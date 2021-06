El vicepresidente del Gobierno y responsable de la consejería de Medio Ambiente, Juan Cofiño, ha asegurado hoy en la Junta General que no tiene constancia administrativa de quejas vecinales por molestias que pueda causar el túnel del centro experimental de Anes, que gestiona la Fundación Barredo, y que se utiliza para ensayos y pruebas experimentales. Cofiño ofreció esa respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, a quien indicó que se han realizado obras por un importe superior al millón de euros, que incluye la construcción de una depuradora y de un muelle contenedor de residuos. Ese túnel tiene una longitud de más de 600 metros, en el que se realizan ensayos de fuego, entre otras pruebas.

Cofiño afirmó que en la consejería de Medio Ambiente "no consta ninguna incidencia" sobre el funcionamiento de ese túnel experimental, donde se acaban de realizar obras de mejora, aprobadas en materia medio ambiental, y a las que se han puesto "condiciones adicionales" cuyo cumplimiento será objeto de análisis en la licencia, que es competencia municipal, en este caso del Ayuntamiento de Siero.

"Hay quejas de los vecinos sobre las pruebas que se realizan en el túnel. Sale humo con afectaciones importantes y el Alcalde no escucha a los vecinos ni se interesa por el tema. Es cierto que se han hecho mejoras pero no son suficientes", ha expuesto la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez. El vicepresidente se comprometió en la comisión de Medio Ambiente a "interesarse" por este asunto, ya que hasta ahora, aseguró, "no tenemos denuncias, nadie nos las ha planteado en términos administrativos".