Si te pones malo y crees que un médico debe examinarte: ¿Quién decide si te ve físicamente o te atiende por teléfono? Hace años llamabas por teléfono, pedías cita y te veía el médico. Después, con el avance de la digitalización ,entrabas en la web de Astursalud, solicitabas cita y el médico te recibía. Pero con la pandemia, esta dinámica tan sencilla se ha vuelto complicada. "Llevo toda la mañana llamando y al final tuve que venir aquí. Lo intenté hasta catorce veces", explica Mari Luz García a las puertas del centro de Salud de Siero. "La opción que te queda es venir por urgencias pero no veo lógico saturar este servicio por algo que puedes resolver por la mañana. Creo que con la precaución necesaria y teniendo en cuenta que muchos mayores están vacunados, la atención presencial debería volver".

Las asociaciones vecinales se manifestaban ayer ante la sede del SESPA para reclamar la vuelta a la normalidad de las consultas. "Es imprescindible poder hablar con el médico. Nos estamos liando a lo bobo", asevera el sierense Gonzalo Rodríguez. "Yo llamé varias veces durante la pandemia y la atención fue excelente y sin problema ninguno", explica José Luis Estrada Montes. "Es frustrante No es lo mismo hablar cara a cara con tu médico. Es necesaria la vuelta a la consulta", reclama otra usuaria del Centro de Salud sierense.

Protestas en varios puntos de Asturias

"Protestamos porque nos vemos abandonados, indefensos. A los bares ya se puede ir, a los teatros, a los cines, pero a la atención primaria no. Estamos cansados del teléfono, de la coacción de que tenga que decidir el paciente si su caso es grave o no lo es. Lo más grave de la pandemia ya pasó, pero no conseguimos recuperar la normalidad en los centros de salud y tememos que nunca se vaya a recuperar", denuncia María José Cuervo, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón. El tejido asociativo vecinal asturiano se plantó en la plaza del Carbayón ovetense para "luchar" por una sanidad pública "de calidad". Vecinos de Oviedo, Trubia, Colloto, Pravia, Gijón y colectivos de pensionistas gritan a coro que "con la salud no se juega". Lo que comenzó como una protesta en la ciudad del Piles se ha extendido por la región hasta llegar a la capital, donde los representantes vecinales pidieron un mayor apoyo a sus demandas, porque no es un tema local, sino de todo Asturias.