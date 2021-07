Lennon, diez años viviendo en Lugones

García se decidió a escribir al responsable del conocísimo pub para tratar de verle y proponerle ir allí con la gente de su bar de Lugones a hacer unos conciertos. Tuvo suerte, o acierto, en el modo de plantearlo, porque salió bien y, a partir de entonces, se ha escrito una increíble historia para el local sierense.

García es maestro industrial, trabajó en obras durante muchos años, hasta la crisis de 2008. Se mudó a Lugones con su esposa, cogió la cafetería del club de golf de La Fresneda, “de la que todavía vienen aquí clientes, aunque no les encaje mucho”, ríe, y acabó por fundar su pub musical en la peatonal de Lugones.

Tras una década, el hostelero observa las fotos de las paredes, con la hermana del propio vocalista de “The Beatles”, junto a un ukelele que ella misma le regaló. También instantáneas con el batería del grupo Oasis, o con el compositor del futbolero “You’ll never walk alone”. “¿Cómo un vecino sin más de Lugones llegó hasta ahí?”, se pregunta. Todo empieza con el bar, “nuestro sustento, con lo que damos de comer a nuestras hijas”. Allí, al ver la pared del fondo, decidió montar una réplica del escenario de The Cavern. Pasó a programar conciertos, al principio cada mes y medio, luego cada mes y al final hasta cada semana, por aclamación popular, contando con grandes conocidos como “Los Stukas” o “Johnny Penicilina”

Recuerda cómo, ilusionado, hace siete años se puso en contacto con el gerente del pub de Liverpool. “28 de abril de 2014, 14.30”. Esa fue la respuesta, fecha y hora para verse en Inglaterra. García voló allí por segunda vez en su vida y se sentó cara a cara con él, “en la misma mesa que la semana anterior había estado Clapton”.

“Me dijo que se alegraba de que lo llamara Lennon’s, que si le hubiera puesto The Cavern nos hubiéramos visto antes en los juzgados”, recuerda. Aquel día selló un compromiso, los lugoneneses llevarían a su gente a tocar allí una vez al año: “Me ofrecí a pagar lo que hiciera falta. Con eso le gané. Vio que no buscaba negocio. Me dijo que lo único que tenía que hacer era llevar público que bebiera”.

Desde entonces, un reguero de anécdotas, como el cumpleaños feliz dedicado desde el escenario a su esposa Noelia Fresno. Entre visita y visita, disfruta de su clientela fija en Lugones, a la que dedica una fiesta de aniversario este sábado, a las 20.30 horas, deseando que el sueño continúe y que el “beatle” siga viviendo en Siero.