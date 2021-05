“Somos el mejor Ayuntamiento de Asturias en gestión, gracias a vosotros, los funcionarios”. Claro y contundente se mostró ayer Ángel García, alcalde de Siero, en el acto de entrega de las insignias de oro y plata, por Santa Rita, a los funcionarios jubilados y a los que llevan 25 años de trayectoria en el Consistorio. Eran 36 los convocados para el homenaje, pero solo se presentaron 19.

Entre los ausentes, ocho policías, que por la situación de enfrentamiento entre el cuerpo y el regidor, optaron por no acudir. Sobre esto habló también García, restándole importancia: “Igual no se consideran ejemplares. Es una deferencia que se tiene con ellos, es voluntario y habría que preguntarles a ellos”, apuntó antes del acto.

Ya en el desarrollo del acto de entrega, García hizo un emotivo discurso ante los presentes. Destacó la buena marcha del concejo, agradeció la entrega de los trabajadores municipales e incluso se disculpó por posibles situaciones de enfrentamiento. “El servicio público es algo muy grande, muy importante. Llevo ya 16 años aquí y ya me doy cuenta con una mirada a quien le caigo bien y a quien mal. Creo que hay espacio para discrepar y pido disculpas por si en algún momento no he sabido reconocer su trabajo”.

Más allá de las situaciones tensas, predominó la alegría y la buena sintonía entre representantes municipales y funcionarios, encantados de recoger sus premios. Acudieron al acto, como representantes de los premiados en la edición de 2020, que tuvo que ser cancelada por la pandemia, Francisco Alberto Rozas, Estefanía García, José Antonio Rodríguez, Matilde Fernández, Carmen Suárez, Juan García, José María Llorián, José Luis Iglesias y Fernando Corripio. En el caso de los premiados en 2021, estuvieron en el acto Rogelio Parajón, Jesús Ángel García, Juan Rabanillo, Jorge Luis Alonso, José Aurelio Camblor, Mónica Álvarez, Javier Peña, Luis Cuesta, José Manuel González, Jesús Francisco Mañana y José Luis Rodríguez.