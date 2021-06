El Ejército ha convocado la oferta de plazas del segundo ciclo de selección en este año 2021 para el ingreso como militar profesional de la escala de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Más de trescientas se reservan para la Brigada Galicia VII, la Brilat, a la que pertenece el Regimiento "Príncipe" número 3, con base en el acuartelamiento "Cabo Noval de La Belga (Siero). Para el cuartel de Figueirido (Pontevedra), base de la Brigada, se convocan 181 plazas. Para la base en Asturias, un total de 154, y también algunas plazas para otras unidades de la Brilat en León.

Para participar en esta convocatoria hay que tener cumplidos los 18 años y no superar la edad máxima de 29 años el día de incorporación al centro de formación militar correspondiente; carecer de antecedentes penales y no tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso; no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas; y estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida que como mínimo será el de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes.

Para participar en el proceso selectivo es necesario solicitar cita previa, para lo cual se dispone desde el 8 al 21 de junio. Dicha solicitud de cita se podrá realizar personalmente o por correo certificado en las Áreas de Reclutamiento, Oficinas Delegadas u Oficinas o puntos de información dependientes de las Subdelegaciones de Defensa.

Por otro lado, esta mañana se celebró en el acuartelamiento de Siero el 55º aniversario de la creación de la Brilat. El acto castrense estuvo presidido por el coronel Alfonso Pardo de Santayana Galbis, jefe del Regimiento y comandante militar de Asturias. El acto tuvo un carácter reservado debido a las especiales condiciones de la pandemia.

Como se sabe, el Regimiento abordará en el último trimestre del año varias misiones en el exterior. En noviembre, partirán soldados hacía Malí, donde se establecerá un contingente de 90 soldados. También habrá una misión en Irak, donde el contingente asciende a 250 soldados.