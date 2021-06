“Cada uno reivindica su territorio, pero entendemos que se debe reivindicar el bien común. Luchamos contra los insolidarios que rodean el Camino”, señaló Samartino. El problema que ven en el reparto de credenciales es que están impostadas, como una inventiva. Lo mismo critica de los alrededores de la Ruta Jacobea; en aquellos lugares donde hay carteles publicitarios, se busca aprovecharse de los peregrinos y el trayecto se aleja de las razones primitivas para realizarlo.

Pero es evidente que la modernidad ha llegado: “Hay peregrinos que me preguntan dónde está la estación de autobuses para Oviedo, porque no quieren ir caminando por la carretera. Creen que es todo polígono industrial porque lo dicen las guías. Y si bien era así el camino original, se hace por otro lado. Es uno de los tramos más tranquilos que hay”, relató Samartino. Porque para él no es importante por dónde haya pasado originalmente, sino que el camino exista. Y considera que lo que buscan los peregrinos es tener un buen lugar donde descansar, con sus jardines para la reflexión, y no tanto si era el punto exacto por donde discurría la ruta.

Pero eso no significa que no haya que conocerlo, o por lo menos, hacer un estudio histórico sobre cuál era el trazado, según solicita Carlos González Cuesta. Sin embargo, solo lo pide por su interés académico, ya que esto tiene unas enormes implicaciones si se plasma en la realidad: “Hay que tener cuidado, incluso con las propias opiniones, porque conlleva una serie de medidas de protección. A veces me pregunto si no estaremos protegiendo cosas y agraviando a personas. Las equivocaciones pueden ser muy dañinas”. Pero eso no implica que no sea necesaria una revisión, porque la última, según protesta, fue hace 30 años y “ya hubo tiempo suficiente para la revisión”.

La polémica es eterna, según señala González, porque al estar en un sitio tan humanizado, se pierde esencia del Camino. Incluso la ruta se desvía de donde se pensó inicialmente. Y en esa desviación, y yéndose del tema principal del debate, mencionó, por las similitudes en relación a la antigüedad, el mercado que se celebró también ayer (y cada martes) en la Pola: “Ya que traemos aquí la tradición y el Camino, hay que apoyar a los pequeños agricultoras que participan en el mercado de los martes. Sin dañar a los hosteleros, por supuesto, que bastante mal lo han pasado”, señaló, en referencia a la polémica sobre el cambio de ubicaciones de los puestos a raíz de la distancia de seguridad del covid y la ampliación de las terrazas de los establecimientos contiguos.

Blanca García, sin referirse a nada en concreto, también habló de la perspectiva comercial y posibilidades que ofrece la promoción de la ruta jacobea. “Es positivo sobre todo para la hostelería y la alimentación, pero puede repercutir en todos los comercios en general”, explica. Porque en Siero, según cuenta, existen todos los servicios necesarios para la peregrinación: pueden comprar calzado y ropa adecuada, equipamiento suficiente o lo que haga falta.

Precisamente Samartino recordó una anécdota en relación a los servicios disponibles. Recordó una vez que a una peregrina coreana que se alojaba en el albergue se le rompió el calzado deportivo coincidiendo con un día festivo en Asturias. Su calendario era ajustado, tenía que llegar a Oviedo al día siguiente. Cogieron un coche y se plantaron en Ribadeo para que pudiera tener zapatos. Y la peregrina hizo amigos en el albergue para toda la vida.

“Lo mejor que tenemos es tratar bien a los que pasan por el Camino. Esa es la mejor forma de promoción”, afirmó rotundo, en relación a la anécdota, Samartino. Considera que el mejor analista de precios, el que sabe si le están timando o si se están aprovechando de él, es el peregrino. Esto solo puede tener repercusiones negativas: el boca a boca y las redes sociales generan una fama negativa en torno al lugar en el que sufrió una mala experiencia. Y no volverá nunca, ni él ni sus conocidos.

La unión hace la fuerza, coinciden todos ellos. Con el Camino se abre un universo de posibilidades de promoción de Siero y de la propia ruta jacobea, como una retroalimentación entre ambos. Mejores servicios en Siero, más peregrinos y mejor para los comerciantes. Pero, según señala Samartino, tiene que ser en conjunto y siempre con un equilibrio: hay espacios que ya han perdido su esencia histórica, y Siero no puede ser el siguiente.