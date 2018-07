De Gea da las gracias a quienes criticaron "con respeto"

El portero de la selección española David de Gea ha reconocido que en el seno del equipo nacional están "jodidos" tras la eliminación en el Mundial de Rusia ante la anfitriona y ha dado las gracias a los aficionados que apoyaron y criticaron "con respeto" durante el torneo.



"Para quienes apoyasteis, criticasteis con respeto y sufristeis con nosotros, gracias. Estamos jodidos pero nos levantaremos y no dejaremos de intentarlo", prometió a través de las redes sociales De Gea, en sus primeras palabras desde la eliminación.







To whom supported, suffered and criticised us with respect, thanks. We're fucked but we'll get up again and never give up. pic.twitter.com/es4NBr05CD