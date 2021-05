Patricia Martín (Valladolid, 1973) llegó por primera vez a la política de la mano de Ciudadanos Siero, formación de la que es portavoz. “Nunca me lo había planteado antes, yo me dedico a mi trabajo”, explica. Profesional de la consultoría, es una de las concejales que mayores diferencias está teniendo en los últimos tiempos con el gobierno municipal socialista, que la ha dejado fuera de la Junta de Gobierno.

-Valore la gestión del gobierno local

-Creo que el gobierno de Siero está desarrollando una política basada en grandes obras. Inversiones grandes. Es lógico, porque es algo que perdura y que todos vemos. Las inversiones son importantes, por supuesto. Pero se están dejando de lado los servicios al ciudadano, los factores que dan bienestar a una sociedad.

-¿A cuáles se refiere?

-A la seguridad, que está abandonada, la educación... También habría que darle un impulso importante a la activación del empleo, entre otras muchas cosas.

-¿Qué hace falta en seguridad?

-Es indudable que el concejo de Siero es seguro comparado con cualquier barrio de Madrid, pero nosotros tenemos que contextualizar la realidad. En un concejo que supera los 50.000 habitantes se necesitan más efectivos policiales y medios materiales a su disposición. Hablo de vehículos nuevos, mejores instalaciones y, principalmente, más plantilla. Llevamos pidiéndola no se sabe cuánto... Si no tienes presencia policial, cómo vas a garantizar la seguridad. Desgraciadamente la Policía Nacional tampoco tiene efectivos. Si tienes algo que depende de tu Ayuntamiento y no lo utilizas es una pérdida para los vecinos.

-¿Cree que los vecinos tienen miedo realmente?

-Lo de la seguridad es muy subjetivo. Si estamos viendo continuamente atracos o trapicheo de drogas, pues lógicamente te sientes insegura. A mí lo que me trasladan los vecinos es que no tienen suficiente policía y que cuando les llaman tienen tiempos de reacción altos porque el concejo es muy grande.

-¿Qué se puede mejorar en Educación?

-Habría que reforzar la plantilla de educadoras en las escuelas infantiles. La decisión de poner la nueva instalación en el Cinema de la Pola ha sido una decisión unilateral del PSOE. Cuando se gestione este edificio habrá que ver cómo se solucionan otras cosas, por ejemplo el aparcamiento. Hay más factores añadidos. Con las escuelas infantiles siempre estamos contando el numero de educadoras y a qué jornada, cuando tenemos una subvención del Principado. Hablo con compañeros de otros ayuntamientos al respecto de esto y me dicen que con la ayuda van sobrados.

-En materia de empleo, ¿qué debería hacer el Ayuntamiento?

-Venimos apostando por planes de formación y empleo y, ahora, con la crisis del covid, son más necesarios. Hay mucha gente que ha perdido su empleo, cientos de autónomos que han bajado la persiana. Un Ayuntamiento como administración más cercana tiene mucho margen para ayudar esas personas desempleadas, a través de orientación, información y formación. No hace falta más que mirar lo que hacen otros concejos.

-¿Tiene Siero margen para crecer?

-Siero tiene una enorme potencialidad. Por su centralidad, sus comunicaciones, tenemos zona rural, tenemos de todo. Por eso propusimos la moción para favorecer la atracción de talento. Buscamos que vengan profesionales a trabajar aquí, precisamente porque vemos todo ese potencial. Esta propuesta que hicimos estaba en la línea de lo que trabaja el Principado y, sorprendentemente, solo votaron en contra el PSOE y la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF). Luego se llevó a cabo en la presentación que estuvimos en Madrid. Me faltó tiempo para ir a apoyarles, porque hay que trabajar todos, sin rencores, para que Siero sea una referencia dentro y fuera de Asturias. Aquí hay muchas oportunidades y es una pena que los jóvenes se tengan que ir a Madrid.

-¿Qué le parece la llegada de Amazon a Bobes?

-No olvidemos que la llegada de Amazon se produjo gracias a la oficina de atracción de inversiones, propuesta por el grupo parlamentario de Cs. Fue la que, tal y como reconoció la Cámara de Comercio, atrajo esa inversión mayúscula que va a ser Amazon. Me parece una operación de la que tenemos que estar orgullosos, de enorme importancia y trascendencia, no solo por la capacidad de generación de trabajo, sino porque puso Siero en el mapa nacional. Habrá que esperar a ver si el gobierno es capaz de favorecer el empleo local y de apoyar al pequeño comercio, que también tiene que dar el salto a nivel digital. Consideran que no tiene lo recursos suficientes para hacerlo. Esa es la asignatura pendiente que tiene Siero con el comercio local. En la venta online caben todos.

-¿Cuál es su propuesta de política fiscal?

-A nivel general defendemos una fiscalidad moderada. Para empresas y para familias. La clave está en la capacidad del gobierno en coordinarse con el Principado, que a su vez debe tener un papel relevante en el panorama nacional. Ahora mismo el gobierno del Principado tiene todavía la asignatura pendiente de poder defender los intereses de Asturias. Se ha visto en muchos casos, con el estatuto electrointensivo, con el lobo, con los peajes, con las térmicas. En Siero nos crujen con el sablazo de los peajes, porque estamos en el centro. Ocurrencias de este tipo de Pedro Sánchez las debe frenar el Principado y los ayuntamientos tienen que hacer llegar sus demandas al Gobierno regional. Ambas administraciones deben ir de la mano. Hay otras regiones que están más favorecidas, por ejemplo las nacionalistas, que siempre salen ganando.

-Menciona la zona rural, ¿cuál es la situación de los vecinos de estos núcleos no urbanos?

-Lo ilustro con un caso. Tenemos una vecina de Vega de Poja que lleva un año peleando para que su hijo pueda ir al instituto con el autobús escolar. Para que le recoja en la parada que le corresponde, y no lo consigue. Así se te quitan las ganas de tener niños en la zona rural. Las políticas del gobierno son centralizadas en las grandes poblaciones. No todo es saneamiento, aunque es muy importante. Al final, ¿qué es lo que te permite vivir en la zona rural? Tener conexión, transporte y que tu hijo pueda ir al colegio. Eso es lo que pide la gente ordinaria, normal, cuando sus hijos se levantan para ir al centro educativo, tenerlo resuelto. No pagar excesivos impuestos. El Ayuntamiento debe ser capaz de trasladar este problema o cualquiera a la Consejería de Educación.

-Después de que la expulsaran de la Junta de Gobierno, ¿cómo está la relación con el PSOE?

-No hemos tenido ocasión de vernos. Nuestra voluntad es tener una relación normalizada. No hemos cambiado nuestra hoja de ruta. El jueves vamos a presentar una moción para defender los intereses de las familias y hemos ido recabando apoyos. Esperamos que el gobierno apoye esta moción. Esperemos que los setos nos dejen ver el bosque, que diría el Alcalde.

-El gobierno local ordenó cortar los setos de La Fresneda que superaban los 2,5 metros para adaptarlos a la normativa municipal, que no permite que superen esa altura. ¿Cree que su expulsión de la Junta de Gobierno tuvo que ver con esa polémica?

-No, para nada. Fue o la disculpa o la gota que colmó el vaso. Creo que es una estrategia para coartar la información a la oposición. Somos un partido incómodo, porque igual que decimos y felicitamos al equipo de gobierno cuando creemos que hace algo bueno, cuando no nos gusta algo, lo decimos también. Nosotros no tenemos lastres de partido, hacemos política pragmática. Decidimos en función del interés de los vecinos, entonces ellos no tienen garantía de que vayamos a apoyarles todo. Igual es lo que buscan. Apoyaremos lo que sea bueno para los vecinos, lo presente quien lo presente. La hemeroteca está ahí, en los dos años que llevamos en el Ayuntamiento hemos sido capaces a llegar a acuerdos con grupos diferentes. La prueba es esta moción de las familias numerosas, hemos conseguido poner de acuerdo a toda la izquierda y a toda la derecha.

-Dijo usted hace pocos días que el gobierno está debilitado, ¿lo percibe así?

-Sí que lo percibo, absolutamente. A la prueba me remito, viendo la sobreactuación que ha hecho sacándome a mí de la Junta de Gobierno. Hay mucha gente que nos llama y nos dice que no se sienten representados. Eso el gobierno lo sabe. Es difícil mantenerse, el desgaste es importante. Lo entiendo. Es más difícil mantenerse que ganar concejales.

-¿Puede afectar el desgaste de la marca Ciudadanos a sus resultados en las próximas elecciones municipales?

-Nadie tiene una bola de cristal, no sé lo que va a pasar en dos años. Nosotros estamos en un ámbito muy municipal. Aquí todo se sabe, lo que hacemos, cómo trabajamos. Si voy a hablar con un vecino de Anes y le soluciono un problema, sabe lo que hemos hecho. Se vota en clave municipal, hay que centrarse en eso, en lo que nos afecta en el día a día. Hay mucho trabajo que no se ve, que tiene que ver con hablar con vecinos, profesionales y asociaciones y están viendo que acudimos siempre que nos llaman.

-¿Se plantean dejar Ciudadanos antes de que acabe el mandato y pasar al Grupo mixto, como pasó con sus concejales en otros municipios?

-Nunca, para nada. Nosotros tenemos un compromiso con los votantes de Ciudadanos. Estamos en el mejor proyecto que puede haber en Siero. Tenemos grandes diferencias ideológicas con el resto de partidos y para nada nos estamos planteando eso. Tenemos una responsabilidad con quien ha votado a un partido moderado, de centro y liberal.

-¿Se presentará como cabeza de lista en las próximas elecciones?

-De aquí a dos años queda mucho. Me estoy preocupando con lo que ha pasado la semana pasada y la siguiente.

-¿Lo hará bajo otras siglas, igual con las del PP?

-Estoy en el mejor proyecto que puede haber. De aquí a dos años quién sabe. Si nos dicen el año pasado que iba a venir un virus de China… Queda mucho mandato, nuestro foco es trabajar día a día con los vecinos. Esta es nuestra hoja de ruta.