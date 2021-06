El Parlamento asturiano ha aprobado hoy la Proposición no de ley del grupo parlamentario de Ciudadanos para sustituir la pasarela de El Carbayu, en Lugones, "por otra más segura y accesible". El diputado Sergio García ha incidido en que ya habían registrado esta iniciativa en agosto de 2020, pero que "a día de hoy no ha perdido ni actualidad, ni vigencia". Así, ha recordado que el Ejecutivo autonómico realizó obras en la infraestructura ante las continuas quejas vecinales por el peligro que suponía su deterioro, pero que una vez que concluyeron las actuaciones, los usuarios mostraron nuevamente su malestar por lo que a su juicio era un "parche" que no solucionaba el problema.

"Estas actuaciones se produjeron a final de año, pero es que en vez de repararlo, uno de los caminos que salen de la pasarela tiene una valla de madera, de postes, en los que la gente se apoya y que les sirve de seguridad para no caerse a la vía y lo han tirado. Si se comprometen a arreglar algo y aparte de no arreglarlo lo estropean, no es nada nuevo porque esto es un sino de la política que lleva el gobierno socialista", ha indicado.

"Los trabajos han sido insuficientes y no han logrado solventar las caídas a las que se enfrentan cada día los usuarios del paso que acuden al colegio, al campo de fútbol o a pasear por el parque. Algunos hablan de tomadura de pelo y todos de peligro", ha alertado el diputado.