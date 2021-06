La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Siero emitió ayer un comunicado para calificar de “falsas” las manifestaciones del delegado del sindicato policial SIPLA, Javier Martín, acerca de que había sido necesario cerrar la comisaría de Policía local una noche, la del pasado miércoles 23 de junio, por falta de efectivos.

“Es rotundamente falso que se haya cerrado la comisaría, toda vez que dos efectivos trabajaron esa noche con total normalidad, asistiendo a numerosos servicios como un robo de vehículo y su posterior calcinación, dos llamadas por ruidos en establecimientos públicos y una llamada por presuntos malos tratos”, explica el comunicado, que incide en que sí hubo dos agentes de servicio pese a las bajas que se dieron en el grupo que debería haber trabajado esa noche en circunstancias normales.

“El grupo que debería haber trabajado esa noche cuenta con seis efectivos: dos se encontraban de vacaciones, dos estaban de baja y otros dos se quedaron de baja esa misma tarde. Por lo que coincidimos con el Alcalde (Ángel García), no se necesitan más efectivos sino que los que tenemos vengan a trabajar. Resulta muy casual y conveniente para el SIPLA que haya dos bajas en esa misma tarde que dejan un turno sin nadie y que al día siguiente haya una concentración de SIPLA frente al Ayuntamiento y un comunicado quejándose por falta de efectivos”, señala CSIF Siero.

Esta central sindical reclama al responsable del SIPLA que “rectifique públicamente sobre sus mentiras” y, si bien destacan que siempre apoyarán el incremento de trabajadores en cualquier sector de la administración, “entendemos que debemos trabajar para poder ganarnos la credibilidad de la parte política y ciudadana, hecho que en Siero no está sucediendo”.

Por su parte, fuentes del gobierno local lamentaron ayer de nuevo el comportamiento de determinados agentes. Consideraron asimismo que “ninguna empresa privada aguantaría con un grado de absentismo” como el que se produce en el servicio en Siero, en algunos casos justificado y en algún otro no, sin que “aún se sepa el motivo” de determinadas ausencias. “El problema de fondo no es la falta de plantilla, sino que se use el sistema en beneficio propio y no del interés general y en favor del servicio público que debe prestarse”, añadieron.