coche.