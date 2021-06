El alcalde de Siero, Ángel García, ha decidido remodelar su equipo de Gobierno y llevar a cabo un cambio de carteras y de responsabilidades. Así, ha pedido que Ana Rosa Nosti, la que hasta ahora era concejala de Festejos, se ocupe de Políticas Sociales, mientras que a Natividad Álvarez, antigua responsable de esta área, le habría derivado al cargo de Festejos. Unas competencias que Natividad Álvarez no habría querido asumir. Las modificaciones también llegan a la Junta de Gobierno ya que el Alcalde ha cesado a Nosti de la Junta, cargo en el que también será sustituida por Natividad Álvarez.

El regidor, que ya ha firmado sendos decretos para hacer efectiva la decisión, no descarta cambios en lo que respecta a la distribución de las responsabilidades. No obstante, no los tiene previstos “a corto plazo”: “Siempre estoy cavilando cómo mejorar el funcionamiento y atención a la ciudadanía, y de esto es una forma de dar oportunidades a otra persona. No hay que acomodarse: un cambio puede ser una cuestión positiva para la ciudadanía”.

El cambio de competencias modifica también la situación en cuanto a retribuciones de las concejalas. Nosti en Festejos no estaba liberada (es decir, no percibía un salario por su labor en el Ayuntamiento), mientras que Álvarez, en Políticas Sociales, sí. Para que el agravio no se hiciera más grande, se le ofreció a Álvarez la mitad del sueldo que percibía (liberación a la mitad), compartido con Nosti. Sin embargo, la edil no aceptó ninguno de ambos ofrecimientos. De este modo, Nosti percibirá un sueldo por una dedicación exclusiva al Ayuntamiento.

La situación ha sido criticada desde Ciudadanos, que tacha de “cambio llamativo y arbitrario” la decisión del Alcalde.