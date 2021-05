-¿El futuro político de Ángel García?

-El futuro para mí ya es mañana mismo y en la política es el de ser Alcalde. Y no tengo más pretensiones. No pienso en nada más. Vivimos en un mundo en el que cambia todo muy deprisa. Yo, como todos, como quiero que sean todos los vecinos en la medida de lo posible, a veces también intento ser feliz. Y me gusta el trabajo que hago. Es verdad que hay días muy muy malos. La política es muy dura, aunque la gente desde fuera crea lo contrario. Es muy difícil compaginarla con la vida privada y eso que soy un alcalde de pueblo. Pero es así, es difícil desarrollar una vida privada y familiar estando en política. De momento me veo en Siero, donde tengo un compromiso hasta 2023 que voy a cumplir y además con muchísima gana y muchísima ilusión. Y cuando se acerque la fecha de otras elecciones, pues no sé, ya lo pensaremos. Tampoco hay prisa.

Así se manifestaba hoy el Alcalde de Siero Ángel García en una entrevista que se ha publicado hoy en LA NUEVA ESPAÑA y que puedes leer en este enlace.