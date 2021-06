Siero congelará las tasas y los precios públicos para el año que viene pese al aumento del gasto por la pandemia, y con ello el concejo lanza un guante para que cada vez más gente decida mudarse a su territorio. “Si queréis venir a Siero, pagaréis menos impuestos”, proclamó el alcalde, Ángel García, en una rueda de prensa en la que explicó que “tenemos un escenario económico difícil en cuanto a los ingresos, la recaudación municipal se ha visto mermada, pero sobre todo, hemos tenido un aumento de gasto como consecuencia de la pandemia”. Y aún así han decidido que harán frente a la situación con “una buena gestión”, sin que se incremente la carga fiscal sobre los sierenses. Es más, con la pandemia, las terrazas y mercados quedaron exentos del pago de tasas. “Esto continuará así hasta que la hostelería y resto de negocios vayan levantando cabeza”, sostuvo el alcalde.

La medida ya está incluida en los presupuestos del próximo año, que están en proceso de elaboración. En ellos, también se prevé un aumento de gasto en los contratos que tienen una revisión de precios anual y el incremento de los salarios del funcionariado municipal entre un 2 y un 3 por ciento, en función de lo que se estime en los Presupuestos Generales del Estado. Todo ello se realizará “sin mermar la calidad y el nivel de los servicios”, según aclaró el regidor, quien añadió que la financiación vendrá de un incremento de ingresos por la actividad económica y licencias que se prevén al alza en los próximos tiempos.

“Esto marca una línea política clara de actuación. Intentar hacer una buena gestión es siempre una prioridad mientras hacemos política, y como consecuencia de ello, nos permite tomar medidas como estas”, indicó García, antes de invitar a todo el mundo a empadronarse en el concejo de Siero. Los gastos y ayudas para el próximo año, no obstante, están por elaborar y se diseñarán en función a la previsión de ingresos.

Cambios positivos

El alcalde también tuvo unas palabras hacia Ciudadanos tras las críticas vertidas por el cambio dentro del equipo de gobierno: “Que no busquen un hueco, que no voy a contar con ellos. Están jugando los últimos partidos y no tienen nada que hacer en la clasificación”, ironizó.

Además, aclaró que la concejalía de festejos seguirá funcionando con total normalidad, y que los cambios son positivos. Lejos de generar polémica es “lo normal y lo recomendable” si contribuye a mejorar la gestión, recalcó Ángel García al respecto.