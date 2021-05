La aprobación inicial de la modificación del planeamiento urbano de Siero aún tiene un camino de muchos meses por delante. El equipo redactor del proyecto entregará en breve un borrador, pero, a partir de ahí restará la revisión de la propuesta por parte de los técnicos municipales, el traslado a más de una treintena de entidades sectoriales autonómicas -entre otras muchas, a las áreas de Industria, Patrimonio o Infraestructuras de las consejerías- y luego vendrá un periodo de información pública, con sus consiguientes alegaciones a las que debe darse respuesta.

El texto aún debe recorrer un largo trayecto. Pero las líneas maestras de la dirección a tomar están expresadas en el denominado documento de prioridades, realizado de manera previa, y también en un acuerdo plenario posterior, de noviembre de 2019, en el que el Ayuntamiento define posiciones y estrategias acerca de los futuros desarrollos. Hay previsiones de intervención en las distintas zonas del municipio, pero también algunas ideas destacadas que llaman la atención por lo innovador de la propuesta. Entre ellas, el plan de futuro para acometer un nuevo ensanche de la Pola: avanzará hacia El Berrón y, a la vez, esta localidad lo hará hacia la capital sierense. El objetivo, muy a largo plazo eso sí, que en un futuro puedan ser un área urbana única. Cada localidad con su identidad, pero “compactadas” para favorecer, entre otros aspectos, la eficiencia en la prestación de servicios.

El planteamiento, dejando a un lado los tecnicismos urbanísticos, lo expresa el gobierno local: “La idea que hemos transmitido a los redactores del plan y a los técnicos municipales es que, desde el punto de vista político, lo deseable es que la Pola crezca hacia El Berrón y El Berrón hacia la Pola pensando que, algún día, puedan llegar a comunicarse, a constituir un área urbana única. Hay zonas industriales y residenciales en medio, que ya existen, pero el objetivo es desarrollar una trama que compacte las dos localidades. ¿Qué sentido tendría alejar a la Pola de El Berrón y viceversa? Hay que acercar ambos núcleos, que sus vecinos se relacionen más entre sí, que haya una mayor convivencia, que se puedan compartir servicios, que todo tenga mucho más sentido y sea más fácil”.

Los primeros pasos de ese desarrollo hacia el abrazo entre la Pola y El Berrón aún no son visibles en ningún mapa ni gráfico de planeamiento urbano. Hasta que se alcance el momento de proceder a la aprobación del nuevo plan -los responsables municipales calculan que a la fase de exposición pública no se llegará hasta finales de año o comienzos de 2022- no serán palpables sobre el papel si finalmente se concretan los planteamientos actuales. Se verá además entonces cuánto se camina y cómo hacia el objetivo de compactar ambos núcleos. Restan muchas consultas y, finalmente, lograr la aprobación plenaria. Y luego, años de desarrollo para llegar al objetivo que ahora mismo se plantea como una declaración política de intenciones.

Ni se trata de fusionar nada ni de que ningún núcleo pierda su identidad ni su denominación. Tampoco de que la tendencia de una localidad hacia la otra tenga que construirse exclusivamente a base de desarrollos residenciales

No obstante, ni se trata de fusionar nada ni de que ningún núcleo pierda su identidad ni su denominación. Tampoco de que la tendencia de una localidad hacia la otra tenga que construirse exclusivamente a base de desarrollos residenciales. Aunque pueda haberlos, de mayor o menor densidad según las características de cada una las áreas que componen el territorio que separa a una y a otra zona, cobra protagonismo uno de los planteamientos que constituyen una de las prioridades del gobierno sierense, los planes de movilidad sostenible, con el desarrollo de sendas verdes, espacios públicos donde la vegetación y la naturaleza tengan lugar destacado junto a trayectos peatonales y ciclabes. Proyectos de este tipo son los que, en principio, cobrarían especial relevancia a la hora de poner en práctica la idea de acercar a una y otra localidad.

Por el momento, no es posible adelantar muchos más datos. La edil de Urbanismo, Susana Madera, remite al documento de prioridades para la modificación del planeamiento urbano, a la espera del borrador del primer documento que empiece a dar forma al futuro del desarrollo urbanístico del municipio. “Las líneas maestras siguen siendo las que ahí tenemos recogidas porque eso marca la pauta”, explica.

El crecimiento de Pola de Siero ha seguido durante décadas el plan de ensanche diseñado en su día por Ildefonso Sánchez del Río, con líneas maestras para conducir su desarrollo urbanístico que llegan hasta la actualidad. Hace ya más de veinte años que se impulsó uno de los últimos grandes planes de expansión residencial en la capital, el denominado Siero Este, con un importante número de edificios en altura en la zona donde antaño se ubicaba el estadio de fútbol Luis Miranda, que fue derribado para hacer posible esta expansión y sustituido por el de El Bayu.

Hoy en día, las posibilidades de ensanche de la Pola están ya muy limitadas. “Si uno se fija en Lugones sí que tenemos un poco más de margen en dirección a Oviedo, pero la Pola la tenemos, digamos, mucho más recogida. No tenemos ya casi capacidad de crecimiento, como mucho va a crecer obviamente hacia El Berrón, porque tampoco tenemos otras opciones”, explica la edil de Urbanismo, Susana Madera.