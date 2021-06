Los enfrentamientos entre clientes y hosteleros están a la orden del día. Especialmente en internet. Eso es lo que ha pasado en Lugones (Siero), donde un comensal insatisfecho puso una queja. La respuesta del empresario le dejó escaldado. Fue un auténtico zasca. "Para estar tan mal la comida se lo terminaron todo", le espetó.

Todo comenzó con el comentario del cliente en una conocida red social. "Sin duda, el peor menú del día que he comido en mucho tiempo. El camarero muy agradable y la atención muy correcta, pero la comida desastrosa", escribió el supuesto comensal insatisfecho, en un mensaje corto pero ofensivo, a juzgar por la respuesta del empresario.

La contestación fue la siguiente: "Buenas tardes, pues para estar tan mal la comida se lo han terminado todo. Tanto la entrada (sopa de melón con jamón) como los dos primeros (dos ensalada César ) como los dos segundos (lacón con cachelos y entrecot de carne roja a la parrilla). También los postres (tarta de queso y helado), todo ello con bebida y pan por 9 euros", expresó el empresario a través de una popular red social especializada en la puntuación de establecimientos.

La respuesta no acabó aquí: "Lo que no puede pretender es que en un menú de ese precio en el que hay la opción de tres primeros y cuatro segundos, usted quiera cambiar un primero y al no haber opción le parezca mal y nos ponga esta crítica. Estamos tan seguros de la calidad del menú y de su buena preparación que sabemos que esta opinión es totalmente a mala fe, ya que la valoración no se corresponde en nada con nuestro negocio".

Antes de dar por concluida la disputa, el empresario tuvo tiempo a culminar su intervención con estas frases: "Le recordamos que para opción fuera de menú disponemos de una amplia carta. Aun así, gracias y un cordial saludo".

Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. Especialmente a través de las redes sociales especializadas. Muchos empresarios denuncian que algunas de las críticas vertidas son falsas. Para tratar de atajar este problema, urge na estas webs que establezcan filtros que permitan descartar los mensajes falsos.