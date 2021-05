Ángel García, alcalde de Siero desde 2015, afronta su segundo mandato como regidor. La pujanza económica del municipio no solo está resistiendo ante la actual crisis económica derivada de la sanitaria del coronavirus, sino que ha sido precisamente en estos momentos de máxima incertidumbre en los que se ha logrado consolidar para el concejo una de las mayores inversiones en años en Asturias: el desembarco de Amazon en el polígono industrial de Bobes.

El desarrollo del proyecto de la multinacional tendrá un costo superior a los 100 millones de euros e implica a 900 trabajadores para la adecuación de la parcela y la construcción de la gigantesca nave logística.

Cuando entre en funcionamiento el futuro complejo de la compañía americana, creará un millar de empleos en una primera fase de funcionamiento. Las cifras impresionan o más bien “ilusionan”, al decir de García. Quien está al frente de un Ayuntamiento que autoriza semana tras semana licencias para nuevos proyectos generadores de empleo pese al contexto general de retraimiento económico y cuyo territorio aspira a ser el tercero de Asturias en número de empresas –está muy cerca de lograrlo, a solo 28 de igualar a Avilés- afirma que no hay una única causa para el auge que experimenta la zona. Pero sí hay, añade, objetivos claros y una “lucha” cotidiana para que la Administración local no sea un “obstáculo” sino un facilitador del emprendimiento.

-¿Por qué le va tan bien a Siero?

-Le va bien porque se pelea y se lucha para intentar que le vaya bien. Las cosas no salen bien por casualidad. Es un conjunto de muchos factores. Desde algunos que vienen dados, como su situación geográfica, en el centro de Asturias, hasta que desde el gobierno local tenemos unos objetivos muy claros y definidos para lograr que a Siero le vaya bien. Además, eso ha calado en los empleados públicos, muy comprometidos con ese Siero que va bien, un compromiso que en definitiva, supone propiciar un futuro mejor. Sin los trabajadores municipales y el esfuerzo que hacen no sería posible. No es una única causa la que sujeta el empuje del municipio, sino trabajar con objetivos, que todos nos sintamos identificados con el de que al concejo le vaya lo mejor posible y que, cada día que venimos al Ayuntamiento luchemos por ello, porque Siero tenga futuro y tenga oportunidades.

-¿Cuáles son las bases de su proyecto para el futuro del municipio?

-Si nos abstraemos de los debates más ideológicos, al final uno lo que piensa es qué necesita un territorio para que sus ciudadanos tengan el mayor grado de bienestar posible, o lo que es lo mismo, para que sean lo más felices que sea posible. Y ahí está, sobre todo, poder cubrir las necesidades básicas. Y yo entiendo que tener un empleo, un trabajo, que te permita desarrollar tu vida, es una de esas cuestiones básicas y fundamentales para que una persona se sienta realizada y pueda encontrar la felicidad. Hace tiempo me hice una pregunta acerca de cuál es el objetivo cuando hacemos cosas en la política. Cuál es el objetivo final cuando se hace un saneamiento, cuando se aprueban unas ayudas sociales, cuando se fomenta la educación pública, cuando hay una buena sanidad, seguridad ciudadana…

Al final de todo eso lo que hay es que la gente sea lo más feliz posible. Y quizás deberíamos pararnos a medir la felicidad de la gente como una manera de evaluar las políticas públicas, para saber si realmente tienen o no sentido. Y yo creo que para ser feliz una de las cosas que necesita, no la única, por supuesto, es tener un trabajo que te permita construir un proyecto personal, profesional, una familia. Y en ello incidimos muchísimo. Luego, evidentemente habrá que ver que ese trabajo sea de la mayor calidad posible, con las mejores condiciones. Pero yo creo que el pilar sobre el que se basa todo es que haya trabajo para que se genere riqueza. Y luego también se puedan hacer políticas de otro tipo. Si no hay ingresos lo único que podemos tener son muchos discursos y muy buenas intenciones, pero si una Administración no tiene recursos es imposible abordar cualquier demanda o necesidad de la sociedad aunque uno crea que es importante.

-Usted refiere tres hitos fundamentales en el desarrollo económico de Siero en su historia reciente: la implantación de Central Lechera Asturiana en Granda, la de Parque Principado en Paredes y, ahora, la de Amazon en Bobes.

-Sí, en la historia reciente, porque evidentemente más atrás hay otros y más factores. Desde que tengo uso de razón y desde que vivo en Siero creo que se pueden mencionar esos tres hitos que me parecen determinantes desde el punto de vista de la pujanza del concejo. Central Lechera Asturiana fue, en los años 70 del siglo XX, la primera gran industria que se implantó en el territorio, que sigue hoy en día funcionando con mucho éxito y esperemos que siga así por muchos años. Otro hito muy relevante ha sido Parque Principado: en él trabajan casi dos mil personas y es el centro de referencia de toda Asturias. Aunque, como es lógico, los efectos de la pandemia le han impactado de manera muy importante, esperemos que el futuro le siga siendo favorable y durante mucho tiempo.

Y el último hito, sí, es la llegada de Amazon. Yo distinguiría esos tres momentos por encima de otros, aunque los ha habido también muy importantes. Evidentemente superar los 50.000 habitantes fue otro hito, pero que indirectamente tiene también que ver con estas tres decisiones, estos tres momentos. Central Lechera Asturiana nos ha hecho generar mucha actividad, mucha riqueza y asentar mucha población en el municipio. Y Parque Principado, como digo, emplea a dos mil personas. Luego, cuando uno habla de Siero fuera de Siero, pues quizás Amazon te pone no solo en el mapa de Asturias sino de España. Parque Principado nos puso en el mapa de Asturias y Amazon nos pone en el mapa de España.

-Esperan mucho del efecto tractor de la multinacional de la logística. Muchas expectativas sobre que su desembarco atraiga otras inversiones al territorio y a Bobes. ¿Se nota tanto el aumento del interés por instalarse en el polígono o en el concejo desde el anuncio de la compañía americana?

-En estos últimos meses llama la atención la fuerza y la repercusión que tiene una empresa como Amazon. Que un polígono que antes de llegar Amazon era un problema y estaba sin ocupación y desde que llega Amazon alguna gente esté empezando a pensar incluso en que se agote el suelo. Bueno, son esas cuestiones que generan ilusión en la gente y ahí voy un poco enlazándolo con el componente psicológico que hay en todo esto. Es muy importante para superar problemas o para llevar adelante iniciativas empresariales. Porque cuando algo sale bien, cuando se tiene una perspectiva, una cierta tranquilidad o buenas sensaciones sobre un lugar o un proyecto, la gente se anima a invertir, a ir hacia adelante. Es como el que va a comprar un coche nuevo o a comprar un piso, tienes que hacerlo cuando estás con confianza en el futuro, con ilusión. De lo contrario, la gente tiende a replegarse, a ser conservadora en sus actuaciones. Po eso es fundamental que tengamos confianza e ilusión en el futuro.

-¿Siero tiene mucha confianza en su futuro?

-Nosotros tenemos muchísima confianza en el futuro. Además, parte de nuestro trabajo es que la gente tenga confianza en el futuro. Creo que la figura de un alcalde tiene que, entre otras muchas cosas, ilusionar a la gente. No puede estar uno aquí todo el día quejándose y lamentándose de lo mal que está todo y de lo difíciles que son las cosas. Nuestro papel tiene que ser otro, el ofrecer a la gente un proyecto de futuro ilusionante.

-Usted ha apuntado en varias ocasiones que el trabajo de los funcionarios es clave para que las inversiones lleguen a buen puerto en el concejo y que lo ha sido también para ser capaces de atraer finalmente la de multinacional de la logística.

-Cuando uno quiere que se invierta en su territorio no basta con decir que todo es maravilloso. Es necesario que cuando alguien tiene un proyecto, la Administración local, en este caso el Ayuntamiento, le ofrezca la máxima colaboración, se le den las máximas facilidades dentro del marco legal para llevar a cabo ese proyecto. Y ahí es donde juegan un papel fundamental los funcionarios. Todos. También, en este caso, la parte que se ocupa de licencias, de urbanismo, que están haciendo un trabajo brillante. De poco sirve que el Alcalde quiera que la gente invierta en Siero si luego cuando viene a tramitar una licencia son todo problemas.

-El área de licencias trabaja, por ejemplo, con una especie de protocolo interno de plazos máximos para la resolución de expedientes.

-Si los trabajadores municipales no acompañaran la iniciativa del gobierno local nada sería posible. Esa idea de facilitar tiene que verse también reflejada en la realidad de que cuando alguien va a realizar un trámite en nuestro Ayuntamiento tenga facilidades y agilidad. Porque eso también hace que la gente se anime a invertir en tu territorio. Y no solamente un empresario, o un autónomo, también, por ejemplo, cualquiera que quiera hacer una vivienda unifamiliar, un promotor… Es decir, si tú quieres hacer una casa en Siero y te doy la licencia en tres meses o en dos meses en lugar de en doce, pues evidentemente, no solo es mejor para quien solicita la licencia, sino también para quien va a recibir el encargo de construir la casa, para quien va a vender los materiales, para quien va a dar de alta los suministros… Al final, es una rueda.

Debemos de centrar mucho los esfuerzos en ser ágiles y en facilitar la actividad económica, porque la administración no puede ser un problema. Cuando alguien quiere emprender una actividad empresarial privada, la Administración tiene que velar, evidentemente, por el cumplimiento de las normas que haya en vigor en cada caso, pero tiene que ser ágil y tiene que dar facilidades. No puede ser que nos convirtamos en un problema más.

-Se habla mucho de Bobes, pero el municipio cuenta con otros muchos polígonos industriales con buen nivel de ocupación desde hace años.

-En Siero tenemos 25 áreas industriales reconocidas y, a veces, es un poco difícil de delimitarlo todo porque algunas zonas vienen de desarrollos muy antiguos y hay un poco de desorden en algún caso, pero el nivel de ocupación en general en todos ellos es muy alto. Es difícil encontrar una nave en alquiler o vacía. No es habitual, afortunadamente, encontrar naves vacías en el municipio y eso es un buen síntoma de que la zona tira, de que tiene interés y eso es algo que estamos cuidando. Me refiero a que estamos mejorando todos los entornos, desde los viales, el alumbrado público, el suministro de agua, la red de saneamientos… Son zonas en las que estamos intentando actuar todos los años presupuestariamente para que sigan siendo atractivas, no solo por las comunicaciones y la posición geográfica sino por la dotación de servicios y la atención municipal sobre ellas.

-Entre sus objetivos está el de que el concejo sea el tercero de Asturias en número de empresas, superando a Avilés, que ahora ocupa ese puesto.

-El objetivo tiene que ser siempre estar mejor de lo que estás. Si estás el cuarto quieres estar el tercero. Pero al final no es una competición contra nadie sino que es un reto para nosotros mismos. Lo que queremos es plantearnos retos para superarnos, no contra nadie. Y no tengo ninguna duda de que en número de empresas vamos a ser el tercer municipio de Asturias más pronto que tarde. Pero que quede claro: no por una cuestión de rivalidad con nadie, no la tenemos con nadie, nos lo ponemos como reto personal para poder mejorar. Nos fijamos una meta, nos motivamos y tenemos un incentivo. Y lo tenemos claro: es una cuestión en la que trabajamos y pensamos, un indicador como otros que puede haber y motivan al personal.

-También lo era ser el tercero en población. Eso ahora le parece más complicado.

-El escenario que hay para el conjunto de Asturias es de que no va a aumentar la población, las previsiones apuntan más bien a lo contrario. Por lo tanto, parece difícil que, aunque crezcas, sea al ritmo suficiente para conseguir este objetivo. Hay una cuestión que no debemos perder de vista, que es que el hecho de estar tan bien comunicado también tiene otras consecuencias. Puedes trabajar en Siero y no tener por qué vivir aquí, puedes hacerlo en otro concejo del entorno o incluso de más lejos, pues casi todo está relativamente cerca en tiempos de desplazamientos. Se puede trabajar en Siero y vivir en Llanera, Mieres, Gijón, Oviedo… sin que la distancia sea realmente un problema. El centro de nuestra estrategia es el de generar actividad económica, empleo y que, evidentemente, si trabajas en Siero, veas que es un lugar atractivo para vivir porque hay calidad de vida, buenos servicios, zonas atractivas, una presión fiscal moderada, esas cuestiones que uno valora… Que hay una buena red de colegios, estás cerca del hospital central, tengo seguridad ciudadana, para hacer deporte, cultura, ocio, carriles bici, para hacer las compras una enorme oferta…. Ese tipo de servicios que hagan que sea atractivo también para vivir. Atractivo para invertir y para vivir. Pero es cierto, superar esa diferencia en población (con Avilés) a día de hoy es complicado. Va a ser difícil, sí.

-En alguna ocasión ha dicho que le preocupa mucho la gente joven.

-Sí. Evidentemente tengo preocupación por todo el mundo. Pero si me preguntasen qué colectivo creo que está menos atendido que los demás por la política -y hablo de Siero para no hablar de otros- y a cuál me gustaría dedicarle muchísima más atención, sin duda, diría que a la gente joven. Por muchos motivos. Porque son el futuro, claro, pero porque creo que les prestamos muy poca atención. Y no es una cuestión electoralista, pensemos en quien ni haya votado aún ni vaya a hacerlo siquiera en las próximas elecciones. Cualquiera que haya sido joven y piense en cómo vivía esos años y cómo los tienen que vivir ahora, con la pandemia, por ejemplo, pues me parece que puede darse cuenta de que es bien duro.

A mí si me mandan estar a las once en casa pues aún igual me sobre media hora, pero una persona joven que no pueda salir, que no pueda socializar, no pueda ver a la pareja con normalidad… Me parece duro para la juventud, entre otras cosas, por supuesto. Ellos son quienes más ilusión, alegría e ideas transmiten y, sin embargo, les escuchamos poco. Les preguntamos muy poco sobre cómo creen que se debería hacer esto o lo otro. Son generadores de ideas, de inquietudes, de transformación y, sobre todo, en un mundo que está cambiando muy deprisa deben ser partícipes de esas transformaciones puesto que las van a padecer o a disfrutar. Empatizo mucho con la gente joven. Me gustaría dedicarles mucha más atención y recursos. Se quejan poco y eso hace, a veces, que pensemos poco en ellos, porque en ocasiones vamos donde se mete más ruido y perdemos la perspectiva de las cosas.