Los Álvarez, 76 años dando cuerda a la vida de la Pola

Los relojes, mucho tiempo atrás, eran solo de cuerda, todos mecánicos. Tenían rodaje (ruedas) en la maquinaria interior y el movimiento iba desgastando las piezas hasta que era necesario acudir al taller para la reparación. A mediados de los años 40 del pasado siglo, en la Pola, para estos casos, muchos ya acudían a la Joyería Constantino Álvarez. Luego vinieron los de cuarzo, los de pila y los digitales. Y el negocio siguió estando abierto para vender los nuevos tipos y modelos –y arreglarlos si fuera necesario– a la vez que iba pasando de generación en generación de la misma familia. Hoy es ya la tercera la que está incorporada al establecimiento, que abrió sus puertas en 1945, en la calle Conde de Santa Bárbara, y se mantiene, 76 años después, como un referente del comercio local y con el mismo éxito de público que le ha permitido acumular tan notable trayectoria.

El secreto de la “durabilidad” del establecimiento está ligado a la profesionalidad de quienes lo fundaron y quienes luego siguieron su estela. “Hay que trabajar mucho, desde luego”, explica José María Álvarez Pérez, que aún no se ha jubilado “del todo” y comparte tareas en el local con su hijo, José María Álvarez Domínguez. “Las cosas han cambiado muchísimo a lo largo de tanto tiempo, aunque tenemos mucho movimiento de ventas y taller, que es imprescindible. No es solamente vender un reloj, muchas veces hay que adaptarlo, repararlo. Y tenemos taller de joyería, de relojería, de grabado, todo funciona con un soporte de taller. No vendemos una sortija que no haya que achicar o aumentar, que no haya que modificar o reparar al cabo de unos años, por poner un ejemplo”, señala.

Son nuevos tiempos y nuevas demandas de los clientes – “antes se vendía mucho más el oro, ahora más chapado, plata en su color, incluso acero, metales más económicos, muy duraderos y así la gente puede cambiar fácilmente de modelo”–, pero lo que no se modifica es el nombre del negocio ni la fama que ha logrado a lo largo de su historia. Esta comenzó de la mano de Constantino Álvarez Quirós, que falleció en 1999. Su vinculación al mundo de la joyería se inició incluso antes de abrir tienda en la capital sierense.

“Empezó con 12 años, era un crío, en los años veinte del pasado siglo. Entró como aprendiz con el relojero que había en la Pola, que era Mariano Cezón y había venido de Llanes. Antes se empezaba así, con los oficios, de aprendiz donde se podía. Y ahí estuvo hasta los 18 años. Luego ya fue a especializarse un poco más a Oviedo, con la Joyería Solís. Trabajó allí unos años y luego ya en casa. Vivía en la zona de la capilla de Santa Ana y la gente me contaba, aunque muchas de esas personas ya murieron, que mi padre trabajaba al lado de una ventanina y que por esa ventanina le iban a llevar los relojes para que los reparara”, cuenta José María Álvarez Pérez.

Después, ya en 1945, su padre, el fundador del negocio, alquiló el mismo local en el que hoy sigue el comercio –aunque era más pequeño, ya que el actual ha sido ampliado– y, junto a un hermano, Joaquín, al que él mismo enseñó el oficio, montaron el comercio. “Mi padre siempre fue el dueño, pero el hermano lo ayudó siempre muchísimo”, añade. Había otro hermano, José María Álvarez, que falleció joven en un accidente laboral. La hija de este, Conchita Álvarez, pasó también a ser parte de la plantilla, en la que permaneció hasta 1999.

Llegaron a tener hasta cuatro tiendas. Todas con el mismo nombre: Constantino Álvarez. La de la Pola, donde también abrieron un bazar, en 1965, que cerraría en 1979, el mismo año en que también clausurarían la joyería que habían abierto años atrás en Noreña. El cuarto establecimiento estuvo en Nava hasta hace hace algo más de dos años, pues cerró sus puertas en 2018.

El fundador, fallecido en 1999, vio a su nieto, José María Álvarez Domínguez, ya formándose y aprendiendo para el negocio. Porque el más joven de la saga siempre ayudaba algo en épocas como Navidades y fue recibiendo enseñanzas, entre otros miembros de la familia, de su tío Joaquín. Es, además gemólogo, para lo que se formó en la enseñanza que imparte la Universidad de Oviedo en la Facultad de la Escuela de Minas –como su padre, que también lo hizo en ella y en Madrid, especializándose en el trabajo con diamantes– y se fue quedando en el negocio, donde sigue en la actualidad.

Por el establecimiento han pasado a lo largo de estos años otras personas, como un relojero, “José Luis, que ahora trabaja para la Joyería Ulibarri”. Los dos Álvarez que quedan al frente del local mencionan también a Rosi Nachón, ya jubilada, como también lo está Carmen Domínguez –esposa y madre de los titulares– y a Isabel Argüelles, que les acompaña actualmente –desde hace 16 años– en un negocio que no solo ha sido la forma de vida de varias generaciones de una familia, sino que se la da a la calle comercial polesa en la que espera seguir por muchos años.