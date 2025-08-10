Crónicas gastronómicas: el mito taurino late en la cocina

Casi nadie discute el rabo de toro en una carta y pocos reparan en su origen taurino. Se ha convertido en un plato de la cocina de siempre desligado de su mito fundacional, aunque el mito siga latiendo bajo la superficie. La desvinculación no solo se debe a que, generalmente, ya no se cocina con la carne del rabo del toro de lidia, que en las grandes ocasiones se lo lleva como premio el torero, sino a la mera y simple costumbre. Las normativas sanitarias, la escasez y el coste han impuesto la lógica del vacuno común. Pero, curiosamente, es también la fuerza de la costumbre la que nos condiciona para seguir llamándolo rabo de toro. En Andalucía el nombre que recibe es cola de toro, para evitar la rechifla por el uso coloquial de rabo referido a lo que ya seguramente se están imaginando.

Cuesta explicarlo pero algo telúrico persiste en todo ello. En cada plato de rabo de toro, con piezas de vacuno común o de ternera, hay una resonancia de lo taurino, aunque se haya cocinado en una ciudad sin plaza, aunque el comensal jamás haya pisado un tendido. El sabor remite a lo profundo. La cocina de la tauromaquia —si es que tal cosa existe, lo mismo si se trata de una ficción— es breve pero contundente; a ella se refirió muchas veces Néstor Luján echando mano de la cultura y de la destreza literaria que le adornaban para iluminar el hecho gastronómico en sus más complicadas circunstancias. El rabo es el emblema de esa cocina imaginada, pero no está solo. Están también el morro, las patas y las criadillas. Cocina de casquería, sí, pero también de dignidad. Cada pieza menor se transforma en fiesta gracias al fuego, al vino y al guiso lento. Como en la plaza, la humildad se sublima. Acerca de las criadillas, que los franceses llaman amourettes, amoríos, sin olvidarse en ningún momento que se están refiriendo a los cojones de la res, circulaba aquel chiste ingenioso, aunque algo truculento, del cliente que las pedía en una taberna y cuando llegaban ya en el plato, con un tamaño más pequeño de lo habitual, el tabernero se veía obligado a explicar que esa tarde había ganado la batalla el toro.

La cocina es memoria. En ella sobrevive lo que el tiempo intenta olvidar, lo que la modernidad desprecia o aquello que la corrección quiere enterrar bajo etiquetas. Como concepto gastronómico, el rabo de toro, aunque no pertenezca al toro bravo, es más que un simple estofado. Dejando fluir cierta imaginación poética, el rabo pasa a la cazuela como si la lidia no acabara en la estocada, sino mucho después, cuando la carne se rinde al hervor y se deshace mansamente en la boca. Los romanos, que tienen en la coda alla vaccinara su propia versión del guiso y sin que existan demasiadas diferencias con la forma de cocinar el rabo en España, no han necesitado la liturgia de la Fiesta para encumbrar el plato dentro de sus tradiciones locales. Tampoco que yo sepa han usado otros adjetivos, salvo el de glorificar la coda como la mejor expresión del quinto cuarto, ese despiece maravilloso que engloba la casquería y las partes menos nobles de las bestias en los mataderos.

La leyenda sitúa al rabo en Córdoba, ciudad de cal y albero, donde en el siglo XIX los toros lidiados eran aprovechados al completo. Como pieza considerada menor, se transformó con el tiempo en un símbolo de la cocina de aprovechamiento. Se guisaba en las tabernas cercanas a las plazas, al principio como comida de obreros, mozos de espadas y matarifes, y más tarde como manjar de restauradores avezados que supieron entender que el sabor, a veces, está donde menos se piensa.

No hay guiso de verdad que no exija espera, y el rabo de toro reclama horas. El proceso es lento y casi reverencial. Vino tinto —mejor del recio—, cebolla, zanahoria, ajo, apio, laurel y clavo componen la base. Rehogamos, cubrimos, tapamos y dejamos hacer. No se trata de cocinar, sino de transformar. Lo que antes era músculo y tensión, fuerza brava y nervio, se convierte en melosidad, en untuosidad, en una rendición a la olla. El tiempo es el artífice de este milagro que, como en las viejas cocinas, tiene que ver con cocciones largas. Aquí, en la gran transformación del producto, no sobran esas cocciones.

De todas las recetas me quedo con la clásica: las técnicas modernas para librar la carne del hueso no me gustan. La reconversión del caldo original del guiso en uno de esas demi-glace excesivamente reducidas, tampoco. Eso de deshuesar el rabo aún caliente, deshilacharlo ligeramente y prensarlo en aros o moldes de acero inoxidable para luego dorarlo y presentarlo en el plato, desnaturaliza la idea original, más sabrosa aunque uno tenga que pringarse los dedos con el hueso para succionarlo. A fin de cuentas, se trata de algo primitivo, telúrico, en fin… ese tipo de cosas