Susto en Pumarabule. Un vecino de 42 años de la localidad sierense ha resultado herido con quemaduras y cortes en brazos y cara tras la explosión de una bombona de butano en su domicilio. Los hechos han tenido lugar en torno a las 21.15 horas. Fuentes del 112 señalan que la explosión pudo ser provocada. Además, algunos residentes aseguran que no es la primera vez que el hombre tenía este tipo de conductas. Según testigos, la víctima no aparentaba sufrir heridas graves "aunque parecía estar aturdido y decía que oía mal", pues logró entrar por su propio pie a una de las tres ambulancias que acudieron junto a cinco camiones de los Bomberos y varias dotaciones de la Guardia Civil a socorrerle. El hombre fue trasladado al HUCA para una exploración en profundidad. El suceso ha causado gran expectación entre los residentes de la barriada de Carbayín Bajo, que señalan que hubo hasta cierta dosis de fortuna en el incidente: "Al chaval no le pasó nada ni a los vecinos ni a nadie de la calle. Pudo haber sido una desgracia".

La explosión tuvo lugar en torno a las 21.15 horas. Según los vecinos, la víctima, que vive solo en el primero derecha del número 14 de Pumarabule, había llegado minutos antes de trabajar. "Sonó un ruido muy fuerte y comenzó a oler a gas. Cuando salí a la ventana, ya había mucha gente en la calle", explica un residente, quien señala que a causa de la deflagración salieron volando varias ventanas de la vivienda. "Salieron disparadas las de ambos lados del piso. Las que miran hacia los otros bloques y las que dan al parque", relata.

Afortunadamente, todo apunta a que no habrá que lamentar más daños que los materiales sufridos en la propia vivienda y en un vehículo aparcado en la calle sobre el que cayó una ventana: "En el piso de arriba y en el de abajo vive gente. A ninguno les pasó nada. Y por lo que parece, al chaval tampoco".

Pese a que todo apunta a que la explosión fue provocada por el propio individuo, ahora será labor de la Benemérita investigar los porqués de un suceso que, como afirman en Pumarabule, "pudo acabar en una desgracia muy gorda y quedará sólo en un susto".