España-Rusia: Iniesta, al banquillo; Koke, Nacho y Asensio, novedades en el once de España

Fernando Hierro deja a Andrés Iniesta en el banquillo y mete como novedades en el once de España ante Rusia a Koke, Nacho y Asensio. Este es el once de la selección española: De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets; Silva, Isco, Marco Asensio y Diego Costa.



La selección española de fútbol buscará dar un golpe en la mesa y mostrar por fin sus credenciales de aspirante para batir este domingo en el Luzhniki de Moscú (16.00 horas/Telecinco) a la anfitriona Rusia, un rival ya no tan débil como parecía hace unas semanas, y clasificarse para los cuartos de final del Mundial.





¡VAMOS, ESPAÑA!????????#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/LBSJFuOwwH — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 de julio de 2018

15 días después de debutar en el torneo ha llegado la primera hora de la verdad para el combinado nacional, que deberá lidiar con la complicación añadida depese a lo ofrecido hasta ahora y el hecho de enfrentarse a un oponente que tendrá el plus de jugar con el apoyo casi total del recinto moscovita con capacidad para 82.000 personas Pero la triple campeona de Europa reúne la experiencia en sus filas para no asustarse ante cualquier tipo de ambiente adverso y ahora lo que necesita es recuperar su mejor versión futbolística. Sin ella, Irán y Marruecos ya hicieron daño y Rusia, con mejor imagen que la dada en toda su preparación, también aspira a hacerlo y poner fin al invicto de la campeona del mundoLos rusos ya saben además cómo pueden crear problemas a los deporque hace ocho meses empataron a tres goles en un amistoso en San Petersburgo, entonces con Julen Lopetegui en el banquillo, siendo capaces incluso de igualar un 0-2 en un choque que, similares a las ofrecidas en esta primera fase.