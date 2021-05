Hugo Nava (Pola de Siero, 1977) es el portavoz del PP en el Ayuntamiento sierense. Explica que llegó a la política tras la insistencia por parte de algunos miembros de la agrupación local de su partido para que se encargara del área de deportes, su especialidad y profesión. Nava ve de manera positiva el desarrollo económico actual del concejo, pero cree que falta mucho por hacer y que el proyecto de los populares podría darle un empujón al municipio si llegaran a la Alcaldía.

–Valore la acción del gobierno local.

–El gobierno del PSOE está haciendo una política continuista desde hace años. No observamos grandes cambios en cuanto a la gestión del concejo y a lo que entendemos que tiene que ser. Con ellos, cuando planteamos soluciones, por el bien de los ciudadanos, no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar, con seriedad. Me parece algo importante en los tiempos que corren.

–El alcalde, Ángel García, habla de atraer empresas para a la vez seguir fijando también población. ¿Se está haciendo bien?

–Creo que son temas distintos, aunque se enlazan, y que tampoco deberían ser los únicos. A la hora de atraer empresas, está claro que cuantas más traigamos, más empleo se puede crear y más fácil será incrementar población. Pero para residir hacen falta muchas más cosas, por las que ahora no se apuesta. Estamos contentos con el crecimiento empresarial, la priorización de los polígonos, pero, por ejemplo, se debería atender a los servicios de estas áreas industriales, tal y como propuso el PP a nivel autonómico.

–Dice que en Siero harían falta más cosas. ¿Cuáles?

–Lo primero son los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. Los impuestos deben ir ligados a la calidad de los servicios y lo que se ofrece. Pagamos mucho y hay muchos servicios que faltan. Podemos decir que en grandes capitales de Asturias se paga más pero, a cambio, también tienen muchas cosas que nos faltan.

–Defina su estrategia para el concejo.

–Nuestra idea se centra en el día a día. Preferimos invertir más en lo que ya tenemos, en mantenerlo en condiciones, que querer abarcar más de lo que no se puede sostener. Dar contenido a lo que se hace. En Siero hay grandes obras, como el Centro Polivalente de Lugones o instalaciones deportivas, que son más de lo mismo y están vacías de contenido.

–Ustedes han defendido el potencial turístico de Siero.

–Por ejemplo, el palacio de Aramil, su reforma, es una reivindicación que llevamos en nuestro programa. El de Celles está igual. El mechero de Saús, es algo único que tenemos ahí… Nosotros lo vemos muy claro con el turismo. Se presentó una moción a principio de mandato -que fue aprobada y aún no se ha comenzado a trabajar en ella- pidiendo un estudio de nuestro potencial. Al final buscamos coger ese patrimonio etnográfico, potenciarlo, aprovechar los puntos fuertes y ver las debilidades. Queremos una mesa en la que opinen todos los sectores involucrados. Seguro que serviría para atraer población y crear empleo.

-En el caso de la zona rural, también han sido muy críticos con las políticas desarrolladas.

-La zona rural prácticamente está olvidada. Los saneamientos están bien dentro de la inversión para mejor la calidad del servicio, pero hay muchas más cosas. En la zona rural hay muchísimas cosas por hacer. Nos llaman muchísimos vecinos, estamos intentando ir allí donde nos comunican algo y vemos que son cosas básicas que no entendemos cómo no las pueden tener. Ahora mismo, después de esta pandemia, vemos que la gente apuesta por vivir en zonas con más espacio, incluso de naturaleza, y eso la zona rural te lo puede ofrecer. Para que haya un crecimiento tiene que haber fijación de servicios. Para que los que se mudan puedan hacer su vida laboral, que haya accesos para los niños, que desarrollen allí sus estudios, facilitar la ubicación de empresas, respetar el entorno natural y favorecer comunicaciones, transporte y servicios en sí. Mantener la naturaleza que tenemos y potenciarla es algo importante. Cuidar nuestro patrimonio.

–¿Qué le parece que Amazon se instale en Bobes?

–Estamos encantados de que venga, de que haya elegido Siero. Antes de que tuviese el centro en otro lado, mejor que esté aquí. Va a atraer más empresas y generar mucho movimiento. Lo fundamental es que se genere empleo en Siero, que den prioridad a la gente de aquí.

-¿Cree que se logrará llenar el suelo disponible en el polígono?

-Creo que esto va a ser una rueda. El Principado tiene que estar presente, finalizando las obras necesarias. Por nuestra parte, lo que estamos haciendo es seguir apostando por enseñar los beneficios que tenemos en el concejo. Su situación e infraestructuras. Hay que seguir trabajando y promocionándolo.

-¿Qué diría que necesitan los vecinos?

-Entendemos que hay que dejar a la gente trabajar y vivir. Lo fácil sabemos que es cerrar y lo difícil es buscar soluciones para no cerrar. Es fácil hacer grandes obras muy vistosas y luego que falte el contenido. Es muy fácil intentar crecer y luego que falte la vida, que solo haya vacío. Para nosotros es algo muy importante. En esto estamos muy diferenciados. La gente necesita vivir y disfrutar.

-¿Se está haciendo lo necesario para que los jóvenes se queden en Siero?

-Para nada. Está claro que la política en juventud no ofrece nada. Ni formación, ni diversión, ni nada que les llame la atención. Tenemos que llenar ese vacío, gracias a Dios me mantengo entre ellos, soy consecuente con lo que necesitan, y por eso nosotros vamos a cubrir ese déficit. Está claro que se respira un aire nuevo de cambio. La gente lo pide a gritos, necesita ese cambio y creo que va a suceder. El PP es la única alternativa, a todos los niveles, para ese cambio.

-¿Se ve usted cómo candidato a la Alcaldía?

-A mí solo me queda hacer lo que estamos haciendo, trabajar, ser responsable y dar la cara por todos. Es lo que tenemos que hacer. El partido confió en mí en su día, en su lista. Lo que estoy haciendo es devolverlo con trabajo y sobre todo hacerlo con una sonrisa, creo que esa es la diferencia con otros.

-Pero, ¿le gustaría ser el cabeza de lista para las municipales?

-No estoy centrado en eso, queda mucho tiempo y no sabemos lo que puede pasar mañana. Siempre me sentí muy respaldado por el partido y cada vez siento más apoyo del ciudadano.