Javier Pintado (1977, Pola de Siero) es el portavoz de Somos en Siero. Entró en política en el año 2015 con Podemos y se presentó como cabeza de lista en las dos últimas elecciones. Tiene claro que una vez termine el mandato, su carrera política habrá acabado y se dedicará por completo a sus empresas.

-Valore la acción del equipo de gobierno.

-Es una acción claramente cortoplacista y dando tumbos. Muchas palabras, mucho gasto en publicidad, pero cada cambio, como los carriles bici, por ejemplo, acaba yendo de unos criterios a otros porque no hay una reflexión acerca de cómo hacer las cosas. Transformación real, en mejora del medioambiente y de la calidad de vida, no se está haciendo.

-¿Qué harían ustedes?

-Creemos que es necesario forzar la peatonalización o modificar los sistemas de recogida de basura. Son cosas que se dicen, pero que nunca se llevan a cabo, sino al contrario. Consideramos que hay que conjugar la oferta privada y pública, solo se apuesta por la privatización absoluta. Acordamos unos presupuestos con el Alcalde (Ángel García) en el que pedíamos cuatro líneas de trabajo, un servicio de comida a domicilio para personas mayores que no se sacó aún; mejorar el transporte público en las zonas rurales, que sigue sin desarrollarse; poner a disposición de Vipasa todo el suelo público que tenemos en el concejo; y el plan de empleo municipal. Sobre la empresa de transporte público nos dijeron que no, así que esperamos que rectifiquen, y el plan de empleo municipal está pendiente. No solo hacemos propuestas, sino que son tan realizables como para que el equipo de gobierno las integre en sus presupuestos.

-Cita la cesión del suelo para vivienda pública, pero hace poco se ha vendido una parcela municipal a una constructora privada…

-Es la demostración de que, hasta ahora, se prefiere más seguir con la especulación urbanística a rebajar los precios de la vivienda en Siero. El Alcalde lo firmó en el presupuesto y nos gustaría que rectificara y aplicara estas medidas que son, a todas luces, necesarias.

Lo que nos va a salir muy caro es tener zonas abandonadas. Todo lo que se invierta en fijar población va a generar riqueza. No solo se trata de arreglar un camino, sino dar servicios para que la gente pueda seguir viviendo allí.

-Habla del transporte público, en principio los autobuses tendrían como objetivo conectar con Amazon…

-A eso nos referimos cuando decimos que no hay visión de futuro. Lo que nos va a salir muy caro es tener zonas abandonadas. Todo lo que se invierta en fijar población va a generar riqueza. No solo se trata de arreglar un camino, sino dar servicios para que la gente pueda seguir viviendo allí. El transporte público es clave y más si queremos reducir las emisiones contaminantes. Que luego el transporte público lo utilicen empresas y se coordine incluso horarios, por supuesto, es algo positivo.

-¿Le parece bien la llegada de Amazon?

-Cualquier empresa que venga a Siero es bien recibida. Lo único que exigimos, y que Amazon no está haciendo, es que se tribute como el resto de empresas, que la legislación laboral sea igual para todos y paguen igual que el comercio local en Siero. No solo vivimos del IBI, también de transferencias del Estado y de otros ingresos, y los pequeños comercios están aportando mucho dinero. No puede haber una competencia desleal.

-¿Se llenará el polígono de Bobes y habrá futuro?

-Es lo que esperamos. Nosotros en su día planteamos una gran inversión para un centro de futuro. No creemos que un almacén logístico genere el valor añadido suficiente para un empleo de alta calidad y a largo plazo. Creemos que debería enfocarse hacia otros sectores mas pujantes, que requieren mas formación y dan más estabilidad laboral. Lo que nos preocuparía es que Bobes se convirtiera en un terreno de especulación.

-¿A qué se refiere?

-Que venga gente ahora a comprar terrenos aprovechando el efecto de la resurrección del polígono, cierren la empresa al poco y luego quieran revender el suelo a la gente de aquí que lo necesita para instalarse.

-¿Hay futuro para la juventud en Siero?

-El tema es qué tipo de juventud que queremos. Si queremos una preparada y con futuro o no. El ejemplo son los centros de estudio y su cierre. Si queremos mano de obra barata, igual sí que están en un buen sitio.

Hay exámenes centralizados de Policía a nivel regional y luego escogen destino; a Siero vendrán los que no tengan posibilidad de ir a ningún sitio porque este Alcalde es sumiso ante los empresarios, pero duro con los trabajadores

-¿Qué harían ustedes en este sentido?

-De lo que se trata es de construir el futuro que queremos, enfocando a priorizar ciertos sectores que tengan valor añadido. No un puesto de trabajo, por el hecho de serlo, es bien recibido. Hay gente que cobra 800 euros diarios trabajando 16 horas y eso no se puede incentivar desde lo público.

-¿Ve atractivo el Ayuntamiento de Siero para un empleado público?

-Ahora mismo está claro que no. Tenemos un problema que es la Policía. Se están haciendo exámenes centralizados a nivel regional y luego escogen destino. A Siero vendrán los que no tengan posibilidad de ir a ningún sitio. No es atractivo ver al Alcalde enfrentarse a los funcionarios, imponer su criterio sobre el de los técnicos… Es sumiso ante los grandes empresarios, pero especialmente duro con los trabajadores.

-Pidieron su dimisión tras el juicio por la supuesta agresión a un vecino, ¿lo mantienen?

-Tiene toda la presunción de inocencia y hay que esperar la sentencia firme. Nadie puede estar al frente de Siero si tiene una sentencia firme por un delito de lesiones. Llevamos años avisando de lo que pasaría con la gasolinera de Ullaga, decían que estaba solucionado, ahora reconoce que mintió en su momento y que ahora va a haber que tirar cosas. La justicia trabaja lenta pero acaba sacando la verdad a la luz. No puede pensar que está condenado por hacer bien las cosas.

En política, y más en estos tiempos, la clave está en la inestabilidad constante. Que nadie dé nada por seguro, las cosas pueden cambiar mucho de un día para otro. Creemos que es necesaria una transformación total en la forma de enfocar el municipio

-¿Qué relación tienen con el PSOE?

-Nosotros, como digo, llegamos a un acuerdo presupuestario. Durante la pandemia constantemente estuvimos mandando propuestas, no hicimos ninguna declaración pública, aunque no nos gustaran ciertas cosas, porque creemos en la unidad. Para nosotros no hay problema para trabajar con las bazas que nos dieron los vecinos. Tenemos que relacionarnos desde la cordialidad institucional y se puede llegar a acuerdos como en estos presupuestos.

-¿Cree que tienen posibilidades reales de gobernar en el próximo mandato?

-En política, y más en estos tiempos, la clave está en la inestabilidad constante. Que nadie dé nada por seguro, las cosas pueden cambiar mucho de un día para otro. Creemos que es necesaria una transformación total en la forma de enfocar el municipio. Cuando lleguen las elecciones y se tengan los votos, buscaremos con la mayor fuerza posible esa transformación.

-¿Se presentará a las próximas elecciones?

-No me volveré a presentar; cuando entré en esto fui claro, venía por dos mandatos. Se cumplen y hay que dejar paso a gente nueva. Afortunadamente hay gente de sobra preparada y hay capacidad de que sigan otras personas que lo harán mucho mejor de lo que lo hice yo.