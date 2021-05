Una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Es lo que logrará el plan para implantar el carril bici en los accesos a la Pola desde la rotonda de Ullaga hasta la intersección con Marquesa de Canillejas. El proyecto para reformar la entrada a la capital, el "más importante que vamos a acometer, no por importe sino por el cambio en la configuración de la ciudad", en palabras del Alcalde, costará 1,2 millones y la obra se iniciará en verano para acabarla a principios de 2022. Así lo contaban ayer Ángel García, el regidor, en una presentación en la que le acompañó la concejala de Patrimonio, Aida Nuño y la concejala de Festejos, Ferias, Turismo y Mercados, Ana Rosa Nosti. La aprobación se hizo en la Junta de Gobierno local el viernes, de tal forma que el proyecto empezará a licitarse próximamente y llevará aparejado un plazo de ejecución de siete meses.

Los trabajos comprenderán la ejecución de una nueva glorieta que dará acceso a la calle Ramón y Cajal y a la zona de la Isla, a través de la calle El Molín, solventando una división creada en 1976, cuando se trazó la nueva N-634. Con ello se busca comunicar todo el extremo oeste de la villa, dando un acceso directo desde la vía que atraviesa la localidad.

Con este nuevo acceso "será necesario dividir la C/ El Molín en tres carriles hasta su intersección con la C/ La Isla, de forma que dos de ellos serán el acceso y la salida a la nueva glorieta, y un tercero al nivel actual que, con dirección única, comunica la salida de la C/ de La Isla con la C/ del Molín. Este nuevo acceso al barrio implica convertir la calle de La Isla en toda su longitud en una vía de doble dirección en vez de única como estaba hasta ahora", explican desde el Ayuntamiento.

Pero el proyecto lleva añadidos otros objetivos, como dar continuidad a la carretera de Valdesoto, mejorar la comunicación con el Centro de Salud o la Comisaría de la Policía Nacional y mejorar el acceso y la salida a la calle Ramón y Cajal, "con un amplio carril de entrada y dos de salida, uno directo a la glorieta y otro de salida directa a la CN-634 en dirección a Oviedo", detallan.

También incluirá una renovación del trazado desde la glorieta de Ullaga hasta la glorieta situada en el cruce con la C/ Marquesa de Canillejas. Se mantendrán los dos carriles de 3,5 metros de ancho, se transformarán los arcenes actuales en dos aceras para el tráfico peatonal y se crearán dos carriles bici pegados a la acera. Para salvar el talud que separa la carretera nacional con la calle Alfonso Iglesias se creará un acceso peatonal con semáforo compuesto de rampa para minusválidos y escalera. Las aceras se proyectan en baldosa de terrazo y el carril bici se ubicará al mismo nivel, con diferente pavimento y separadores de caucho.

Al mobiliario urbano y los servicios de la zona también se les dará una vuelta, ya que se instalarán seis bancos, siete papeleras, 45 árboles y 290 metros lineales de barandilla de acero galvanizado. El alumbrado se homogeneizará con el de la calle Alcalde Parrondo, renovada en 2018, con la instalación de 25 puntos de luz con tecnología LED; mientras que se instalarán nuevos colectores de saneamiento y nuevas conducciones para el abastecimiento de aguas así como para la red de telefonía y baja tensión.