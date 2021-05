El SIPLA recurrirá el archivo de la denuncia que habían interpuesto contra el alcalde de Siero, Ángel García, por prevaricación, amenazas y coacciones, entre otros delitos. El sindicato dice "respetar la opinión" de la magistrada del juzgado número cuatro de Siero, que entiende que no hay infracciones penales, sino que los hechos se enmarcan en el seno de "un conflicto laboral". Sin embargo, no comparten esta interpretación: "En aquel momento no había ningún conflicto laboral. Solo nos habíamos manifestado una vez para reclamar unas mejoras en la plantilla", defiende el portavoz del SIPLA en Siero, Javier Martín.

Los acontecimientos denunciados por el sindicato policial se remontan a finales de 2019. Fue entonces cuando, tras la primera concentración realizada por los agentes en la plaza del Ayuntamiento, García habría entrado abruptamente en las dependencias policiales, profiriendo amenazas e insultos, según reza la denuncia del sindicato. A su vez, según una grabación aportada al juzgado, el regidor habría mantenido un encuentro con un subinspector en su despacho, instándole a declarar contra el Comisario Jefe y contra Martín, por supuestas irregularidades en la gestión del cuerpo.

El Juzgado sierense ya había archivado esta acusación a los pocos días de ser presentada. Sin embargo, el SIPLA recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial y esta la reabrió, solicitando a la jueza que tomara declaración a los implicados. Tras completar esta fase, la decisión ha sido la misma, cerrar el caso. Ante esto, Martín anunció la intención de su formación de recurrir, entendiendo que no se trataba de ningún conflicto laboral, sino de delitos punibles.