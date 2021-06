El “patito feo”. Así se sienten los vecinos de Santaolaya de Vixil porque ninguna administración se responsabiliza en la reparación de su carretera. Lo único que piden, después de haber recabado 318 firmas de los habitantes de la zona, es que se elimine la maleza de las cunetas y se rellenen de cemento para ensanchar el tramo de vía que cruza el pueblo y nace en La Venta de La Salve: “No hay que expropiarle tierra a nadie y no es más que un kilómetro”, denunció ayer, parado en mitad de la vía, Marcelino Quesada, que lleva más de seis años persiguiendo este arreglo. Aunque, según indicó, llevan más de 30 años sin hacer una restauración en la citada carretera.

Los vecinos explican que la vía tiene alrededor de 3 metros y medio de ancho, y que eso no es distancia suficiente para que pasen dos coches a la vez. La única solución para los vehículos que la transitan es hacer una parada en los apeaderos existentes en algunos laterales de la carretera cuando se cruzan con otro vehículo.

Sin embargo, muchas veces no pueden porque, con la vegetación tan alta, no tienen visibilidad suficiente para prevenirlo: “Es muy peligroso. Yo, la semana pasada iba con mi mujer embarazada en el coche y tuve un accidente. Fue en la zona de la iglesia, que hay muchas curvas cerradas: el camión iba ocupando el centro de la carretera, no giró bien y lo único que pude hacer fue dar un volantazo para esquivarlo. Por suerte, no nos pasó nada”, relata Rafael Caparroz, que se mudó a Santaolaya hace dos años.

Los habitantes del pueblo hablan de “corresponsabilidad” de la administración local y regional, ya que, si bien la competencia en carreteras es del Principado de Asturias, según indican, el Alcalde se comprometió a hacer la reparación en el programa electoral de los últimos comicios (2019): “Hay veces que el Ayuntamiento asume obligaciones que le corresponden a la comunidad, como con la mejora de los colegios. Deberían hacer lo mismo en la reparación de esta vía. Estamos muy decepcionados”, protesta Agustín Fernández, que fue el último alcalde de barrio de la localidad.

Según afirman, su paciencia está llegando al límite: “Nos da igual plantarnos en el despacho de presidencia para hablar con Adrián Barbón. Exigimos soluciones, porque ya no sabemos que hacer”, añade Agustín Fernández. Y, para corroborar su preocupación, le pide al Alcalde que revise los datos de siniestralidad de la jefatura de tráfico en esa zona:” Lo último que nos dijeron es que esta carretera, por el tráfico que tenía, no era prioritaria. Que era una carretera de segunda, pero ya llevamos así seis años. Estamos al límite”.

Además, no entienden por qué se les ha dado prioridad a otras zonas que no tienen que hacer frente a un problema de tal magnitud. “También tenemos baches en el pavimento y muchos transportistas que pasan por la zona protestan. Un día va a pasar algo grave”, señala Agustín. Hace un recorrido en coche mostrando los desperfectos y en mitad de la carretera hay un camión del Ayuntamiento haciendo reparaciones en los postes de la luz. Tiene que retroceder a un apeadero para dejar paso al vehículo:

-¿Lo ves? No podemos más.