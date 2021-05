Edgar Cosío (Pola de Siero, 1980) es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Siero, donde ya lleva seis años como concejal. Asume que los dos próximos serán los últimos en el Consistorio, aunque sigue mostrándose entusiasmado a la hora de hacer propuestas de mejora para el municipio. En un parón de su trabajo como ingeniero químico atiende a LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo valora la gestión política municipal?

-Si nos vamos a lo más reciente, el último año sobre todo, me sale la palabra atípico. Creemos que había que haber hecho más cosas. Las ayudas a los sectores afectados por la pandemia llegaron muy tarde y creemos que son insuficientes. En el último pleno recordaba que hay una moción aprobada para una serie de bonificaciones fiscales que no se pusieron en marcha. Habíamos pedido ya al principio las ayudas directas y, cuando se sacaron, instamos a que se fuese pensando en la segunda tanda. Los presupuestos de 2021 los esperábamos más sociales, más orientados a paliar la pandemia y la crisis económica que está generando. Son unas cuentas continuistas, como desde que tenemos a este Alcalde (Ángel García). Hubo momentos buenos en el gobierno socialista, pero noto que este segundo mandato de García están dificultando la labor de la oposición. La transparencia fue para atrás, la participación ciudadana, lo mismo. Nos da pena, pero hay cosas que nos situaban a la cabeza en asuntos importantes.

-Habla de la parte social. Detalle a qué medidas se refiere.

-Cuando hablamos de parte social hablamos de reforzar lo público. Contar con unos servicios públicos de calidad es la primera pata para tener un Ayuntamiento social. En ese sentido, no se está cuidando el empleo público. Padecemos claros déficits de personal y no se mueve un dedo para solucionarlo. Hay que destinar más presupuesto a temas sociales. Solemos hacer una comparación de cuál es la media de gasto por habitante en Asturias y estamos muy por debajo.

-¿Qué considera que hay que darle a la juventud?

-Por una parte, la juventud necesita salidas. Opciones, para que se pueda quedar aquí. Hay temas que no serán directamente juventud, pero que, al final, acaban revirtiendo en ellos. En algunos se está trabajando de una manera digna. Por ejemplo el despliegue de fibra en el municipio. Eso claramente va a ayudar a fijar población. Las políticas de empleo van dirigidas a muchos sectores pero fundamentalmente con el problema de desempleo juvenil que hay tienen que ir dirigidas a gente joven. Venimos exigiendo que se pongan en marcha y no se hace. Hay que permitir a la juventud desarrollarse como individuos, como grupo, fomentar el asociacionismo, que se ha dejado abandonado, dotarles de espacios adecuados.

-¿Considera que los jóvenes ven futuro en Siero?

-Se están yendo, pero el problema excede de lo municipal. Siero no es una isla, la situación general de Asturias, e incluso de España, influyen más de lo que se puede corregir con políticas municipales. Un mayor tejido empresarial, unos mejores servicios públicos, contribuyen a fijar población, pero al final, en este marco europeo en el que vivimos es difícil.

-¿Puede ayudar la llegada de Amazon?

-La llegada de Amazon nos parece una buena noticia. No puede ser una mala noticia que llegue una empresa al municipio. Se le achacan una serie de cosas a Amazon. Esas cuestiones hay que trabajarlas. Hablamos de cómo se enfrenta el comercio local al electrónico o cuestiones de calidad del empleo que generen. Eso excede el marco municipal. Lo que tiene que hacer la sociedad sierense y la asturiana es vigilar que los empleos que se generen sean de calidad y que se cumplan los derechos laborales. Además, hay que trabajar en un marco global, el problema del comercio electrónico es global, Europa tendrá que ver cómo lo afronta. Se confunde un problema global, que es difícil de atajar desde el municipio, con la llegada de una empresa al concejo.

-¿Qué le parece centrar los esfuerzos en la atracción de firmas a polígonos?

-Creo que, en parte, nos estamos equivocando porque con la transición energética se están abriendo campos empresariales y de empleos verdes que habría que trabajar, apostando por esos sectores. Asturias, además de todo lo que para ella pueda suponer la transición energética debe hacer un trabajo importante en este sentido. En Siero habría que potenciar la vuelta a una industria agroalimentaria importante. Hay que potenciar el tema de productos de proximidad, ecológicos…Esto podría ser un nicho importante de mercado. Las administraciones tienen que apostar por sectores ecológicamente respetuosos.

-¿Hay un esfuerzo por el cuidado medioambiental en Siero?

-No vemos una política medioambiental. Es verdad que el Alcalde lleva la sudadera con mensaje ecologista y encendemos las luces del Ayuntamiento el Día de la Tierra, pero la política medioambiental se dejó totalmente abandonada. Hay que hacer cosas imaginativas. Bonificaciones fiscales, mejoras de zonas verdes… Solo hay que ver cómo están los cauces de los ríos o como no se atiende a la flora y la fauna cuando se hacen determinadas actuaciones.

-¿Cómo ve la fiscalidad del municipio?

-Llevamos unos cuantos años apostando y haciendo propuestas para que los impuestos, tasas y precios públicos fueran más progresivos. Algunas se aceptaron. Hay que apostar por bonificaciones en algunos de los tributos, enfocados a algunos sectores o a actuaciones como las de tipo medioambiental. Hay unos impuestos que son obligatorios, lo dice la ley, pero hay que buscar soluciones imaginativas para buscar ingresos. No creemos que sea cuestión de una política de reducción de ingresos, porque adelgaza lo público. No tenemos una presión fiscal demasiado elevada, ni creo que la haya que elevar más en este momento. El año pasado la subida de la viñeta fue importante y cuando la suben duele, pero nadie se acuerda que Foro el año que entró al gobierno la había bajado un 12%. Estamos en números aceptables, sin ser un paraíso fiscal.

-¿Se corresponden estos impuestos con los servicios que se prestan al ciudadano?

-Creo que tenemos que mejorar. Por una parte en la oferta. Siero es complejo, tenemos cuatro núcleos poblacionales importantes. El Berrón está entre los 30 primeros de Asturias y los servicios que tiene son mínimos. Sé que es costoso descentralizar los servicios. Hay que sentarse a pensar Siero. Se hizo un amago con Guillermo Martínez de Alcalde y habría que retomarlo, volver a pensar estratégicamente el concejo, sentarse a planificar estratégicamente el municipio teniendo en cuenta esos núcleos y la amplísima zona rural. Eso ya lo propusimos en el mandato pasado, coger ese plan estratégico que quedó pendiente y repensarlo, pero no se apuesta por ello. Al final vas tirando con lo que hay y con la merma de la plantilla municipal.

-¿Considera que hay margen para el crecimiento del concejo?

-Sí que hay margen, desde el punto de vista poblacional. Estamos en una región que pierde población, pero Siero está en una situación geográfica y económica privilegiada. Hay margen para crecer, pero el problema es que lo haremos respecto a zonas de Asturias que decrezcan.

-Su organización no suele estar muy de acuerdo con el gobierno del PSOE…

-Creo que es porque somos exigentes a la hora de negociar. Sabemos que cuando lo haces tienes que ganar en unas cosas y perder en otras. Esos planteamientos que llevamos a las negociaciones cuando las hay, que cada vez son menos, les obliga a ceder más cosas que con otros grupos. Por ejemplo, en los últimos presupuestos tuvimos un primer encuentro en el que nos plantearon las líneas generales, nos emplazaron a una segunda para concretar y seguimos esperando por ella.

-¿Se ven pactando con ellos en el futuro para gobernar o incluso gobernando en solitario?

-No nos cerramos a los pactos. En la naturaleza de Izquierda Unida siempre estuvo llegar a acuerdos en el seno de la izquierda. Las posturas no están todo lo cercanas que deberían. Influyen las posiciones políticas, las personas que estamos en los puestos… En ese sentido, que ahora no haya una sintonía, no significa que no pueda haberla. Creo que podemos ser alternativa. Las dos veces me presenté pensando en ser una alternativa. La posición de salida no es tan determinante. IU en Mieres subió mucho cuando ganó la Alcaldía, por poner un ejemplo. Esas subidas existen.

-Aún resta medio mandato. ¿Qué propuestas les gustaría poder sacar adelante?

-Lo fundamental sería el empleo público. Reforzar la plantilla y estabilizarla. Hay una interinidad importante y se necesita hacer una oferta pública. La atención a la zona rural sería otra. Llevamos pidiéndola hace años y cada vez está más abandonada. Lo que se hacen son caminos, maquillaje de infraestructuras.

-Pero los porcentajes de inversión en zona rural son altos. ¿O no?

-El problema es que invertir no solo es en ladrillo, cemento y hormigón. Por supuesto que se necesitan saneamientos y se está haciendo. Nosotros los apoyamos en eso siempre. Hace falta un plan de movilidad a nivel municipal que pueda enlazar con los del Principado. En la medida de lo posible crear servicios servicios públicos, una empresa de transportes, por ejemplo. También remunicipalizar algunos servicios, especialmente los que peor funcionan, como el mantenimiento de zonas verdes.

-¿Será candidato otra vez a la Alcaldía en dos años?

-No voy a ser cabeza de lista ni a ir en puestos de salida. Cuando acepté ir de número uno dejé claro que mi compromiso era para un máximo de dos mandatos. Creo en la limitación de mandatos y lo pone en los estatutos de IU. Hay compañeros capacitados para ocupar ese lugar y no esta en mi cabeza ser concejal más allá de 2023.